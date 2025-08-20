Giá vàng hôm nay 20/8: Vàng SJC, vàng nhẫn giảm

Giá vàng hôm nay 18/8: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng trở lại do đón đà tăng trên thị trường thế giới.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay suy giảm. (Ảnh: VTC).

Tính đến 9h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 12,8-124,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 123,8-124,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117-120 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,2-120,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,5-119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều so với một ngày trước. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Hiện chênh lệch mua vào - bán ra vàng nhẫn đang ở ngưỡng rất cao, quanh mức 3 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ đối với nhà đầu tư.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 19/8, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 124-125 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 117-119,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với phiên trước. Doji công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 117-120 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới niêm yết lúc 6h45 ở ngưỡng 3.314,1 USD/ounce, giảm 17,9 USD. Tới 20h ngày 19/8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.330 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.383 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 19/8 cao hơn khoảng 26,9% (tương đương 705 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 107,3 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ phiên 19/8.

Giá vàng trên sàn New York tối 19/8 (giờ Việt Nam) chịu áp lực bán ra khá mạnh và đang ở quanh ngưỡng 3.330-3.340 USD/ounce trong bối cảnh giới đầu tư ngóng chờ tín hiệu chính sách tiền tệ từ Hội nghị Kinh tế Jackson Hole, diễn ra từ 21-23/8.