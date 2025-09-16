Giá vàng hôm nay 16/9: Vàng SJC, vàng BTMC, Doji điều chỉnh giá

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng thế giới lấy lại ngưỡng cao kỷ lục. (Ảnh: VTC).

Tính đến 9h00 ngày 16/9, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 130-132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 900.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 130-132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 900.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 129,5-132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng chiều mua vào, tăng 900.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h00 ngày 16/9, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,5-129,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 127,8-130,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,5-129,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Hiện chênh lệch mua vào - bán ra vàng nhẫn đang ở ngưỡng rất cao, quanh mức 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.

Ngày 15/9, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng giữ nguyên ở chiều bán ra so với mức chốt tuần qua, giao dịch ở mức 128,6-131,1 triệu đồng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 125-128 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với kết tuần qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng giữ ở mức chốt tuần qua, niêm yết ở mức 126,2-129,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay tăng khá mạnh. Giá vàng thế giới giao ngay lúc 8h38' ngày 16/9 (giờ Việt Nam) ở mức 3.678,7 USD/ounce, tăng 30,7 USD/ounce so với đêm qua.

Lúc 20h (ngày 15/9, giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 3.648 USD/ounce, tăng 0,2%. Giá vàng giao tháng 12 đạt 3.686 USD/ounce.Giá vàng thế giới niêm yết lúc 22h00 ngày 15.9 ở ngưỡng 3.662,1 USD/ounce, tăng 20,7 USD.

Lúc 20h (ngày 15/9, giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 3.648 USD/ounce, tăng 0,2%. Giá vàng giao tháng 12 đạt 3.686 USD/ounce.