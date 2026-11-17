Honda ra mắt xe ga 125cc mới trang bị vượt SH125, tiêu thụ 2,1 lít xăng/100 km giá 150 triệu đồng liệu có dễ cạnh tranh khi về Việt Nam? GĐXH - Honda ADV 125 đời 2027 vừa được giới thiệu tại triển lãm EICMA, gây chú ý với thiết kế xe tay ga địa hình, động cơ 125 cc, mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 2,1 lít/100 km và cốp chứa đồ 29 lít.

Xe ga 150cc Peugeot thiết kế có gu, trang bị ngang Honda SH

Speedfight 4+ GP Edition Thông tin từ Người đưa tin, là mẫu tay ga thể thao đã được bán ra trước đó, phiên bản Speedfight 4+ GP Edition vừa được trình làng là một bản giới hạn, nổi bật với thiết kế được lấy cảm hứng từ đường đua MotoGP. Thân xe được sơn màu xám nhám, kết hợp các họa tiết trang trí màu vàng nổi bật.

Tay dắt phía sau cũng được hoàn thiện với tông màu vàng, trong khi yên xe có đường chỉ khâu màu đỏ tương phản. Những chi tiết như họa tiết số 150 đặc biệt, tấm lót sàn bằng kim loại đục lỗ và logo Motul góp phần tạo nên diện mạo khác biệt cho phiên bản giới hạn này.

Cung cấp sức mạnh cho Speedfight 4+ GP Edition là động cơ xi-lanh đơn, dung tích 150 cc, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 12,5 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13,2 Nm tại 5.500 vòng/phút, kết hợp hộp số vô cấp CVT. Theo công bố của nhà sản xuất, xe có thể đạt tốc độ tối đa 100 km/h, mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 2,7 lít/100 km. Bình xăng có dung tích 7,4 lít.

Cung cấp sức mạnh cho Speedfight 4+ GP Edition là động cơ xi-lanh đơn

Speedfight 4+ GP Edition sử dụng phuộc trước hành trình ngược USD và giảm xóc đơn phía sau. Hệ thống phanh đĩa được trang bị cho cả hai bánh, tích hợp ABS hai kênh nhằm tăng độ an toàn khi phanh. Xe sử dụng bộ vành hợp kim 13 inch, đi kèm lốp có thông số 130/60. Các thông tin vận hành được hiển thị trên màn hình LCD kỹ thuật số.

Speedfight 4+ GP Edition sử dụng phuộc trước hành trình ngược USD

Mẫu xe tay ga của Peugeot có trọng lượng 125 kg, chiều cao yên 780 mm. Đây là những thông số tương đối đáng chú ý đối với một mẫu xe tay ga 150 cc, hướng đến nhu cầu di chuyển hàng ngày nhưng vẫn đề cao phong cách thể thao.

Giá xe ga 150cc Peugeot Speedfight 4+ GP Edition

Theo Tạp chí Thời trang vàng, tại thị trường Malaysia, Peugeot Speedfight 4+ GP Edition được bán với mức giá 10.388 ringgit - khoảng 65,3 triệu đồng.

Nếu về Việt Nam, Peugeot Speedfight 4+ GP Edition khó cạnh tranh rộng rãi tại thị trường xe ga phổ thông, chủ yếu vì những lý do sau:

• Cạnh tranh khốc liệt phân khúc 150cc: Trong phân khúc xe tay ga thể thao 150cc, người dùng có xu hướng lựa chọn các mẫu xe "quốc dân" có phụ tùng dễ thay thế, giữ giá tốt và mạng lưới bảo dưỡng phủ sóng rộng như Honda Air Blade hay Honda Vario.

• Hạn chế về dịch vụ và phụ tùng: Mạng lưới đại lý chính hãng của Peugeot ở mảng xe máy không phổ biến bằng Honda hay Yamaha, khiến chi phí sửa chữa và tìm kiếm phụ kiện bất tiện hơn.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.

Honda Genio 2027 như một lựa chọn xe ga 110cc tiết kiệm nhiên liệu, có khả năng cạnh tranh với Honda Vision ở phân khúc phổ thông nếu được phân phối tại Việt Nam. Mức tiêu hao nhiên liệu công bố 59,1 km/lít cùng giá quy đổi khoảng 29,6–31,3 triệu đồng tại Indonesia là hai điểm đáng chú ý để thu hút người mua. Tuy nhiên, lợi thế này cần đặt cạnh các mẫu xe đang bán trong nước như Honda Vision, Yamaha Janus và Suzuki Address để thấy rõ tương quan về giá, trang bị và chi phí sử dụng.

Điểm cần lưu ý là Genio hiện mới được giới thiệu tại Indonesia, chưa có giá bán chính thức tại Việt Nam nên không thể xem mức giá quy đổi là giá cạnh tranh trong nước. Một mẫu xe tiết kiệm xăng có thể tạo sức ép cạnh tranh, nhưng cơ hội tại Việt Nam phụ thuộc vào giá bán thực tế và khả năng đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng.