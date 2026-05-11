Diễn biến giá biệt thự, liền kề tại đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội khi tuyến đường sắt đô thị số 5 khởi động

Đường sắt đô thị số 5 khởi động, giá nhà đất, biệt thự, liền kề tăng theo

Dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao – Ngọc Khánh – Láng – Hòa Lạc) là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm của Hà Nội, với tổng chiều dài gần 40km, gồm nhiều đoạn đi ngầm, trên cao và mặt đất. Tuyến bắt đầu tại nút giao Văn Cao – Hoàng Hoa Thám, đi qua khu vực trung tâm như Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, sau đó kết nối tới Đại lộ Thăng Long và kéo dài đến Hòa Lạc. Với 20 nhà ga và khả năng trung chuyển với nhiều tuyến metro khác, dự án được kỳ vọng trở thành "xương sống" giao thông phía tây, giúp giảm áp lực giao thông và thúc đẩy phát triển đô thị đa cực.

Chính thức được khởi công xây dựng từ tháng 12/2025, dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao – Ngọc Khánh – Láng – Hòa Lạc) đi qua nhiều khu vực đang phát triển như Từ Liêm, Tây Mỗ, Xuân Phương, Hoài Đức và Hòa Lạc nơi quỹ đất còn lớn và hạ tầng đang hoàn thiện. Khi tuyến đi vào vận hành (dự kiến trước 2030), khả năng kết nối từ trung tâm đến vùng ven sẽ được rút ngắn đáng kể, kéo theo nhu cầu ở thực và đầu tư tăng cao.

Giá biệt thự, liền kề trên trục đường Hoàng Hoa Thám thiết lập mặt bằng giá mới

Hiện nay, khảo sát trên nhiều kênh mua bán bất động sản, đặc biệt trên nền tảng batdongsan.com.vn, giá nhà đất trên tuyến đường sắt đô thị số 5 cũng trở nên sôi động hẳn.

Tại điểm bắt đầu của tuyến đường sắt số 5, nút giao Văn Cao – Hoàng Hoa Thám, các thông tin rao bán biệt thự, liền kề trên trục đường Hoàng Hoa Thám dù được đăng tải không quá rầm rộ, tuy nhiên giá bán tương đối cao.

Đơn cử có thể kể đến, căn biệt thự liền kề rộng 85m2 thiết kế 4 tầng, sổ đỏ chính chủ tại đường Hoàng Hoa Thám, phường Tây Hồ hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 39,9 tỷ đồng, tương đương 464,41 triệu đồng/m2.

Căn liền kề thiết kế 5 tầng, rộng 83m2, mặt tiền 5m, nằm trên mặt đường rộng 15m tại đường Hoàng Hoa Thám, phường Tây Hồ hiện đang được rao bán với giá 45 tỷ đồng, tương đương 542,17 triệu đồng/m2.

Hiện nay, theo khảo sát, giá bán của biệt thự, liền kề trên trục đường Hoàng Hoa Thám, phường Tây Hồ, Hà Nội đang phổ biến từ 400-550 triệu đồng/m2. Biệt thự, liền kề xưa nay luôn là loại hình bất động sản hạng sang, có giá bán rất cao, là loại hình đầu tư chủ yếu của những nhà đầu tư có tiềm lực kinh tế mạnh. Biệt thự, liền kề trên trục đường Hoàng Hoa Thám, phường Tây Hồ sau khi tuyến đường sắt đô thị số 5 khởi động càng có giá trị lớn hơn.

Theo dự đoán, mức tăng giá nhà đất quanh tuyến đường sắt đô thị số 5 sẽ phân hóa, khu gần ga, pháp lý rõ ràng, hạ tầng đồng bộ sẽ tăng mạnh hơn, trong khi các khu xa tuyến hoặc thiếu tiện ích có thể tăng chậm hơn.