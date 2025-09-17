Giá vàng hôm nay 17/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao khi giá thế giới tăng

Giá vàng hôm nay 16/9: Vàng SJC, vàng BTMC, Doji điều chỉnh giá GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC tăng mạnh ở cả chiều mua vào và bán ra. Giá vàng nhẫn cũng trở lại nhịp tăng.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng đạt kỷ lục mới. (Ảnh minh họa: VTC).

Tính đến 9h05, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 130,3-132,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 130,3-132,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 129,8-132,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h30, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,8-129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,6-130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,8-129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách mua - bán bị đẩy lên mức quá cao khiến rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân tăng lên. Nhà đầu tư cá nhân, nhất là những người có tâm lý "lướt sóng", cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.

Trong nước, giá vàng tăng nhanh trở lại. Tới cuối phiên giao dịch ngày 16/9, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 130,3-132,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,2 triệu đồng/lượng chiều bán so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 126,6-129,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Doji công bố giá vàng nhẫn 9999 ở mức 126,8-129,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng.

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 9h05, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 3.677,3 USD/ounce, giảm 2,4 USD.

Tới 20h ngày 16/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.690 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.728 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 16/9 cao hơn khoảng 40,6% (tương đương tăng 1.065 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 118,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 16/9.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York tối 16/9 (giờ Việt Nam) hạ nhiệt sau khi tăng vọt lên gần ngưỡng 3.700 USD/ounce. Áp lực bán chốt lời và sự thận trọng của giới đầu tư trước một bước ngoặt chính sách tiền tệ của Mỹ là yếu tố kìm hãm vàng đi lên.



