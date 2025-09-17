Giá vàng hôm nay 17/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji ra sao khi giá thế giới tăng
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn tiếp tục tăng theo đà thế giới.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 9h05, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 130,3-132,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 130,3-132,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 129,8-132,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9h30, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,8-129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,6-130,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,8-129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Khoảng cách mua - bán bị đẩy lên mức quá cao khiến rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân tăng lên. Nhà đầu tư cá nhân, nhất là những người có tâm lý "lướt sóng", cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.
Trong nước, giá vàng tăng nhanh trở lại. Tới cuối phiên giao dịch ngày 16/9, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 130,3-132,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,2 triệu đồng/lượng chiều bán so với phiên liền trước.
SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 126,6-129,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Doji công bố giá vàng nhẫn 9999 ở mức 126,8-129,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng.
Giá vàng hôm nay thế giới
Lúc 9h05, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 3.677,3 USD/ounce, giảm 2,4 USD.
Tới 20h ngày 16/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.690 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.728 USD/ounce.
Giá vàng thế giới đêm 16/9 cao hơn khoảng 40,6% (tương đương tăng 1.065 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 118,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 16/9.
Giá vàng giao ngay trên sàn New York tối 16/9 (giờ Việt Nam) hạ nhiệt sau khi tăng vọt lên gần ngưỡng 3.700 USD/ounce. Áp lực bán chốt lời và sự thận trọng của giới đầu tư trước một bước ngoặt chính sách tiền tệ của Mỹ là yếu tố kìm hãm vàng đi lên.
Vé máy bay Tết 2026: Hà Nội – Phú Quốc gần 11 triệu đồng, nhiều chặng sắp kín chỗGiá cả thị trường - 3 phút trước
GĐXH - Mặc dù hơn 5 tháng nữa mới chính thức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nhưng thời điểm này, các hãng hàng không đã mở bán vé máy bay phục vụ người dân đi lại dịp Tết. Nhiều chuyến bay đã gần hết ghế.
Ngân hàng có lãi suất 12 tháng cao nhất 9%: Gửi 400 triệu đồng, tiền lãi ra sao?Giá cả thị trường - 53 phút trước
GĐXH - Lãi suất tiền gửi cao nhất tại các ngân hàng dao động từ 6-9,65%/năm. Nhưng để được hưởng mức lãi suất này, khách hàng phải đáp ứng các điều kiện đặc biệt.
Xe máy điện giá 12 triệu đồng của Honda ở Việt Nam đẹp cổ điển, thiết kế hiện đại, cốp rộng, pin khỏe rẻ hơn cả xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện Honda giá 12 triệu đồng, thiết kế cổ điển pha hiện đại, động cơ 500W, quãng đường 60 km/sạc, an toàn và tiện ích cho học sinh – sinh viên.
Xe hatchback hạng B giá 240 triệu đồng đẹp chẳng kém Mazda2, rẻ hơn Kia Morning sẽ được bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Xe hatchback hạng B thiết kế đẹp, trang bị hiện đại nhưng có giá bán vô cùng hợp lý liệu có khả năng về Việt Nam trong thời gian tới.
Giá nhà riêng tại quận Hoàng Mai cũ tăng nhiệt, Định Công, Hoàng Liệt hay Tương Mai, phường nào đang biến động mạnh?Giá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà riêng tại 7 phường mới: Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt và Yên Sở tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ.
Từ 20/9, mở bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026; 10 nhóm hành khách được miễn, giảm giá véGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Công ty CP Vận tải đường sắt vừa công bố kế hoạch bán vé phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãi suất BIDV, Agribank mới nhất: Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng chênh lãi ra sao?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - BIDV áp dụng khung lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân trong khoảng 0,1 - 4,9%/năm, Agribank áp dụng khung lãi suất tiết kiệm cho cá nhân từ 0,2 - 4,8%/năm.
Giá vàng hôm nay 16/9: Vàng SJC, vàng BTMC, Doji điều chỉnh giáGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC tăng mạnh ở cả chiều mua vào và bán ra. Giá vàng nhẫn cũng trở lại nhịp tăng.
Chi tiết Kia Morning mới về đại lý giá 439 triệu đồng đẹp hiện đại, thiết kế thời thượng có 'choán' vị trí Hyundai Grand i10?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Kia Morning tại Việt Nam có diện mạo mới ở đợt nâng cấp, giá bán cũng tăng vài chục triệu đồng.
Giá iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max, 14 Pro Max mới nhất giảm mạnh, rẻ kỷ lục, thấp nhất lịch sử dù iPhone 17 Pro Max mới raGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max, 14 Pro Max mới nhất đang là những chiếc iPhone cao cấp giá rẻ nhất thị trường Việt Nam sau khi iPhone 17 Pro Max ra mắt.
Giá iPhone 13, 13 Pro Max xuống thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có dù vẫn xịn chẳng thua kém iPhone 17 là baoGiá cả thị trường
GĐXH - Giá iPhone 13 mới nhất là iPhone rẻ nhất còn hàng, trong khi đó, iPhone 13 Pro Max vẫn là mẫu iPhone 3 mắt giá rẻ hàng đầu.