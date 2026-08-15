Giá vàng hôm nay (15/8): Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm

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Theo báo Quân đội nhân dân, các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI, Phú Quý cùng giảm giá vàng miếng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch vàng miếng ở mức 140,3 – 143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng giảm ở các thương hiệu, giá bán ra vàng nhẫn cao nhất ở mức 144 triệu đồng/lượng. Cụ thể, SJC giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 139,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

PNJ niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 139,7 - 143,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn 999.9 thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 139 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở mức 140 – 144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng miếng giảm 1 triệu đồng/lượng.



Theo VTC News, giá vàng thế giới ngày 15/8 bật tăng trong phiên giao dịch cuối tuần khi đồng USD suy yếu và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất giảm đã lấn át tác động từ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng do rủi ro mới trên thị trường dầu mỏ.

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.376 USD/ounce, tăng 26 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.