Giá vàng hôm nay 11/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji điều chỉnh ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay, sáng ngày 11/4 niêm yết ở mức 169,4 – 172,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra) với vàng SJC.
Giá vàng hôm nay trong nước, ngày 11/4
Mở cửa phiên sáng 11/4 Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết vàng miếng ở mức 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào, bán ra so với giá chốt phiên ngày 10/4.
Tương tự, các thương hiệu lớn ở Hà Nội như Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, DOJI cũng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức trên.
Đối với vàng nhẫn tròn trơn 9999, Bảo Tín Minh Châu, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Phú Quý niêm yết ở mức 169,2 - 172,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng hôm nay thế giới, ngày 11/4
Sáng 11/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.748,66 USD/oz, giảm 9,14 USD/oz so với phiên liền trước.
Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 11/4: 1 USD = 26.360 VND, giá vàng thế giới tương đương 150,81 triệu đồng/lượng, thấp hơn 21,59 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng ngày 11/4/2026
Diễn biến này cho thấy sự giằng co rõ rệt giữa lực mua phòng thủ và áp lực chốt lời, đặc biệt khi giá tiến gần vùng kháng cự quan trọng 4.800 USD/ounce nhưng không thể duy trì đà tăng.
Đáng chú ý, thị trường đã có phản ứng tích cực ngay sau khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3. Theo đó, CPI tăng 0,9% trong tháng, cao hơn mức tăng 0,3% của tháng trước nhưng thấp hơn dự báo 1% của giới phân tích. Tính theo năm, lạm phát đạt 3,3%, cũng thấp hơn kỳ vọng 3,4%. Trong khi đó, lạm phát lõi, loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, chỉ tăng 0,2% trong tháng và đạt 2,6% trong năm, cho thấy áp lực giá cơ bản vẫn được kiểm soát.
Thông tin này ban đầu đã hỗ trợ giá vàng tăng mạnh hơn 10 USD, khi nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có thêm dư địa để cắt giảm lãi suất nhằm hỗ trợ nền kinh tế đang đối mặt với nguy cơ giảm tốc. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng suy yếu khi thị trường nhận thấy rủi ro lạm phát vẫn chưa hoàn toàn được loại bỏ.
