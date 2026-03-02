Mới nhất
Cận ngày 8/3, thị trường quà tặng 'nguội lạnh', thời trang giảm 70% vẫn vắng khách

Thứ hai, 16:11 02/03/2026 | Giá cả thị trường
Khánh Dương - Kiều Trang
Khánh Dương - Kiều Trang
Sau Tết Nguyên đán, dù các cửa hàng thời trang đều treo biển khuyến mại sâu đến 70% với đa dạng mặt hàng nhưng vẫn lác đác khách hàng tìm mua.

Thời trang giảm giá khủng lên đến 70 % Trước ngày 8 / 3 nhưng vẫn ' ế ' khách - Ảnh 1.Hà Nội: Từ tờ mờ sáng, người dân đã xếp hàng ở Trần Nhân Tông chờ mua vàng cầu may ngày vía Thần Tài

GĐXH - Mặc dù ngày vía Thần Tài chính thức là hôm nay (26/2/2026, mùng 10 tháng Giêng âm lịch), nhưng không khí mua vàng cầu tài lộc đã sôi sục từ đêm 25/2, tại các điểm bán vàng lớn ở Hà Nội.

Sau Tết Nguyên đán cũng là thời điểm bước vào dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), các nhãn hiệu thời trang đều "tung" các chương trình khuyến mại sâu để vừa tri ân khách hàng nữ, vừa kích cầu tiêu dùng nhưng tình cảnh mua bán tại các gian hàng thời trang khá trầm lắng.

Nhiều cửa hàng thời trang treo biển giảm giá 50–70%, thậm chí "xả kho" đồng giá chỉ từ vài trăm nghìn đồng, song lượng khách vào xem và mua sắm không đáng kể.

Ghi nhận của phóng viên trong những ngày cuối tuần qua, tại TTTM Times City (Hai Bà Trưng) và các "phố thời trang" tại Hà Nội như Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Kim Mã... cho thấy, dù biển bảng công bố mức ưu đãi sâu đến 70% nhưng các cửa hàng, gian hàng đều vắng khách. 

Thời trang giảm giá khủng lên đến 70 % Trước ngày 8 / 3 nhưng vẫn ' ế ' khách - Ảnh 2.

Tại cửa hàng IVY moda, biển "Sale up to 70%" được treo nổi bật ngay lối vào. Theo nhân viên tại đây, cửa hàng đang áp dụng mức giảm giá lên từ 50-70% cho hầu hết các sản phẩm, từ áo sơ mi, chân váy, vest, áo khoác đến quần âu.

Khác với cảnh chen chân, xếp hàng thử đồ những dịp cận Tết, nhiều gian hàng hiện chỉ lác đác vài khách ghé qua. Nhân viên bán hàng chủ động mời chào, giới thiệu chương trình khuyến mại, nhưng phần lớn khách chỉ xem rồi rời đi.

"Tất cả các sản phẩm đều giảm sâu để không chỉ kích cầu sau Tết và dịp ngày 8/3, mà đây cũng là dịp "dọn kho" chuẩn bị cho ra mắt các bộ sưu tập mới, nhân viên cửa hàng này cho biết.

Là thời điểm giao mùa để "dọn kho", nhiều nhãn hàng thời trang tiến hành thanh lý sản phẩm mùa đông nên các sản phẩm áo len, áo khoác dạ, vest dày… được treo tập trung tại khu vực dễ nhìn với mức giá giảm mạnh để giải phóng hàng tồn.

Thời trang giảm giá khủng lên đến 70 % Trước ngày 8 / 3 nhưng vẫn ' ế ' khách - Ảnh 3.

Theo chia sẻ của một quản lý gian hàng, nếu không xử lý kịp trước khi thời tiết chuyển hẳn sang ấm, lượng hàng đông sẽ càng khó tiêu thụ.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy sức mua vẫn khá chậm. Trong khoảng gần 40 phút quan sát tại IVY moda, chỉ có vài khách vào hỏi kích thước, xem mẫu rồi rời đi.

Nhân viên cửa hàng thừa nhận, lượng khách sau Tết giảm rõ rệt so với giai đoạn cao điểm trước Tết. "Trước Tết, phòng thử đồ thường kín chỗ, nhân viên phải hỗ trợ liên tục. Còn hiện tại, dù cuối tuần nhưng lượng khách chỉ bằng khoảng một nửa", nhân viên cho hay.

Không riêng gì một thương hiệu, nhiều cửa hàng công sở và thời trang trẻ trong trung tâm thương mại cũng đồng loạt giảm giá 50 - 70%, kèm theo chương trình mua 2 tặng 1 hoặc đồng giá từ 199.000 - 399.000 đồng/sản phẩm. Song phần lớn khách đến trung tâm thương mại dịp cuối tuần chủ yếu tham quan, ăn uống, giải trí hơn là tập trung mua sắm quần áo.

Thời trang giảm giá khủng lên đến 70 % Trước ngày 8 / 3 nhưng vẫn ' ế ' khách - Ảnh 4.

Chị Thu Hà (38 tuổi, ở phường Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: "Giảm giá sâu thì cũng hấp dẫn nhưng tôi đang chờ xem bộ sưu tập xuân - hè mới có gì phù hợp rồi mới quyết định mua".

Cho rằng mua hàng thời điểm giao mùa là cách chi tiêu thông minh nên chị Minh Thùy (45 tuổi, ở phường Hai Bà Trưng) lại tranh thủ thời điểm giảm giá sâu để mua các sản phẩm phục vụ mùa Đông để mặc vào mùa sau.

"Đồ công sở ít thay đổi mẫu mã, nên mua lúc giảm giá mạnh sẽ lợi hơn. Dù chưa dùng ngay nhưng năm nào cũng cần", chị Thùy cho hay.

Theo giới kinh doanh, giai đoạn sau Tết thường là "khoảng lặng" của thị trường thời trang.

Người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu, trong khi các thương hiệu tập trung xử lý hàng cũ để chuẩn bị cho mùa kinh doanh mới.

Tại Times City và các cửa hàng thời trang tại phố Cầu Giấy, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Kim Mã…. những tấm biển "sale khủng" vẫn treo dày đặc, nhưng để kích thích sức mua quay trở lại mạnh mẽ có lẽ cần thêm thời gian, khi các bộ sưu tập xuân – hè chính thức lên kệ và nhu cầu làm mới tủ đồ tăng cao hơn.

Thời trang giảm giá khủng lên đến 70 % Trước ngày 8 / 3 nhưng vẫn ' ế ' khách - Ảnh 6.Bắt đầu kinh doanh trở lại trong ngày vía Thần Tài, tiểu thương mong mỏi một năm mới mua may, bán đắt

GĐXH - Chọn ngày vía Thần Tài mở hàng đầu năm đã là truyền thống của chợ Đồng Xuân, đây cũng là gửi gắm mong muốn một năm mới mua may, bán đắt.

Thời trang giảm giá khủng lên đến 70 % Trước ngày 8 / 3 nhưng vẫn ' ế ' khách - Ảnh 7.Cụ ông 70 tuổi ở Hà Nội và thói quen hơn 20 năm xếp hàng từ đêm, chờ mua vàng ngày vía Thần Tài

GĐXH - Giữ thói quen hơn 20 năm nay, ông Tô Hòa Bình (70 tuổi, ở phường Đống Đa, Hà Nội) có mặt từ 21h đêm ngày 25/2 để chờ mua vàng vía Thần Tài. Không riêng ông, nhiều người dân cũng xếp hàng từ 3h sáng, bất chấp giá vàng tăng cao, chỉ để mua một chỉ vàng lấy may đầu năm.

