SUV hybrid mới giá 580 triệu đồng, chạy thuần điện tới 220km GĐXH - SUV hybrid ấn tượng với giá quy đổi từ 581 triệu đồng, sở hữu công suất tối đa 408 mã lực và phạm vi chạy thuần điện tới 220km.

Sedan ngang cỡ Kia K5 nâng cấp trang bị, động cơ tăng áp 1.5L

Peugeot 408 2027 v

Dongfeng Peugeot hiện chỉ phân phối 408 2027 với một phiên bản duy nhất tại Trung Quốc. Đây là bản cập nhật theo năm sản xuất mới, không phải một thế hệ hoàn toàn mới. Vì vậy, hãng chủ yếu bổ sung lựa chọn màu sơn và điều chỉnh một số chi tiết trang bị, trong khi kiểu dáng tổng thể vẫn được giữ lại.

Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở ngoại thất với hai màu sơn mới gồm xanh lá cây phong và vàng miền Nam nước Pháp. Những lựa chọn này giúp chiếc sedan có thêm diện mạo trẻ trung, khác biệt so với các màu sắc trước đây.

Ở phía trước, Peugeot 408 2027 vẫn sử dụng lưới tản nhiệt hình khiên cỡ lớn, đặt logo thương hiệu ở vị trí trung tâm. Cụm đèn pha hai bên có tạo hình sắc sảo, đi cùng dải đèn LED định vị ban ngày mô phỏng nanh sư tử – chi tiết nhận diện quen thuộc trên các mẫu xe Peugeot.

Thân xe duy trì phong cách thanh lịch với tay nắm cửa truyền thống và bộ mâm đa chấu thể thao. Kích thước lốp được sử dụng là 215/50 R17. Trong khi đó, khu vực phía sau tạo điểm nhấn bằng cụm đèn hậu có thiết kế riêng, nối liền về mặt thị giác thông qua tấm ốp màu khói ở giữa. Nắp cốp tích hợp cánh gió nhỏ kiểu đuôi vịt, tăng vẻ năng động cho tổng thể.

Peugeot 408 2027 có chiều dài 4.750 mm, rộng 1.820 mm và cao 1.488 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.730 mm. Các thông số này được giữ trong cấu hình hiện tại, tạo nên tỷ lệ thân xe cân đối và không gian tương đối rộng rãi cho hành khách.

Peugeot 408 2027 vẫn sử dụng lưới tản nhiệt hình khiên cỡ lớn

Bên trong cabin, mẫu sedan tiếp tục theo đuổi phong cách i-Cockpit đặc trưng của thương hiệu Pháp. Khu vực lái có bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD kích thước 12 inch, kết hợp màn hình cảm ứng giải trí trung tâm 10 inch. Vô-lăng đa chức năng mang phong cách xe đua và các nút điều khiển bằng kim loại tiếp tục là những chi tiết đáng chú ý trong khoang nội thất.

Khả năng kết nối cũng được chú trọng với hệ thống thông minh Blue-i 3.0. Nền tảng này hỗ trợ bản đồ Gaode và dịch vụ phát nhạc trực tuyến, phục vụ nhu cầu giải trí, định vị trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Về vận hành, Peugeot 408 2027 sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5T thế hệ thứ tư, có kết cấu hoàn toàn bằng nhôm. Cỗ máy này sản sinh công suất tối đa 173 mã lực và mô-men xoắn cực đại 255 Nm. Sức mạnh được truyền tới các bánh xe thông qua hộp số tự động 6 cấp Aisin thế hệ thứ ba, trang bị tiêu chuẩn.

Peugeot 408 2027 sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5T thế hệ thứ tư

Nhìn chung, Peugeot 408 2027 không có thay đổi lớn về thiết kế hay cấu hình vận hành so với phiên bản trước. Những nâng cấp tập trung vào màu sơn và một số trang bị, trong khi động cơ tăng áp 1.5T cùng hộp số tự động 6 cấp tiếp tục được duy trì.

Giá sedan Peugeot 408 2027

Peugeot 408 2027 đã chính thức trình làng tại thị trường Trung Quốc với mức giá 99.700 Nhân dân tệ (tương đương 382,21 triệu đồng).

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá hấp dẫn nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.