Giá xe SH Mode mới nhất giảm mạnh, thấp chưa từng có, khách đua chốt đơn thay Vision, Lead vì rẻ

Thứ ba, 11:00 03/03/2026 | Giá cả thị trường
GĐXH - Giá xe SH Mode tại đại lý tiếp tục giảm mạnh, đây là thời điểm ‘vàng’ để khách hàng mua xe SH Mode sau tết.

Giá xe SH Mode 2026 giảm mạnh , cơ hội mua xe không thể bỏ lỡ - Ảnh 1.Giá xe Honda Future 125 FI mới nhất giảm sâu, rẻ chưa từng có, khách chọn thay thế Wave Alpha và RSX

GĐXH - Giá xe Honda Future 125 FI 2026 mới nhất tại đại lý đang vô cùng hấp dẫn, rẻ nhất từ trước tới nay trong dòng xe máy Honda.

Giá xe SH Mode mới nhất

Giá xe SH Mode mới nhất tháng 3/2026 không thay đổi so với tháng 2/2026.

Phiên bản nâng cấp Honda SH Mode 2026 được hãng giới thiệu với 4 biến thể gồm Tiêu chuẩn, Cao cấp, Đặc biệt và Thể thao. Giá đề xuất bán lẻ dao động từ khoảng 58,19 triệu đồng đến gần 65 triệu đồng (đã bao gồm VAT 10%). So với nhiều năm trước, đây là mức giá được đánh giá khá "mềm" trong phân khúc xe ga cao cấp 125cc.

Giá xe SH Mode mới nhất đại lý

Theo ghi nhận thực tế tại nhiều đại lý khu vực Hà Nội và TP.HCM, Honda SH Mode 2026 hiện chỉ chênh nhẹ so với giá đề xuất, thậm chí có nơi bán ngang giá hãng công bố.

Cụ thể, phiên bản Tiêu chuẩn đang được chào bán khoảng 58 triệu đồng, bản Cao cấp quanh mức 63 triệu đồng, bản Đặc biệt dao động 64,5 triệu đồng và bản Thể thao khoảng 65,5 triệu đồng. Mức chênh phổ biến chỉ từ 500 nghìn đến 1,5 triệu đồng, thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn cao điểm trước đây khi SH Mode từng bị "đội" hơn 10 triệu đồng.

Giới kinh doanh xe máy nhận định, nhu cầu mua xe dịp cuối năm tăng cao nhưng nguồn cung SH Mode 2026 khá ổn định, cộng thêm sức ép cạnh tranh từ các mẫu xe điện và xe ga cỡ nhỏ khiến đại lý buộc phải điều chỉnh giá để kích cầu.

Bảng giá xe SH Mode mới nhất

Phiên bản

Phanh

Màu sắc

Giá bán lẻ đề xuất

(đã bao gồm thuế GTGT 8%)

Giá bán lẻ đề xuất

(đã bao gồm thuế GTGT 10%)

Thể thao

Phanh ABS

Xám đen

63.808.363

64.990.000

Đặc biệt

Đen, Bạc đen

63.317.455

64.490.000

Cao cấp

Xanh đen, Đỏ đen

62.139.273

63.290.000

Tiêu chuẩn

Phanh CBS

Trắng, Xanh, Đỏ

57.132.000

58.190.000

Đánh giá xe SH Mode

Với Honda SH Mode 2026, 4 phiên bản Thể thao, Đặc biệt, Cao cấp và Tiêu chuẩn được đa dạng hóa dải màu sắc cùng những chi tiết phối màu mới. Các chi tiết như yên xe, tay dắt trước, tay dắt sau, logo…cũng được điều chỉnh về màu sắc để tạo nét tương phản tốt hơn.

Giá xe SH Mode 2026 giảm mạnh , cơ hội mua xe không thể bỏ lỡ - Ảnh 2.

Honda SH Mode 2026

Ngoài ra, các trang bị và động cơ của SH Mode 2026 không có thay đổi nào so với phiên bản cũ. Xe vẫn sử dụng cụm đèn pha sử dụng công nghệ LED với cấu trúc 2 tầng độc đáo, đem lại khả năng chiếu sáng một cách tối ưu, đồng thời cải thiện khả năng chiếu sáng khi di chuyển vào ban đêm.

Giá xe SH Mode 2026 giảm mạnh , cơ hội mua xe không thể bỏ lỡ - Ảnh 3.

SH Mode 2026 không có thay đổi nào so với phiên bản cũ.

Bên cạnh đó, SH Mode 2026 còn được trang bị bộ lốp không săm (vỏ không ruột). Trong đó, bánh trước sử dụng mâm nhôm đúc kích thước 16 inch mới, trong khi bánh sau có kích cỡ 14 inch.

Giá xe SH Mode 2026 giảm mạnh , cơ hội mua xe không thể bỏ lỡ - Ảnh 4.

SH Mode 2026 còn được trang bị bộ lốp không săm

Mẫu xe ga của Honda vẫn tích hợp nhiều tiện ích, bao gồm: Hệ thống khóa thông minh Smart Key, hộc để đồ trước bên trái tích hợp cổng sạc USB, cốp đựng đồ dưới yên 18,5 lít, sàn xe rộng, hệ thống chống bó cứng phanh ABS….

Giá xe SH Mode 2026 giảm mạnh , cơ hội mua xe không thể bỏ lỡ - Ảnh 5.

SH Mode 2026 được trang bị khối động cơ eSP+ với 4 van

Về vận hành, SH Mode 2026 được trang bị khối động cơ eSP+ với 4 van, dung tích 124,8 cc và làm mát bằng dung dịch. Động cơ này cho công suất tối đa 11 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,7 Nm tại 5.000 vòng/phút, tích hợp công nghệ phun xăng điện tử PGM – FI, hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idling Stop, bộ đề tích hợp ACG và hệ thống kiểm soát hơi xăng EVAPO.

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

