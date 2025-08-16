Mới nhất
Phường Ba Đình, Hà Nội: Chung cư vượt 100 triệu đồng/m2, biệt thự chạm mốc 100 tỷ đồng, vẫn có nhà ở giá khoảng 3 tỷ đồng

Thứ bảy, 08:25 16/08/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Sau sáp nhập, giá nhà, đất trên địa bàn phường Ba Đình, thành phố Hà Nội vẫn duy trì ở mức cao. Tuy nhiên người có thu nhập vừa và thấp vẫn có hy vọng mua được nhà tại trung tâm với loại hình nhà ở này.

Hiện nay, phường Ba Đình được hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Quán Thánh, Trúc Bạch (quận Ba Đình); phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Điện Biên, Ngọc Hà (quận Ba Đình); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Đội Cấn, Kim Mã (quận Ba Đình), Đồng Xuân, Cửa Đông, Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm); một phần diện tích tự nhiên của phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ).

Nằm vị trí trung tâm, bởi thế, sau thời điểm sáp nhập, phường Ba Đình mới vẫn giữ được sức nóng của thị trường bất động sản khi giá nhà, đất tại đây vẫn ở ngưỡng rất cao.

Khảo sát trên nền tảng batdongsan.com.vn tại thời điểm tháng 8/2025, giá của hầu hết các loại hình bất động sản tại phường Ba Đình vẫn duy trì được sức nóng.

Hiện nay giá chung cư tại đây đang dao động phổ biến ở ngưỡng từ 100-160 triệu đồng/m2.

Các loại hình nhà ở hạng sang như biệt thự, hay loại hình nhà ở phù hợp với mục đích kinh doanh như nhà mặt phố hiện nay cũng đang dao động phổ biến từ vài chục, thậm chí có những căn có mức giá lên tới trăm tỷ đồng như một căn nhà 2 tầng, rộng 310m2 nằm trên đường Cửa Bắc, phường Ba Đình (tức phường Trúc Bạch cũ) hiện đang được rao bán với giá 160 tỷ đồng, tương đương 516,13 triệu đồng/m2.

Ngay cả những căn nhà riêng trong ngõ trên địa bàn phường hiện nay cũng đã vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn.

Tuy nhiên người có thu nhập vừa và thấp vẫn có thể hy vọng mua được nhà tại phường Ba Đình với phân khúc nhà tập thể, bởi theo ghi nhận, hiện nay giá tập thể tại Ba Đình chỉ dao động ở mức từ 3 - 4 tỷ đồng. Đơn cử có thể kể đến một căn tập thể 2 phòng ngủ, rộng 60m2 tại khu tập thể Yên Ninh, phố Hàng Bún hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 3,5 tỷ đồng, tương đương 58,33 triệu đồng/m2.

Tại đường Quán Thánh, phường Ba Đình (tức phường Quán Thánh cũ), căn tập thể rộng 50m2, thiết kế 2 phòng ngủ hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 3,5 tỷ đồng, tương đương 70 triệu đồng/m2.

Như vậy trên đất vàng phường Ba Đình, Hà Nội, người dân vẫn có thể mua nhà với giá hơn ba tỷ với phân khúc nhà tập thể.

Giá bán không ngờ tới của nhiều lô đất ở tại phường Ba Đình, Hà Nội sau sáp nhậpGiá bán không ngờ tới của nhiều lô đất ở tại phường Ba Đình, Hà Nội sau sáp nhập

GĐXH - Sau sáp nhập, thị trường nhà đất tại phường Ba Đình (Hà Nội) bất ngờ sôi động khi giá rao bán nhiều lô đất ở tại các tuyến phố trung tâm cao hơn nhiều so với bảng giá đất, phản ánh kỳ vọng lớn vào tiềm năng phát triển hạ tầng và thương mại.

Giá cho thuê thay đổi "chóng mặt" nhiều khu chung cư tại phường Long Biên, Hà Nội sau sáp nhậpGiá cho thuê thay đổi 'chóng mặt' nhiều khu chung cư tại phường Long Biên, Hà Nội sau sáp nhập

GĐXH - Ghi nhận tại thời điểm tháng 8/2025, không chỉ giá bán, giá cho thuê của chung cư trên địa bàn phường Long Biên, Hà Nội ghi nhận vẫn ở ngưỡng cao.

Hồng Thủy
