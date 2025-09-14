Giá vàng hôm nay 14/9: Trong nước ổn định, thế giới tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 14/9

Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt có giá vàng miếng giảm 300.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 128,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 131,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Riêng thương hiệu Phú Quý SJC giữ nguyên chiều mua vào, giao dịch ở mức 127,5 triệu đồng/lượng và giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 131,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn hôm nay (14/9) giữ mức ổn định so với hôm qua ở hầu hết các thương hiệu, tuy nhiên vẫn neo ở mức rất cao, mức niêm yết cao nhất là 130 triệu đồng/lượng bán ra. Riêng vàng nhẫn Phú Quý giảm.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 125 - 128 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn PNJ và vàng nhẫn DOJI đều giao dịch ở ngưỡng 126,2 triệu đồng/lượng mua vào và 129,2 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 127 - 130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Thương hiệu Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 125,5 - 128,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Dự báo giá vàng

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất cơ bản 0,25 điểm phần trăm. Một số dự báo thậm chí cho rằng Fed có thể giảm mạnh hơn, ở mức 0,5 điểm phần trăm.

Trên thị trường, giá vàng đang cho thấy xu hướng tăng mạnh. Khi Fed hạ lãi suất, đồng USD thường mất giá so với các đồng tiền khác, khiến vàng rẻ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ và từ đó thúc đẩy nhu cầu mua. Nhờ vậy, vàng trở nên hấp dẫn, thu hút dòng tiền rời khỏi các kênh đầu tư có lợi suất thấp.

Ngân hàng ANZ nhận định sự tăng trưởng kinh tế chậm lại, lạm phát cao, bất ổn địa chính trị và xu hướng đa dạng hóa khỏi USD sẽ tiếp tục củng cố nhu cầu mua vàng từ nhà đầu tư, đặc biệt là từ các ngân hàng trung ương.

Các nhà phân tích tại DailyForex mô tả thị trường vàng đang “tăng giá nhưng hỗn loạn”, với ngưỡng kháng cự quan trọng tại 3.500 USD/ounce. Quyết định cắt giảm lãi suất của Fed có thể thúc đẩy đà tăng thêm.

Trong bối cảnh này, vàng tiếp tục được coi là kênh trú ẩn an toàn, với triển vọng giữ vững vùng giá cao trong ngắn hạn.

Khi thị trường gần như đặt cược vào khả năng Fed sớm hạ lãi suất, giới phân tích cho rằng vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì sức hấp dẫn như một kênh trú ẩn an toàn. Với việc Fed cắt giảm, giá vàng có thể bứt phá khỏi vùng 3.650 USD/ounce và hướng đến các mốc cao mới trong ngắn hạn.

Ngược lại, nếu ngân hàng trung ương Mỹ gây bất ngờ bằng quyết định giữ nguyên lãi suất, vàng có thể đối mặt với áp lực chốt lời, đưa giá quay lại vùng hỗ trợ quanh mốc 3.600 USD/ounce. Xét trên nền tảng bất ổn kinh tế và địa chính trị toàn cầu, triển vọng dài hạn của kim loại quý này vẫn được đánh giá tích cực.