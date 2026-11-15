Hạ giá tiền tỷ, nhà riêng tại phường Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ rao bán rầm rộ

Tại thời điểm đầu tháng 11/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà riêng tại khu vực 4 phường mới tại quận Nam Từ Liêm cũ được đăng tải khá rầm rộ. Nổi bật nhất là phường Từ Liêm.

Hiện nay phường Từ Liêm được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Cầu Diễn, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Mễ Trì và phường Phú Đô thuộc quận Nam Từ Liêm, phần còn lại của phường Mai Dịch thuộc quận Cầu Giấy, phần còn lại của phường Mỹ Đình 1 và phường Mỹ Đình 2 thuộc quận Nam Từ Liêm. Theo khảo sát, đây là khu vực có số lượng nhà riêng rao bán nhộn nhịp nhất so với các phường thuộc quận Nam Từ Liêm cũ. Giá nhà riêng rao bán tại đây dao động phổ biến từ 150-400 triệu đồng/m2, đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái (dao động khoảng từ 200-460 triệu đồng/m2). Môi giới Trịnh Thị Tâm cho biết, căn nhà 5 tầng, rộng 48m2 tại phường Từ Liêm (tức phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm cũ) hiện đang được chủ nhà chào "hạ giá 2 tỷ đồng" xuống còn 7,6 tỷ đồng, tương đương 158,33 triệu đồng/m2.

Hiện nay phường Xuân Phương được hình thành từ việc sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Phương Canh, phường Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm), một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đại Mỗ và phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm), một phần diện tích tự nhiên của xã Vân Canh (thuộc huyện Hoài Đức), phần còn lại của phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) và phần còn lại của phường Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm). Lượng thông tin rao bán nhà riêng tại Xuân Phương hiện nay cũng tương đối lớn, chỉ đứng sau phường Từ Liêm. Giá nhà riêng tại đây cũng giảm nhiệt so với cùng thời điểm ghi nhận năm 2026, đồng thời giá cũng mềm hơn khu vực phường Từ Liêm. Hiện giá nhà riêng tại đây dao động phổ biến từ khoảng 100 - 350 triệu đồng/m2 (trong khi cùng kỳ năm ngoái, giá nhà riêng dao động từ 120 - 360 triệu đồng/m2). Môi giới Huy Hoàng giới thịệu căn nhà riêng thiết kế 3 tầng, rộng 40m2 nằm trên mặt đường 70, phường Xuân Phương với giá 4,9 tỷ đồng, tương đương 122,5 triệu đồng/m2. Cũng theo môi giới này, giá căn nhà này chỉ ngang với giá nhà tại năm 2023,

Hai phường Tây Mỗ và Đại Mỗ dù có lượng nhà riêng rao bán khiêm tốn hơn 2 phường trên, tuy nhiên lượng giao dịch vẫn khá nhiều. Giá nhà riêng rao bán tại 2 phường này cũng đã hạ nhiệt, dao động phổ biến từ 90 – 300 triệu đồng/m2.

Hiện nay phường Tây Mỗ được hình thành trên cơ sở sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm), phường Dương Nội (thuộc quận Hà Đông) và xã An Khánh (thuộc huyện Hoài Đức) và phần còn lại của phường Tây Mỗ thuộc quận Nam Từ Liêm.

Phường Đại Mỗ hiện nay được hình thành trên cơ sở nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm), Dương Nội, Mộ Lao (thuộc quận Hà Đông), phần còn lại của phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm), phần còn lại của phường Nhân Chính (thuộc quận Thanh Xuân) và phường Trung Hòa (thuộc quận Cầu Giấy) và phần còn lại của phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm).

Như vậy, bước sang thời điểm tháng 11/2026, giá nhà trên địa bàn 4 phường Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ và Đại Mỗ đã hạ nhiệt, nhiều căn được môi giới "hạ giá sâu cả tỷ đồng", thậm chí nhiều môi giới cũng cho biết, nhiều căn giá giảm bằng mức giá năm 2023. Đây là giai đoạn người mua nhà dễ thở hơn giai đoạn trước. Tuy nhiên theo nhiều chuyên gia, người có nhu cầu mua nhà nên xem xét kỹ các vấn đề pháp lý, quy hoạch trước khi xuống tiền.

Nhà riêng tại phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Kiến Hưng và Phú Lương hạ giá sâu, có căn giảm 5 tỷ đồng GĐXH - Tại thời điểm tháng 11/2026, giá nhà riêng tại các phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng được hình thành từ quận Hà Đông dù vẫn được rao bán rầm rộ, tuy nhiên giá bán đã hạ nhiệt, nhiều căn hạ giá cả tỷ đồng.