Xe đa dụng MPV 7 chỗ giảm giá mạnh tại Việt Nam: Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross còn bao nhiêu?
GĐXH - Nhiều xe đa dụng MPV 7 chỗ ăn khách tại Việt Nam như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross hay Hyundai Stargazer đang được hãng giảm giá để kích cầu khách hàng.
Xe đa dụng MPV 7 chỗ giảm giá mạnh tại Việt Nam
Xe 7 chỗ bao gồm nhóm MPV cỡ nhỏ là một trong những phân khúc được ưa chuộng hàng đầu tại Việt Nam. Ưu điểm chính của dòng xe này là có 3 hàng ghế, không gian rộng rãi, phù hợp cho cả mục đích kinh doanh dịch vụ lẫn phục vụ gia đình.
Đây cũng là phân khúc thường xuyên được các hãng áp dụng khuyến mãi để tăng sức hút với khách hàng. Trong tháng 8 này, nhiều mẫu xe 7 chỗ tại Việt Nam đang được giảm giá lên tới hàng chục triệu đồng.
Xe đa dụng MPV Mitsubishi Xpander
Nổi bật trong số này là Mitsubishi Xpander - mẫu MPV bán chạy nhất từ đầu năm 2025. Cụ thể, dòng xe đa dụng Nhật Bản đang được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ kèm một số quà tặng từ hãng.
Bắt đầu với phiên bản số sàn sản xuất năm 2024 (VIN 2024), mức giảm được áp dụng là 45,5 triệu đồng, đưa giá xe xuống còn khoảng 514,5 triệu đồng.
Các bản số tự động gồm AT và AT Premium có mức giảm lần lượt 45 và 73 triệu đồng. Sau khi trừ khuyến mãi, giá xe được giảm còn 553 và 585 triệu đồng. Trong khi đó, biến thể Xpander Cross được hưởng mức giảm cao nhất lên tới 75 triệu đồng, đưa giá xe xuống mức 623 triệu đồng.
Xe đa dụng MPV Toyota Veloz Cross và Avanza Premio
Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Xpander ở nhóm MPV cỡ nhỏ là Toyota Veloz Cross và Avanza Premio đang được hỗ trợ 100% phí trước bạ trong tháng 8.
Mức giảm tương đương 56-60 triệu cho Avanza Premio và 64-66 triệu cho Veloz Cross, đưa giá xe xuống còn lần lượt là 502-538 triệu và 574-594 triệu đồng. Nếu cộng chung cả quà tặng từ hãng, tổng giá trị ưu đãi có thể được nâng lên thành 69-75 triệu đồng.
Mặc dù được tăng khuyến mãi trong vài tháng gần đây nhưng bộ đôi MPV cỡ nhỏ nhà Toyota vẫn đang bị bỏ khá xa bởi Xpander trên cuộc đua doanh số. Tính hết nửa đầu năm 2025, Veloz Cross và Avanza Premio đã bán được tổng cộng 3.717 xe, trong khi mẫu xe nhà Mitsubishi đã bàn giao 8.187 chiếc đến tay khách Việt.
Xe đa dụng MPV Hyundai Stargaze
Ở nhóm xe Hàn Quốc, Hyundai đang có ưu đãi giảm giá mẫu Stargazer (giá 489-599 triệu đồng) nhằm thúc đẩy doanh số. Theo đó, mẫu MPV này được hỗ trợ 50% phí trước bạ trong tháng 8, tương đương mức giảm khoảng 24,5-30 triệu đồng tùy phiên bản.
Một số đại lý còn áp khuyến mãi bổ sung giúp nâng mức giảm tối đa lên thành 40 triệu đồng. Nhờ đó, giá bán thực tế của mẫu MPV Hàn Quốc được đưa xuống mức dễ tiếp cận nhất phân khúc.
Xe đa dụng MPV Kia Sorento
Mẫu xe MPV gia đình Kia Sorento được giảm giá cao nhất 80 triệu đồng tùy phiên bản. Sau khi trừ khuyến mãi, mẫu xe 7 chỗ có giá khởi điểm từ 899 triệu đồng.
Đáng chú ý, các phiên bản Kia Sorento đang được giảm giá chính hãng đều là xe sản xuất mới năm 2025. Đây có thể là động thái nhằm "dọn kho" đối với các xe phiên bản hiện hành để chuẩn bị ra mắt phiên bản mới.
Phiên bản facelift của Kia Sorento ra mắt toàn cầu từ giữa năm 2023 và từng bị bắt gặp tại một trung tâm kiểm định khí thải ở Hà Nội vào năm ngoái. Theo chia sẻ từ giới tư vấn bán hàng, Kia Sorento 2025 dự kiến sẽ ra mắt thị trường Việt trong quý III.
Thời điểm lý tưởng để mua xe đa dụng MPV?
Khi mà thị trường ô tô trong nước đang chứng kiến xu hướng giảm giá mạnh, các mẫu MPV 7 chỗ cũng không nằm ngoài cuộc đua này.
Việc các hãng xe luôn giảm giá chính là cơ hội cho những khách hàng đang tìm kiếm một chiếc xe thực dụng với mức giá hợp lý. Theo khảo sát, nhiều mẫu MPV 7 chỗ phổ thông như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross, Avanza Premio, Hyundai Stargazer, Honda BR-V, KIA Carens và Suzuki XL7 Hybrid đều đang được giảm giá sâu trong tháng vừa qua nhằm tăng cường cạnh tranh và xử lý hàng tồn kho.
Tuy nhiên, phân khúc MPV lại ghi nhận sự tăng trưởng với 4.349 xe được tiêu thụ, tăng 14,5% so với tháng trước đó, với Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz Cross là hai cái tên nổi bật.
Trong tháng này, việc nhiều hãng xe tiếp tục giảm giá sâu cho các mẫu MPV sẽ tạo cơ hội lớn cho người tiêu dùng, đặc biệt là những ai đang hoặc có ý định tham gia vào lĩnh vực vận tải hành khách công nghệ. Sở hữu một chiếc MPV với chi phí đầu tư ban đầu thấp sẽ giúp rút ngắn thời gian thu hồi vốn.
Các chuyên gia đánh giá, MPV cỡ nhỏ có ưu thế về không gian khi chỉ nhỉnh hơn một chiếc sedan cỡ B nhưng lại có khả năng chở được 7 người. Nhiều mẫu MPV hiện nay còn được trang bị đầy đủ tiện nghi và tính năng an toàn giúp tối ưu chi phí vận hành và nâng cao trải nghiệm cho hành khách.
Với việc kinh tế còn nhiều thách thức và áp lực cạnh tranh từ các dòng xe điện gia tăng, đà giảm giá sâu của xe MPV không chỉ tiếp sức cho thị trường ô tô mà còn mở lối cho nhiều người mạnh dạn đầu tư, dễ dàng gia nhập nghề tài xế dịch vụ.
