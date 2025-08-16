Xe máy điện Honda giá 13 triệu về Việt Nam: Thiết kế sang như Vision, SH Mode nhưng rẻ hơn xe số

Xe ga 125cc giá 23,9 triệu đồng trang bị hiện đại, đẹp ngang Air Blade, rẻ hơn Vision chỉ như xe số Wave Alpha GĐXH - Xe ga 125cc huyền thoại của Suzuki vừa tái xuất phiên bản 2025 cực đẹp mắt, xe được mở bán với mức giá chỉ 23,9 triệu đồng, rẻ hơn cả Honda Vision.

Xe máy điện của Honda về Việt Nam đẹp ngang Vision, SH Mode

Honda U-Be

Theo thông tin cập nhật, một số đại lý xe máy tư nhân thông báo sẽ đưa mẫu xe máy điện Honda U-Be về Việt Nam phân phối. Đây là mẫu xe điện có mức giá rẻ nhất của Honda, thậm chí còn rẻ hơn cả loạt xe máy điện VinFast tại Việt Nam.

Theo nhà sản xuất, Honda U-Be mới đã được tối ưu hóa toàn diện về ngoại hình và cấu hình. Xe có thiết kế độc đáo, mặt trước mang phong cách đô thị khi được trang bị đèn pha cảm biến ánh sáng tự động, không chỉ mang lại ánh sáng rõ nét vào ban đêm mà còn tăng thêm cảm giác công nghệ cho xe.

Honda U-Be mới đã được tối ưu hóa toàn diện về ngoại hình.





Thiết kế chắn bùn trước màu tương phản, tích hợp tay lái và kính chắn gió phía trước giúp đường nét U-Be mới mượt mà và đầy thời trang.

Điểm nổi bật của Honda U-Be là sử dụng bảng đồng hồ màu mới hiển thị rõ ràng thông tin xe. Phiên bản Wi-box thông minh còn có tùy chọn hỗ trợ mở khóa NFC, App và Bluetooth.

Honda U-Be là sử dụng bảng đồng hồ màu mới hiển thị rõ ràng thông tin xe.





Ngoài ra, U-Be còn có móc treo đồ tiện dụng, ngăn chứa đồ phía trước, tự động ngắt điện khi gác chân bên hông được hạ xuống. Thông qua App di động, người dùng có thể kiểm tra thông tin thời gian thực như thời lượng pin và định vị, đồng thời theo dõi trạng thái xe bất kỳ lúc nào.

Hệ thống treo U-Be sử dụng hệ thống giảm xóc sau có thể điều chỉnh năm cấp độ. Đồng thời, xe còn có cấu hình phanh đĩa trước và tang trống sau hoặc phanh đĩa cả trước và sau để đảm bảo an toàn khi lái xe.

U-Be còn có móc treo đồ tiện dụng





Về mặt hiệu suất, Honda U-Be được trang bị động cơ 400W và pin lithium 48V 24Ah/28Ah, với tuổi thọ pin được công bố lên tới 100km, đảm bảo yên tâm cho những chuyến đi của bạn. Honda U-Be có 5 màu gồm: Trắng ngọc trai, Xanh bơ, Xám than chì, Đen mờ và Trắng mơ.

Giá xe máy điện Honda U-Be

Phía đại lý cho biết, Honda U-Be sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ liên doanh Wuang Honda của Trung Quốc. Tại thị trường nội địa, Honda U-Be thế hệ mới được mở bán với mức giá siêu rẻ chỉ 3.599 Nhân dân tệ (khoảng 13 triệu đồng).

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.

VinFast Evo 200 Lite (19,4 triệu đồng)

VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.

Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.

Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.