Giá vàng hôm nay 19/11: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji tăng sốc, vàng SJC theo đà nhảy vọt

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng thế giới bất ngờ tăng dựng đứng.

Diễn biến giá vàng hôm nay cho thấy vàng nhẫn trong nước sáng nay được điều chỉnh tăng.

Đầu phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 81,5-83,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji nâng giá vàng nhẫn 9999 lên mức 82,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua, tăng 300 nghìn đồng/lượng so với mức kết hôm qua, trong khi giá bán ra giữ nguyên ở mức 83,7 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên giao dịch 19/11, giá vàng 9999 của SJC tăng 700 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, lên mức 84,7 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại thị trường trong nước, chốt phiên ngày 18/11, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 81 triệu đồng/lượng (mua vào) và 84 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji niêm yết ở mức 81 triệu đồng/lượng (mua vào) và 84 triệu đồng/lượng (bán ra).

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 80,9-83,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 82,4-83,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng hôm nay thế giới

Sáng 19/11, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức hơn 81,1 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 3,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Giá vàng trên sàn Kitco lúc 21h00 (ngày 18/11, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.602,1 USD/ounce, tăng 1,48% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2024 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.600,2 USD/ounce.

Đầu phiên giao dịch ngày 18/11 (theo giờ Mỹ), giá vàng thế giới bất ngờ quay đầu tăng vọt khi thị trường ghi nhận lượng lớn nhà đầu tư tăng cường mua vào do nhu cầu trú ẩn an toàn. Các nhà phân tích cho rằng, ngoài yếu tố trên, tâm lý bắt đáy cũng được tăng cường khi nhà đầu tư nhận thấy mức giá hiện tại đã đủ an toàn.

Marc Chandler nhận định, vàng sẽ hồi phục trở lại và có thể leo lên mức giá 2.600-2.625 USD/ounce trước khi kết thúc tuần. Ông cho rằng, nếu không thực sự cần tiền, nhà đầu tư không nên bán lỗ vì khả năng giá vàng phục hồi là rất cao.

Không phải vàng hay chứng khoán, bất động sản mới là kênh đầu tư đứng đầu về lợi suất