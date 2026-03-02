Giá bạc hôm nay (2/3): Xung đột Trung Đông leo thang, thị trường bạc chính thức phi mã lên vùng 100 triệu đồng/kg
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 2/3 ghi nhận phiên tăng giá mạnh mẽ khi biên độ dao động lên tới khoảng 3 triệu đồng/kg chỉ trong một ngày giao dịch. Theo đó, giá bác ra nâng từ vùng 95 triệu đồng/kg, lên mốc 98 triệu đồng/kg, thậm chí có nơi chạm ngưỡng 100 triệu đồng/kg.
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận, diễn biến tăng tốc của thị trường bạc trong nước diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông tiếp tục leo thang, khiến tâm lý phòng ngừa rủi ro gia tăng và dòng tiền có xu hướng tìm đến các kim loại quý.
Tại Phú Quý, nếu chốt phiên ngày 27/2 giá bạc còn ở vùng 92 triệu đồng/kg thì đến cuối tuần đã "nhảy" lên 96 triệu đồng/kg. Bước sang phiên đầu tuần mới hôm nay, giá tiếp tục được điều chỉnh lên 95,9 triệu đồng/kg ngay khi mở cửa và chỉ ít giờ sau đó nhanh chóng tiệm cận vùng 98 triệu đồng/kg, có thời điểm áp sát 99 triệu đồng/kg. Biên độ tăng tại hệ thống này tương đương khoảng 3 triệu đồng/kg.
Tại hệ thống Ancarat, diễn biến cũng tương tự khi giá mở phiên ở vùng 94 triệu đồng/kg và đến chiều nay đã nâng lên khoảng 98 triệu đồng/kg, cho thấy lực cầu thị trường đang khá mạnh.
Đáng chú ý, Sacombank-SBJ hiện là đơn vị niêm yết mức giá cao nhất thị trường khi bạc Kim Phúc Lộc được bán ra ở ngưỡng 100 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 3,75 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay được ghi nhận quanh mức 95,3 USD/oz. Diễn biến tăng mạnh của giá bạc thế giới trong bối cảnh bất ổn địa chính trị được xem là yếu tố hỗ trợ trực tiếp cho đà tăng của thị trường trong nước.
