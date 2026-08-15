Tỷ giá USD hôm nay 15/8: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' vẫn chững giá

Phát hiện 14 vali chứa 145 kg vàng thỏi ngay tại sân bay GĐXH - Vụ buôn lậu 145 kg vàng thỏi được cất giấu tinh vi trong lô hàng vận chuyển sang Nhật Bản đã được hải quan Hong Kong (Trung Quốc) chặn đứng.

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF đã giảm 0,33%, hiện ở mức 99,64 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng USD, đồng EUR tăng 0,32%, lên 1,1564 EUR/USD, đồng bảng Anh giảm 0,33%, lên 1,353 USD/bảng Anh, đồng yên Nhật tăng 0,08%, lên 159,37 yên/USD...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY ở vùng 99,64 điểm. USD ngân hàng tăng. USD tự do giảm. Đồng yên Nhật, đồng EUR đồng loạt tăng.

Đồng USD giảm giá trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu sau khi doanh số bán lẻ Mỹ tháng 7 bất ngờ giảm 0,6%, cho thấy tiêu dùng và nền kinh tế có dấu hiệu chậm lại. Cùng với các số liệu lạm phát thấp hơn dự kiến và thị trường lao động suy yếu, kỳ vọng Fed tăng lãi suất tháng 9 giảm xuống chỉ 31%, trong khi khả năng tăng vào tháng 12 lên 69%.

Bên cạnh đó, căng thẳng Mỹ-Iran và diễn biến tại eo biển Hormuz tiếp tục tác động đến thị trường, trong khi giá dầu tăng sau các vụ tấn công mới nhằm vào tàu chở dầu.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 15/8, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm 5 đồng so với phiên trước đó, xuống mức 25.561 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước bắt đầu giảm xuống vùng 24.333 đồng mua vào và 26.789 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 15/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 15/8/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 15/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 15/8/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 15/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 15/8/2026.

Tỷ giá USD hôm nay tiếp tục tăng tại một số ngân hàng thương mại, sau chuỗi ngày dài giảm giá. Cụ thể, Vietcombank đã tăng 60 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 25,920-26,330 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã tăng 45 đồng chiều mua vào và tăng 50 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó, hiện giữ mức 25.780-26.320 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,930-26,310 đồng/USD, đã tăng 40 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 15/8/2026, khảo sát lúc 9h05 phút ghi nhận giảm so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.056 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.206 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 15/8, cũng bật tăng tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,424.00-30,975.53 đồng/EUR, đã tăng 111 đồng chiều mua vào và tăng 116 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.377-31.097 đồng/EUR, đã giảm 154 đồng chiều mua vào và tăng 256 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,562-30,985 đồng/EUR, đã tăng 69 đồng chiều mua vào và tăng 71 đồng chiều bán ra so với phiên trước.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 15/8/2026 khảo sát lúc 09h10 hiện đang được mua vào là 30.160 và bán ra là 30.290 đồng, đã tăng so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật nhích nhẹ lên vùng 158.54-169.48 đồng/Yen; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật cũng nhích nhẹ 3 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với giá bán ngày hôm qua, giá ở vùng 158,57-170,07 đồng/Yen. Tương tự tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 159.47-169.42 đồng, tăng 34 đồng chiều mua vào và tăng 37 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua.

Trên thị trường tiền tệ thế giới, đồng USD liên tục biến động, tăng giảm thất thường, khó nắm bắt. Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước bắt đầu giảm sau chuỗi ngày dài lập đỉnh. Liên tiếp mấy ngày giá USD khối ngân hàng thương mại giảm, tuy nhiên đến 2 ngày hôm nay đà tăng đã xuất hiện. Giá USD thị trường tự do tiếp tục giảm. Nhìn chung, mặt bằng tỷ giá hiện nay chưa tạo áp lực lớn đối với các nhu cầu thanh toán, du học hay du lịch bằng ngoại tệ.

Tỷ giá USD hôm nay 14/8: Đồng Đô la Mỹ khối ngân hàng thương mại đảo chiều tăng GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 14/8/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.