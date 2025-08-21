Bánh trung thu 'lên kệ' sớm: Đa dạng mẫu mã, giá cả hợp túi tiền, phục vụ nhu cầu người dân Thủ đô

Trung thu – dịp đoàn viên mang nhiều ý nghĩa văn hoá

Tết Trung thu (rằm tháng Tám âm lịch) từ lâu đã trở thành một trong những dịp lễ quan trọng của người Việt. Đây không chỉ là ngày hội của trẻ em với đèn lồng, mâm cỗ, múa lân mà còn là dịp để các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau, cùng thưởng thức bánh nướng, bánh dẻo dưới ánh trăng tròn. Bánh trung thu vì thế được xem như món quà mang ý nghĩa gắn kết, tri ân và sẻ chia từ những giỏ quà tặng đối tác, thầy cô, cho tới phần bánh gửi gắm tình cảm gia đình.

Nhu cầu mua sắm sớm: Thưởng thức trước hương vị mùa trăng

Ghi nhận trên đường Triều Khúc (phường Thanh Xuân), nhiều gian hàng bánh trung thu đã mở cửa đón khách. Mặc dù chưa phải cao điểm mua sắm, nhưng cũng đã có người ghé chọn bánh. Chị Thu, một khách hàng, chia sẻ: "Vài hôm nữa là tới mùng 1 tháng 7 âm lịch, tôi mua mấy gói bánh trung thu để thắp hương. Thú thực ăn bánh sớm cảm giác ngon hơn, thú vị hơn chờ đến đúng dịp Tết."

Không chỉ trên các tuyến phố, tại nhiều siêu thị lớn nhỏ như Aeon Mall Hà Đông, quầy bánh trung thu cũng đã được bày biện bắt mắt, thu hút ánh nhìn của khách mua sắm. Theo nhân viên bán hàng tại đây, bánh trung thu bắt đầu lên kệ từ 2 ngày trước, với sự góp mặt của nhiều thương hiệu lớn. Giá bán khá đa dạng, dao động từ vài chục nghìn đồng 1 gói bánh lẻ cho đến gần 600 nghìn đồng/hộp cao cấp. Tuy nhiên, lượng khách mua hiện chưa nhiều, chủ yếu chọn mua vài chiếc để thưởng thức trước hoặc làm quà nhỏ.

Thị trường sôi động, xu hướng mới

Các chuyên gia bán lẻ nhận định, việc bánh trung thu "lên kệ" sớm không còn là hiện tượng lạ trong vài năm trở lại đây. Một phần để đáp ứng nhu cầu mua sắm sớm của người tiêu dùng, một phần để các thương hiệu cạnh tranh, quảng bá sản phẩm. Xu hướng mới cũng ghi nhận sự đa dạng trong mẫu mã từ bánh truyền thống thập cẩm, đậu xanh, sen nhuyễn, cho tới các hương vị hiện đại như trà xanh, socola, thậm chí bánh ít đường, tốt cho sức khoẻ.

Dù chưa bước vào mùa cao điểm, nhưng thị trường bánh trung thu tại Hà Nội đã sớm nhộn nhịp. Với sự phong phú về mẫu mã, phân khúc giá cả phù hợp từ bình dân tới cao cấp, năm nay người tiêu dùng hứa hẹn có nhiều lựa chọn để vừa thưởng thức, vừa gửi gắm tình cảm trong dịp Tết đoàn viên.

