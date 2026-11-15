Tỷ giá USD hôm nay 15/11: Đồng Đô la Mỹ chững giá sau đà tăng, mua USD cần lưu ý những gì?

Giá vàng hôm nay 14/11/2026: Giá vàng trong nước tiếp tục lao dốc GĐXH - Giá vàng hôm nay 14/11/2026 giảm về 138 triệu đồng/lượng. Người mua tại đỉnh có thể lỗ 56,3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 13/11: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji tiếp tục giảm sâu GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm 1 triệu/lượng ở cả hai chiều, xuống 138 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Vàng nhẫn SJC đứng giá, bán ra ở mức 138,8 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, duy trì ở mức 103,41 điểm.

Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm lên gần 4,87%, góp phần củng cố sức hấp dẫn của đồng bạc xanh. Trong khi đó, đồng EUR hướng tới tuần giảm giá thứ tư liên tiếp, còn đồng yên Nhật suy yếu, đưa tỷ giá USD/JPY tiến sát ngưỡng 160 yên/USD. Diễn biến này cho thấy kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed tiếp tục là yếu tố chi phối chính trên thị trường tiền tệ quốc tế.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY chốt tuần ở vùng 103,41 điểm. USD ngân hàng đi ngang. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật, đồng EUR giữ ổn định.

Trong tuần qua, đồng USD đảo chiều tăng mạnh sau phiên suy yếu đầu tuần, tiến lên mức cao nhất trong khoảng 19 tháng. Động lực chính đến từ số liệu lạm phát Mỹ tháng 10 cao hơn dự báo, với CPI tăng 0,4% so với tháng trước, cùng lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi lên và những tín hiệu cứng rắn từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Những yếu tố này thúc đẩy kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, thậm chí tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 15/11, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đã ổn định so với phiên giao dịch ngày hôm qua, ở mức 25.637 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước đi ngang so với phiên hôm qua, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 25.500 đồng mua vào và 26.868 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 15/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 15/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 15/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 15/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 15/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 15/11/2026.

Tỷ giá USD đi ngang tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD ổn định cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,500-25,910 đồng/USD. Tại ngân hàng VietinBank, giá USD ở mức 25.370-25.910 đồng/USD, không biến động cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,540-25,920 đồng/USD, chững giá cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tỷ giá EUR hôm nay 15/11, chững giá tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 27,707.83-29,169.60 đồng/EUR, đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 27.501-29.221 đồng/EUR, không biến động cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 27,892-29,287 đồng/EUR, đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 154.85-165.52 đồng/yen, giữ nguyên giá bán của phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên cũng không biến động so với phiên trước đó, ở vùng 155,63-167,13 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 156.48-166.27 đồng, ổn định so với phiên hôm qua.

Những lưu ý khi mua USD lúc này?

Ngày 15/11, trên thị trường tiền tệ thế giới đồng bạc xanh duy trì đà tăng. Tại thị trường trong nước, giá USD khối ngân hàng vẫn ghi nhận chững giá.

Diễn biến những ngày gần đây cho thấy, tỷ giá USD/VND không chỉ phụ thuộc vào biến động của đồng USD trên thị trường quốc tế mà còn chịu tác động từ cung – cầu ngoại tệ, nhu cầu thanh toán và hoạt động xuất nhập khẩu trong nước. Vì vậy, USD thế giới tăng chưa chắc tỷ giá trong nước cũng tăng và ngược lại. Người mua nên cân nhắc kỹ, tránh vội vàng đưa ra quyết định chỉ vì những biến động nhất thời.

Với những người cần mua USD để phục vụ du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán, điều quan trọng là xác định rõ số tiền cần dùng và thời điểm cần sử dụng. Nếu chưa cần đến toàn bộ số ngoại tệ, có thể chia thành nhiều đợt mua để hạn chế rủi ro khi tỷ giá biến động. Ngoài ra, nên tham khảo giá bán USD tại một số ngân hàng để chọn được mức giá phù hợp.

Còn với những người mua USD với kỳ vọng kiếm lời, cần thận trọng hơn trước khi xuống tiền. Bởi nếu mua vào khi tỷ giá đang ở mức cao nhưng giá không tiếp tục tăng, khoản lợi nhuận kỳ vọng có thể bị thu hẹp, thậm chí thua lỗ do chênh lệch giữa giá mua và giá bán.

Tỷ giá USD hôm nay 14/11: Giá USD tăng mạnh, thị trường 'chợ đen' chênh lệch bao nhiêu? GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ bảy ngày 14/11/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.