Giá vàng hôm nay 13/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji tăng dồn dập bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng nhẫn tiếp tục đạt đỉnh. (Ảnh: Minh Đức).

Giá vàng nhẫn trong nước đầu giờ sáng nay được các thương hiệu điều chỉnh tăng mạnh, lên mức kỷ lục 94,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đầu giờ sáng nay niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 92,5-94,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 700 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều mua và bán so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji đầu giờ sáng nay giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức giá 93-94,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 400 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và đắt hơn 500 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so với mức chốt hôm qua.

Mở cửa phiên giao dịch 13/3, giá vàng 9999 của SJC tăng 700 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều mua và bán so với kết phiên giao dịch hôm qua, lên mức 92,5-94,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong nước, tới cuối phiên giao dịch ngày 12/3, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 91,8-93,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng chiều mua vào và tăng 500.000 đồng chiều bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn cũng tăng vọt và lập kỷ lục mới. SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 91,8-93,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800.000 đồng chiều mua vào và tăng 600.000 đồng chiều bán ra so với phiên liền trước. Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 92,6-94 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 8h32' hôm nay (ngày 13/3, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 2.938,4 USD/ounce, tăng 18,4 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 4/2025 trên sàn Comex New York ở mức 2.945,4 USD/ounce.

Sáng 13/3, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức hơn 91,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 2,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Tới 20h00 ngày 12/3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 2.920 USD/ounce. Vàng giao tháng 4/2025 trên sàn Comex New York ở mức 2.925 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 12/3 cao hơn khoảng 41,5% (857 USD/ounce) so với đầu năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 91,1 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 2,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 12/3.

Giá vàng trên thị trường quốc tế tiếp tục leo thang khi lạm phát Mỹ hạ nhiệt. Giá vàng SJC lập đỉnh mới, trong khi đó vàng nhẫn liên tiếp lập mức cao kỷ lục mới.

Vàng tăng giá trong bối cảnh Mỹ tối 12/3 (giờ Việt Nam) công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với dự báo 2,9% và mức 3% trong báo cáo tháng 1. Riêng trong tháng 2, CPI chỉ tăng 0,2% so với mức tăng 0,5% trong tháng 1.