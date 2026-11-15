Giá xe máy Honda mới nhất giảm mạnh: Honda SH, SH Mode, Vision rẻ hiếm thấy

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GĐXH - Giá xe máy Honda tháng 11/2026 giảm cực mạnh do sự cạnh tranh khốc liệt từ xe điện, nhiều mẫu xe được đại lý bán dưới giá đề xuất, trong đó có cả Vision, SH, Air Blade…

Giá xe máy Honda mới nhất giảm mạnh: Honda SH, SH Mode, Vision rẻ hiếm thấy - Ảnh 1.Giá xe Honda SH Mode mới nhất từ 60,7 triệu đồng, xe ga nâng cấp trang bị, giá bán dễ tiếp cận được săn đón hơn Vision và LEAD

GĐXH - Giá xe Honda SH Mode 2027 hiện nay thường có giá bán cao hơn mức đề xuất, dao động từ 1,3 đến 3,2 triệu đồng, do vừa được giới thiệu với phiên bản nâng cấp mới.

Giá xe máy Honda mới nhất giảm mạnh

Giá xe máy Honda mới nhất giảm mạnh: Honda SH, SH Mode, Vision rẻ hiếm thấy - Ảnh 2.

Nhiều mẫu xe máy Honda giảm so với trước đây.

Thông tin trên Tạp chí công nghệ Techz, theo ghi nhận tại các đại lý, tháng 11/2026, giá xe máy Honda vẫn đang trên đà giảm mạnh với nhiều mẫu xe, đặc biệt là một số dòng xe tay ga hot như Honda SH, Air Blade, LEAD hay Vision. Thậm chí, nhiều đại lý còn chào bán các mẫu xe này với mức giá thấp hơn giá đề xuất của hãng tới vài triệu đồng.

Ở mảng xe số giá rẻ, giá xe Honda Wave Alpha, Wave RS-X hay Future Fi 125 cũng đang rất hấp dẫn. Nhiều phiên bản được bán thấp hơn giá đề xuất tạo điều kiện tối đa cho khách hàng. Duy chỉ có Honda Super Cub C125 đang đội giá vì lượng xe trên thị trường khá khan hiếm do là dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc, nhiều đại lý cũng không có hàng để bán.Xem xe máy

Về phần mình, mẫu xe côn tay underbone duy nhất của Honda tại Việt Nam là Honda Winner R vẫn đang 'dò đáy mới'. Giá xe Winner R trên thị trường chỉ dao động từ 38,5 – 44 triệu đồng, thậm chí thấp hơn. Các mức giá này đều thấp hơn giá đề xuất bán lẻ của hãng gần 10 triệu đồng.

Bảng giá xe máy Honda mới nhất

Giá xe máy Honda mới nhất giảm mạnh: Honda SH, SH Mode, Vision rẻ hiếm thấy - Ảnh 3.

Bảng giá xe máy Honda

Xe máy Honda có gì?

Theo Tạp chí Thời trang vàng, tại Việt Nam, Honda đã trở thành một thương hiệu nhận được sự tin cậy, yêu thích, phổ biến nhất là các dòng: Lead, Dream, Wave, Future... Sở dĩ Honda phát triển mạnh là nhờ vào các tính năng ưu việt như tiết kiệm nhiên liệu, vận hành ổn định và giá cả phù hợp với mọi tầng lớp khách hàng.Không phải ngẫu nhiên, nhiều người Việt dùng tên Honda để gọi chung cho các loại xe máy. Điều đó đã chứng tỏ tầm ảnh hưởng của thương hiệu này tại nước ta.Lưu ý, giá bán lẻ đề xuất có thể chênh lệch với giá bán tại đại lý. Tùy mẫu xe, màu sắc, khu vực và thời điểm, giá xe máy Honda thực tế có thể chênh lệch đáng kể so với mức hãng công bố.


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