Giá vàng hôm nay 16/9: Vàng SJC, vàng BTMC, Doji điều chỉnh giá
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC tăng mạnh ở cả chiều mua vào và bán ra. Giá vàng nhẫn cũng trở lại nhịp tăng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 9h00 ngày 16/9, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 130-132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 900.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 130-132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 900.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 129,5-132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng chiều mua vào, tăng 900.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9h00 ngày 16/9, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,5-129,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,8-130,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,5-129,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Hiện chênh lệch mua vào - bán ra vàng nhẫn đang ở ngưỡng rất cao, quanh mức 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.
Ngày 15/9, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng giữ nguyên ở chiều bán ra so với mức chốt tuần qua, giao dịch ở mức 128,6-131,1 triệu đồng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 125-128 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với kết tuần qua.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng giữ ở mức chốt tuần qua, niêm yết ở mức 126,2-129,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới sáng nay tăng khá mạnh. Giá vàng thế giới giao ngay lúc 8h38' ngày 16/9 (giờ Việt Nam) ở mức 3.678,7 USD/ounce, tăng 30,7 USD/ounce so với đêm qua.
Lúc 20h (ngày 15/9, giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 3.648 USD/ounce, tăng 0,2%. Giá vàng giao tháng 12 đạt 3.686 USD/ounce.Giá vàng thế giới niêm yết lúc 22h00 ngày 15.9 ở ngưỡng 3.662,1 USD/ounce, tăng 20,7 USD.
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà riêng tại 7 phường mới: Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt và Yên Sở tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ.
GĐXH - Công ty CP Vận tải đường sắt vừa công bố kế hoạch bán vé phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
GĐXH - BIDV áp dụng khung lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân trong khoảng 0,1 - 4,9%/năm, Agribank áp dụng khung lãi suất tiết kiệm cho cá nhân từ 0,2 - 4,8%/năm.
GĐXH - Kia Morning tại Việt Nam có diện mạo mới ở đợt nâng cấp, giá bán cũng tăng vài chục triệu đồng.
GĐXH - Giá iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max, 14 Pro Max mới nhất đang là những chiếc iPhone cao cấp giá rẻ nhất thị trường Việt Nam sau khi iPhone 17 Pro Max ra mắt.
GĐXH - Xe máy 125cc ‘huyền thoại’ phiên bản 2026 của Honda với thiết kế chất hơn Winner X, dân tình săn đón hơn Yamaha Exciter vì giá cực rẻ chỉ 23 triệu đồng.
GĐXH - Năm nay, bên cạnh các loại bánh trung thu truyền thống như thập cẩm, hạt sen, trứng muối, thị trường còn xuất hiện nhiều nhân bánh lạ miệng như tiramisu, trà xanh matcha, socola hạt dẻ, thậm chí là phô mai việt quất.
GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Accent mới nhất cực kỳ hấp dẫn nhờ ưu đãi lớn, sẽ thực hiện một màn bứt phá trước Honda City và Toyota Vios để trở thành ‘vua doanh số’ trong phân khúc xe cỡ B tại Việt Nam.
GĐXH - Giá iPhone 13 mới nhất là iPhone rẻ nhất còn hàng, trong khi đó, iPhone 13 Pro Max vẫn là mẫu iPhone 3 mắt giá rẻ hàng đầu.
GĐXH - Xe ga 110cc có giá siêu rẻ chỉ 21 triệu đồng, sẵn sàng thế chân Honda Vision vì đẹp hơn cả LEAD và SH Mode.
