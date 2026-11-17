Giá lăn bánh Hyundai Creta giảm sốc, SUV cỡ B rẻ hơn cả Honda City, Toyota Vios GĐXH - Giá lăn bánh xe Hyundai Creta tháng 11/2026 đang ở mức thấp khi khách hàng mua xe được thương hiệu Hàn Quốc dành tặng ưu đãi đến 84 triệu đồng.

Mitsubishi Attrage giảm sốc tới 105 triệu đồng

Xe VIN 2025 được giảm giá sâu thêm khi chỉ còn hơn một tháng nữa là bước sang năm mới. Ảnh: Đại lý





Thông tin trên Đời sống và Pháp luật, một đại lý Mitsubishi khu vực phía Nam đang chào bán Mitsubishi Attrage CVT Premium sản xuất năm 2025 với mức giảm tiền mặt lên tới 105 triệu đồng. So với giá niêm yết 490 triệu đồng, giá bán thực tế của mẫu sedan hạng B này chỉ còn 385 triệu đồng.

Theo thông tin từ đại lý, chương trình ưu đãi trên chỉ áp dụng cho 2 chiếc Attrage CVT Premium VIN 2025 cuối cùng còn trong kho. Do đó, mức giá 385 triệu đồng không áp dụng đại trà cho toàn bộ xe Attrage đang được phân phối trên thị trường.

Đây là mức giảm sâu hơn đáng kể so với những chương trình từng được ghi nhận trước đó. Cuối tháng 10, một đại lý tại miền Tây chào bán Attrage CVT Premium VIN 2025 với giá 400 triệu đồng, tương đương mức giảm 90 triệu đồng.

Đáng chú ý, mức giá 385 triệu đồng đưa Attrage CVT Premium về ngang nhóm xe hạng A phiên bản tiêu chuẩn. Chẳng hạn, Hyundai Grand i10 hatchback hiện có giá niêm yết từ 360 triệu đồng, trong khi bản sedan khởi điểm từ 380 triệu đồng. Như vậy, người mua chỉ cần chi thêm khoảng 5 triệu đồng so với Grand i10 sedan tiêu chuẩn để sở hữu phiên bản cao cấp nhất của một mẫu xe cỡ B.

Dù vậy, đây vẫn là chương trình riêng dành cho xe tồn kho tại một đại lý. Việc xe mang VIN 2025 cũng là yếu tố người mua cần cân nhắc, đặc biệt về thời gian lưu kho và giá trị bán lại trong tương lai.

Ngoài ra, hãng Mitsubishi Việt Nam cũng đang có ưu đãi lớn cho Attrage. Cụ thể, Mitsubishi Attrage đang có giá 375 triệu đồng với bản MT và 490 triệu đồng với bản CVT Premium. Khách hàng mua xe nhận ưu đãi cộng dồn lên đến 48,5 triệu đồng cho phiên bản MT và bản CVT Premium ưu đãi 44,5 triệu đồng.

Đặc biệt, khi so với các mẫu xe thuộc phân khúc hatchback hạng A, chi phí sở hữu của Mitsubishi Attrage cũng dễ tiếp cận hơn nhiều.

Theo Tri thức và Cuộc sống, nếu như muốn mua KIA Morning GT-Line, người dùng phải bỏ ra 469 triệu đồng, còn Hyundai Grand i10 là 455 triệu đồng.

Đương nhiên, khi đặt cạnh 2 mẫu xe chiếu dưới, Mitsubishi Attrage vượt trội hoàn toàn về mặt không gian và khả năng vận hành. Cùng với đó, mẫu sedan hạng B của thương hiệu Nhật Bản cũng luôn được đánh giá cao bởi thiết kế thể thao nhất phân khúc.

Để Mitsubishi Attrage có thể lăn bánh, ngoài khoản giá mua xe, khách hàng sẽ phải bỏ ra nhiều khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành). Riêng tại Hà Nội có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh cũng là 20 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng phí lấy biển.

Bảng giá Mitsubishi Attrage ưu đãi

Phiên bản Năm sản xuất Giá bán lẻ (VNĐ) Ưu đãi MT 2026 380.000.000 – Ưu đãi tương đương 100% phí trước bạ (38 triệu VNĐ) – Phiếu nhiên liệu (~ 8 triệu VNĐ) – Camera lùi (2,5 triệu VNĐ) CVT Premium 2026 490.000.000 – Ưu đãi tương đương 50% phí trước bạ (~ 24,5 triệu VNĐ) – Phiếu nhiên liệu (~ 11 triệu VNĐ) – Ăngten vây cá (1,5 triệu VNĐ)

Mitsubishi Attrage có gì để cạnh tranh?

Mặc dù Mitsubishi Attrage được giảm giá sâu, nhưng các đối thủ cũng không đứng ngoài cuộc. Chẳng hạn, Skoda Slavia mác xe châu Âu nay có giá thực tế cũng chỉ từ 380 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Theo công bố của Mitsubishi , Attrage MT có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 5,09 lít/100 km, thuộc nhóm sedan hạng B có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt trên thị trường.

Do là phiên bản tiêu chuẩn, Attrage MT sở hữu danh sách trang bị ở mức cơ bản, gồm đèn pha halogen, mâm thép 14 inch kèm ốp chụp, ghế nỉ, điều hòa chỉnh cơ, kính chỉnh điện cùng hệ thống giải trí hỗ trợ kết nối Bluetooth và USB.

Theo Tạp chí Arttimes, về an toàn, xe được trang bị các tính năng như chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử ASC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA và hai túi khí phía trước.

Xét theo giá bán và hàm lượng trang bị nêu trên, mẫu Attrage MT sẽ phù hợp với nhóm khách hàng cần một chiếc sedan bền bỉ, vận hành tiết kiệm với chi phí đầu tư ban đầu thấp chủ yếu để kinh doanh dịch vụ vận tải.

Ở phân khúc sedan cỡ B hiện nay, Mitsubishi Attrage không phải mẫu xe có doanh số khá tốt. Tính hết 6 tháng đầu năm, mẫu xe Nhật này mới bán được 717 chiếc, tạm xếp cuối phân khúc trong bối cảnh Kia Soluto không công bố số liệu bán hàng.

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá hấp dẫn nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attrage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.