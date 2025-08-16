Phường Ba Đình, Hà Nội: Chung cư vượt 100 triệu đồng/m2, biệt thự chạm mốc 100 tỷ đồng, vẫn có nhà ở giá khoảng 3 tỷ đồng
GĐXH - Sau sáp nhập, giá nhà, đất trên địa bàn phường Ba Đình, thành phố Hà Nội vẫn duy trì ở mức cao. Tuy nhiên người có thu nhập vừa và thấp vẫn có hy vọng mua được nhà tại trung tâm với loại hình nhà ở này.
Hiện nay, phường Ba Đình được hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Quán Thánh, Trúc Bạch (quận Ba Đình); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Điện Biên, Ngọc Hà (quận Ba Đình); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Đội Cấn, Kim Mã (quận Ba Đình), Đồng Xuân, Cửa Đông, Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm); một phần diện tích tự nhiên của phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ).
Nằm vị trí trung tâm, bởi thế, sau thời điểm sáp nhập, phường Ba Đình mới vẫn giữ được sức nóng của thị trường bất động sản khi giá nhà, đất tại đây vẫn ở ngưỡng rất cao.
Khảo sát trên nền tảng batdongsan.com.vn tại thời điểm tháng 8/2025, giá của hầu hết các loại hình bất động sản tại phường Ba Đình vẫn duy trì được sức nóng.
Hiện nay giá chung cư tại đây đang dao động phổ biến ở ngưỡng từ 100-160 triệu đồng/m2.
Các loại hình nhà ở hạng sang như biệt thự, hay loại hình nhà ở phù hợp với mục đích kinh doanh như nhà mặt phố hiện nay cũng đang dao động phổ biến từ vài chục, thậm chí có những căn có mức giá lên tới trăm tỷ đồng như một căn nhà 2 tầng, rộng 310m2 nằm trên đường Cửa Bắc, phường Ba Đình (tức phường Trúc Bạch cũ) hiện đang được rao bán với giá 160 tỷ đồng, tương đương 516,13 triệu đồng/m2.
Ngay cả những căn nhà riêng trong ngõ trên địa bàn phường hiện nay cũng đã vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn.
Tuy nhiên người có thu nhập vừa và thấp vẫn có thể hy vọng mua được nhà tại phường Ba Đình với phân khúc nhà tập thể, bởi theo ghi nhận, hiện nay giá tập thể tại Ba Đình chỉ dao động ở mức từ 3 - 4 tỷ đồng. Đơn cử có thể kể đến một căn tập thể 2 phòng ngủ, rộng 60m2 tại khu tập thể Yên Ninh, phố Hàng Bún hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 3,5 tỷ đồng, tương đương 58,33 triệu đồng/m2.
Tại đường Quán Thánh, phường Ba Đình (tức phường Quán Thánh cũ), căn tập thể rộng 50m2, thiết kế 2 phòng ngủ hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 3,5 tỷ đồng, tương đương 70 triệu đồng/m2.
Như vậy trên đất vàng phường Ba Đình, Hà Nội, người dân vẫn có thể mua nhà với giá hơn ba tỷ với phân khúc nhà tập thể.
Xe máy điện Honda giá 13 triệu về Việt Nam: Thiết kế sang như Vision, SH Mode nhưng rẻ hơn xe sốGiá cả thị trường - 59 phút trước
GĐXH - Xe máy điện của Honda đang chuẩn bị cập bến thị trường Việt Nam có giá bán siêu rẻ chỉ 13 triệu đồng.
Nho sữa Trung Quốc loại bình dân chỉ còn 15.000 đồng/kg, ngang với mớ rauGiá cả thị trường - 2 giờ trước
Được quảng cáo là hàng “quý tộc” với hương vị thơm mùi sữa, song nhiều đầu mối đang rao bán nho sữa Trung Quốc với giá sốc, chỉ 15.000 đồng/kg.
Có 4 tỷ đồng, mua nhà Hà Nội ở Chương Mỹ, Thanh Trì, Gia Lâm hay Thanh OaiGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, giá nhà tại Hà Nội đang ở ngưỡng rất cao, thậm chí có 4 tỷ đồng người mua nhà cũng chỉ có thể mua được ở những vị trí khá xa trung tâm.
Giá vàng hôm nay 15/8: Vàng SJC, vàng nhẫn quay đầu giảm sau 1 ngày tăng sốcGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn đều giảm từ 200.000 đến 500.000 đồng/lượng tùy thương hiệu.
Xe ga 113cc giá 41 triệu đồng đẹp sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Air Blade, chỉ ngang VisionGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 113cc có thiết kế đẹp lấn át cả Honda Vision và SH Mode, dễ trở thành ‘xe ga quốc dân’ với giá hấp dẫn chỉ 41 triệu đồng.
Xe gầm cao SUV hạng B giá 549 triệu đồng của Mazda tại Việt Nam đẹp long lanh sánh ngang Kia Seltos và CretaGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng B đẹp long lanh của Mazda vừa ra mắt thế hệ mới tại Việt Nam với mức giá chỉ từ 549 triệu đồng, sẵn sàng cạnh tranh Kia Seltos và Hyundai Creta.
Giá xăng dầu giảm sâu đến 640 đồng, các loại xăng có giá bán chỉ nhỉnh 19.000 đồng/lítGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Chiều 14/8, Bộ Công thương công bố giá bán lẻ xăng dầu mới áp dụng từ 15h cùng ngày trên thị trường. Kỳ điều hành này, giá bán xăng dầu đều giảm sâu.
Giá bán ‘khó tin’ loạt nhà riêng trên đất vàng phường Ba Đình, Hà NộiGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sau sáp nhập, thị trường nhà đất tại phường Ba Đình (Hà Nội) bất ngờ sôi động khi giá rao bán nhiều căn nhà riêng tại những khu vực trung tâm cao ngất ngưởng, phản ánh kỳ vọng lớn vào tiềm năng phát triển hạ tầng và thương mại.
Xe máy điện giá 18 triệu đồng đẹp như Vision, rẻ hơn cả Wave Alpha, pin bền, thích hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện giá rẻ phục vụ cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố vừa được ra mắt tại Ấn Độ.
Giá vàng hôm nay 14/8: Vàng SJC, vàng nhẫn tăng mạnh trở lạiGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC ghi nhận mức tăng tới 800.000 đồng/lượng.
Xe máy điện giá 18 triệu đồng đẹp như Vision, rẻ hơn cả Wave Alpha, pin bền, thích hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện giá rẻ phục vụ cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố vừa được ra mắt tại Ấn Độ.