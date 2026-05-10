Giá nhà đất dọc tuyến đường sắt đô thị số 5, Hà Nội tăng nhiệt
GĐXH - Khi dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 được khởi công xây dựng tháng 12/2025, giá nhà đất các khu vực như Từ Liêm, Tây Mỗ, Xuân Phương, Hoài Đức cũng bắt đầu tăng nhiệt.
Đường sắt đô thị số 5 khởi động, giá nhà đất tăng theo
Khởi công từ tháng 12/2025, tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao – Ngọc Khánh – Láng – Hòa Lạc) được xem là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của Hà Nội trong giai đoạn tới. Tuyến metro có tổng chiều dài gần 40km, đi qua nhiều quận, huyện phía Tây Thủ đô với hệ thống 20 nhà ga, kết hợp các đoạn đi ngầm, trên cao và mặt đất. Tuyến bắt đầu từ khu vực Văn Cao, đi qua các trục đô thị lớn như Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Đại lộ Thăng Long trước khi kết nối tới đô thị vệ tinh Hòa Lạc. Không chỉ góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm, dự án còn tạo cú hích mạnh cho thị trường bất động sản dọc hành lang phía Tây Hà Nội. Giới chuyên gia nhận định, khi hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, các khu vực như Từ Liêm, Tây Mỗ, Xuân Phương, Hoài Đức hay Hòa Lạc sẽ trở thành tâm điểm thu hút dân cư và dòng vốn đầu tư, kéo theo mặt bằng giá nhà và nhu cầu phát triển đô thị gia tăng mạnh trong những năm tới.
Giá nhà đất dọc tuyến đường sắt đô thị số 5 thiết lập mặt bằng giá mới
Hiện nay, khảo sát trên nhiều kênh mua bán bất động sản, đặc biệt trên nền tảng batdongsan.com.vn, giá nhà đất trên tuyến đường sắt đô thị số 5 cũng trở nên sôi động hẳn.
Đơn cử có thể kể đến, căn nhà mặt phố thiết kế 5 tầng, rộng 70m2 nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 33 tỷ đồng, tương đương 471,43 triệu đồng/m2.
Căn nhà thiết kế 5 tầng, rộng 40m2, nằm trên mặt ngõ rộng 3,5m tại đường Trần Duy Hưng, phường Yên Hoà hiện đang được rao bán với giá 14,8 tỷ đồng, tương đương 370 triệu đồng/m2.
Theo dự đoán, mức tăng giá nhà đất quanh tuyến đường sắt đô thị số 5 sẽ phân hóa, khu gần ga, pháp lý rõ ràng, hạ tầng đồng bộ sẽ tăng mạnh hơn, trong khi các khu xa tuyến hoặc thiếu tiện ích có thể tăng chậm hơn.
