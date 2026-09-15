Giá vàng hôm nay 15/9: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

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Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 142,3-145,3 triệu đồng/lượng

Vào lúc 9h31', giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 142,3-145,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng hạ 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với chốt phiên hôm qua, xuống mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn 9999 của Doji đầu giờ sáng nay được điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, về mức 142,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên hôm nay giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 142,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Phiên giao dịch ngày 14/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 142,6-145,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 142,1-145,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 142,8-146,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 142,8-146,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc gần 8h sáng 15/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên Kitco ở mức 4.293,10 USD/ounce, giảm 5,10 USD, tương đương 0,12% so với mức tham chiếu. Trong phiên, giá vàng dao động trong khoảng 4.253-4.356,30 USD/ounce.

Trước đó, vàng có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất hơn một tháng. Trong phiên 14/9, giá vàng giao ngay giảm 0,8% xuống 4.312,59 USD/ounce vào lúc 13h30 giờ miền Đông nước Mỹ. Giá vàng kỳ hạn Mỹ giảm 1,3%, xuống 4.351,90 USD/ounce.

Kim loại quý chịu sức ép khi giá dầu tăng mạnh làm gia tăng lo ngại lạm phát, qua đó củng cố kỳ vọng Fed sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ. Đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cũng làm giảm sức hấp dẫn của vàng - tài sản không sinh lãi.

Lúc 21h30 ngày 14/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.270 USD/ounce, giảm 79 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 11/2026 ở mức 4.312 USD/ounce.