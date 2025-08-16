Mới nhất
Nho sữa Trung Quốc loại bình dân chỉ còn 15.000 đồng/kg, ngang với mớ rau

Thứ bảy, 07:00 16/08/2025 | Giá cả thị trường
Được quảng cáo là hàng “quý tộc” với hương vị thơm mùi sữa, song nhiều đầu mối đang rao bán nho sữa Trung Quốc với giá sốc, chỉ 15.000 đồng/kg.

Nho sữa Trung Quốc đã trở thành loại trái cây quen thuộc với người tiêu dùng Việt nhiều năm nay. Theo đó, kể từ khi xuất hiện tại thị trường Việt cho đến nay, loại nho này vẫn luôn được quảng cáo là hàng “quý tộc” với hương vị thơm mùi sữa cùng vị ngọt thanh đặc biệt.

Thế nhưng, thay vì mức giá cao siêu đắt đỏ như những năm trước, nay nhiều đầu mối rao bán nho “quý tộc” này với mức giá sốc khiến nhiều người phải giật mình.

Trên chợ đầu mối trái cây online, chị Ngô Phương Thuỳ ở phường Phú Thượng (Hà Nội) liên tục rao bán nho sữa hàng đóng sọt nhựa trọng lượng khoảng 10kg (6-8 chùm nho) với giá chỉ 150.000 đồng/sọt.

“Hàng đẹp xanh bóng, quả to, vị ngọt, thơm mùi sữa. Chỉ cần lấy 1 sọt đã có thùng nho sữa với giá 15.000 đồng/kg”, chị Thuỳ quảng cáo.

Nho sữa Trung Quốc loại bình dân chỉ còn 15.000 đồng/kg, ngang với mớ rau - Ảnh 1.

Nho sữa được rao bán tràn ngập chợ mạng với giá sốc. Ảnh: TA

Ngoài ra, chị Thuỳ còn bán loại nho sữa Trung Quốc chất lượng cao với giá 160.000 đồng/sọt 5kg (32.000 đồng/kg) và hàng VIP với giá 160.000 đồng/thùng 2 chùm trọng lượng 2,4kg (gần 67.000 đồng/kg).

Chị Thuỳ nhấn mạnh đây là mức giá rẻ nhất so với cùng kỳ những năm trước đó. Bởi, thời điểm này mới bắt đầu vụ nho sữa bên Trung Quốc nên những năm trước giá khá cao, dao động từ 70.000-140.000 đồng/kg, loại rẻ nhất cũng lên tới 40.000 đồng/kg.

Còn vụ năm nay, hàng đổ về nhiều với giá rẻ như rau. Ví như loại nho sữa đóng sọt nhựa 10kg, chị đang bán giá 15.000 đồng/kg, bằng đúng với giá một mớ rau mua ngoài chợ.

Trên trang Facebook cá nhân của mình, chị Nguyễn Thị Thanh ở Cầu Giấy (Hà Nội) ngày nào cũng rao bán nho sữa quý tộc giá sốc.

“Mức giá 16.000 đồng/kg đã duy trì được hơn một tuần nay”, chị Thanh nói. Trước đó, vào thời điểm giữa tháng 7, cũng loại nho này chị bán giá 50.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, mức giá hiện nay chỉ áp dụng cho khách mua theo thùng, còn tách bán lẻ theo cân giá sẽ cao hơn.

Theo chị Thanh, nho vốn là loại trái cây được nhiều người ưa chuộng, do chúng có vị ngọt nên dễ ăn. Đặc biệt, nho sữa Trung Quốc quả to căng bóng, ngọt thơm mùi sữa khác biệt so với các loại nho đang bán trên thị trường nên càng được nhiều người mua ăn hơn.

Không chỉ vậy, nho sữa còn là loại nho có giá nhất trên thị trường hiện nay. Đây cũng là lý do chính nho sữa trở thành loại quả có sức tiêu thụ tốt nhất trong hơn chục loại trái cây Trung Quốc chị bán hiện nay.

Nói về số lượng nho sữa bán ra, chị Thanh tiết lộ mỗi lần chị nhập về nửa container khoảng 8 tấn. Lượng hàng này chị rao bán sỉ và bán lẻ trong vòng 3-4 ngày là hết, bởi giá càng rẻ càng đắt khách mua.

Theo đó, cứ chuyến này sắp hết chị lại về chuyến mới nên hầu như lúc nào cũng có nho sữa giao luôn khi khách đặt.

Là đầu mối bán buôn với tệp khách sỉ lên tới hàng trăm người, chị Ngô Phương Thuỳ tiết lộ lượng nho bán ra mỗi ngày lên tới vài tấn. Trong đó, khách sỉ nho bán online, khách mua về bán ở chợ… đa phần chỉ lấy 5-10 thùng mỗi lần. Nhưng với khách sỉ ở một số tỉnh lân cận, hay các cửa hàng trái cây lớn thì lượng nhập lên tới 20-30 thùng mỗi lần.

“Vụ này, số lượng nho khách sỉ đặt mua cũng tăng lên vì giá nho siêu rẻ”, chị nói thêm.

Trên các chợ online, chợ truyền thống hay dọc các tuyến phố,… nho sữa quý tộc Trung Quốc đang được rao bán la liệt với đủ loại khác nhau, từ hàng bình dân bán với giá bèo 15.000-20.000 đồng/kg, cho đến hàng VIP hay siêu VIP có giá 70.000-80.000 đồng/kg tuỳ loại. Giới buôn bán cũng nhận định, thời gian tới khi nho sữa rộ vụ thu hoạch bên Trung Quốc, hàng nhiều giá bán sẽ còn rẻ hơn nữa.

