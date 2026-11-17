Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, tăng 0,16%, hiện ở mức 103,58 điểm.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY tăng lên vùng 103,58 điểm. USD ngân hàng bật tăng. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật tăng nhẹ, đồng EUR giảm nhẹ.

Đồng USD tăng giá trong phiên giao dịch ngày 16/11, lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2025, nhờ số liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, kinh tế tăng trưởng vững chắc và những phát biểu cứng rắn từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp kết thúc ngày 9/12 lên tới 95%. Giới đầu tư cũng theo dõi kết quả kinh doanh quý III của Nvidia và diễn biến ngành AI để đánh giá tâm lý chấp nhận rủi ro trên thị trường.

Đà tăng của đồng bạc xanh trên thị trường tiền tệ thế giới đang gây sức ép lên nhiều đồng tiền chủ chốt. Đồng EUR giảm 0,1%, xuống 1,1007 USD; đồng bảng Anh giảm 0,2%, xuống 1,3191 USD. Trong khi đó, đồng USD giảm 0,2% so với yên Nhật, xuống 159,38 yên/USD, sau khi số liệu cho thấy kinh tế Nhật Bản suy giảm 0,1% trong quý III. Giới đầu tư nhận định Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) có thể chưa thay đổi chính sách nếu đà suy yếu kinh tế chưa lan rộng sang tiền lương, dịch vụ và nhu cầu nội địa.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 17/11, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng 2 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua, ở mức 25.639 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng nhẹ chiều bán ra so với phiên hôm qua, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 25.500 đồng mua vào và 26.870 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 17/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 17/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 17/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 17/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 17/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 17/11/2026.

Tỷ giá USD tăng tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD tăng 30 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,540-25,950 đồng/USD. Tại ngân hàng VietinBank, giá USD ở mức 25.507-25.952 đồng/USD, đã tăng 42 đồng chiều mua vào và tăng 42 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,570-25,950 đồng/USD, đã tăng 30 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Hôm nay 17/11, khảo sát tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng tại thời điểm 8h40 phút cho thấy giá Đô la Mỹ hiện đang được mua vào là 25.957 đồng và bán ra là 26.057 đồng.

Tỷ giá EUR hôm nay 17/11, giảm giá tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 27,595.34-29,051.10 đồng/EUR, đã giảm 40 đồng chiều mua vào và giảm 42 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 27.749-29.059 đồng/EUR, đã giảm 51 đồng chiều mua vào và giảm 51 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 27,753-29,138 đồng/EUR, đã giảm 43 đồng chiều mua vào và giảm 48 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 155.51-166.22 đồng/yen, tăng nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên đã tăng nhẹ chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 156,43-166,43 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 157.05-166.86 đồng, tăng nhẹ so với phiên hôm qua.

Có nên mua USD lúc này?

Ngày 17/11, trên thị trường tiền tệ thế giới đồng bạc xanh tiếp tục tăng mạnh. Tại thị trường trong nước, giá USD ghi nhận tăng nhẹ tại khối khối ngân hàng và chững giá khối chợ đen.

Diễn biến những ngày qua cho thấy, đồng bạc xanh tiếp tục khẳng định vị thế là đồng tiền chủ chốt trên thị trường tiền tệ thế giới. Tại thị trường trong nước, giá USD chưa biến động quá mạnh theo diễn biến thị trường thế giới. Động thái này cho thấy, tỷ giá USD/VND không chỉ phụ thuộc vào biến động của đồng USD trên thị trường quốc tế mà còn chịu tác động từ cung – cầu ngoại tệ, nhu cầu thanh toán và hoạt động xuất nhập khẩu trong nước. Vì vậy, USD thế giới tăng chưa chắc tỷ giá trong nước cũng tăng và ngược lại. Người mua nên cân nhắc kỹ, tránh vội vàng đưa ra quyết định chỉ vì những biến động nhất thời.

Với những người cần mua USD để phục vụ du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán, điều quan trọng là xác định rõ số tiền cần dùng và thời điểm cần sử dụng. Nếu chưa cần đến toàn bộ số ngoại tệ, có thể chia thành nhiều đợt mua để hạn chế rủi ro khi tỷ giá biến động. Ngoài ra, nên tham khảo giá bán USD tại một số ngân hàng để chọn được mức giá phù hợp.

Còn với những người mua USD với kỳ vọng kiếm lời, cần thận trọng hơn trước khi xuống tiền. Bởi nếu mua vào khi tỷ giá đang ở mức cao nhưng giá không tiếp tục tăng, khoản lợi nhuận kỳ vọng có thể bị thu hẹp, thậm chí thua lỗ do chênh lệch giữa giá mua và giá bán.

Tỷ giá USD hôm nay 16/11: Giá USD 'chợ đen' bán ra ở vùng 26.020 đồng, có nên mua USD lúc này? GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ hai ngày 16/11/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.