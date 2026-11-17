Giá vàng hôm nay trong nước

Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên giao dịch hôm nay hạ 100.000 đồng/lượng

Đến 9h53' ngày 17/11, giá vàng miếng SJC đảo chiều lên mức 134,7-137,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức niêm yết vào đầu giờ sáng.

Trước đó, mở cửa phiên giao dịch 17/11, vào lúc 8h31', Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng loại 1 lượng, 10 lượng và 1kg tại TPHCM ở mức 134,2-137,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với chốt phiên hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của vàng miếng SJC vẫn ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ được giao dịch ở mức 133-137 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua - bán ở mức 4 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn SJC hiện thấp hơn vàng miếng SJC 200.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng được điều chỉnh tăng 500.000 đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều giao dịch so với mức mở cửa, niêm yết ở mức 133,5-137,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn 9999 của Doji đầu phiên hôm nay cũng được điều chỉnh hạ 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với chốt phiên hôm qua, về mức 133,2-137,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên giao dịch hôm nay hạ 100.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, xuống mức 133,2-137,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay thế giới

Theo Kitco, lúc 8h15 sáng 17/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.850,9 USD/ounce, giảm 4,6 USD/ounce (0,12%) so với mức tham chiếu 3.855,5 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá bán USD 25.950 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 120,5 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí.

Trong phiên 16/11, giá vàng có lúc rơi xuống 3.830,74 USD/ounce, thấp nhất kể từ ngày 2/10/2025. Đồng USD mạnh khiến vàng đắt hơn đối với người mua bằng các đồng tiền khác, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ cao làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng.

Lúc 21h30 ngày 16/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.863 USD/ounce, giảm 23 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 3.871 USD/ounce.



