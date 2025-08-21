Giá iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro Max mới nhất giảm sốc cả triệu đồng, thấp chưa từng có dù vẫn xịn ngang iPhone 16 Pro Max

Giá iPhone 12 Pro max mới nhất từ 10.69 triệu đồng

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro Max - 128GB: 10.69 triệu đồng;

iPhone 12 Pro Max - 256GB: 11.59 triệu đồng;

iPhone 12 Pro Max - 512GB: 12.39 triệu đồng.

Lý do nên mua iPhone 12 Pro Max

Ra mắt từ năm 2020, iPhone 12 Pro Max hiện là iPhone Pro Max cũ có 5G giá rẻ nhất. Đây cũng là chiếc iPhone đầu tiên đưa viền thép phẳng bóng bẩy ra mắt công chúng tạo nên diện mạo sang chảnh đặc trưng của dòng iPhone Pro Max. Mức độ cao cấp của iPhone 12 Pro Max cao đến mức cho tới tận bây giờ nó vẫn là tiêu chuẩn của Apple và chưa dễ thay đổi.

Về mặt trang bị, iPhone 12 Pro Max dùng màn OLED với tai thỏ kích thước lớn với tốc độ 60Hz nhưng độ phân giải và mật độ điểm ảnh rất cao lên đến 1.284 x 2.778 px, 458ppi. Vì vậy, dù không quá nhanh nhưng chiếc iPhone này hoàn toàn đáp ứng tốt nhu cầu giải trí của người dùng.

iPhone 12 Pro Max dùng chip Apple A14

Ở bên trong, iPhone 12 Pro Max dùng chip Apple A14 Bionic (5nm) với 6 lõi bao gồm (2x3,1 GHz Firestorm + 4x1,8 GHz Icestorm với Turboboost 3,1 GHz) Apple CPU, GPU Apple bốn lõi, Apple NPU 16 lõi thế hệ thứ 4. Con chip này hiện vẫn rất mạnh với tất cả các tác vụ và ứng dụng phổ biến.

Đối với camera, iPhone 12 Pro Max có đủ bộ ba camera rộng, siêu rộng và tele 12MP cho ra ảnh chất lượng cao. Trong đó, camera tele có thể zoom 2.5x tương đương tiêu cự 65mm. Camera này thậm chí mạnh hơn iPhone 16 khi có camera tele zoom riêng với tiêu cự tốt hơn.

Với những trang bị này nhưng iPhone 12 Pro Max chỉ ngang giá iPhone 12 vì vậy nó là lựa chọn tốt cho người dùng có nhu cầu dùng iPhone cao cấp, ổn định giá không quá cao.

Giá iPhone 13 Pro Max từ 12.49 triệu đồng

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max - 128GB: 12.49 triệu đồng;

iPhone 13 Pro Max - 256GB: 13.79 triệu đồng;

iPhone 13 Pro Max - 512GB: 14.69 triệu đồng.

Lý do nên mua iPhone 13 Pro Max

Nhiều chuyên gia công nghệ khuyên rằng nếu bạn đang dùng iPhone 13 Pro Max, không cần lên iPhone 16 Pro Max. Điều này là bởi iPhone 13 Pro Max ngoại trừ vẫn dùng màn tai thỏ, trang bị và tính năng của nó cũng không quá lệch kèo so với iPhone 16 Pro Max.

iPhone 13 Pro Max nếu vẫn được bán vào 2025 chắc chắn vẫn sẽ là chiến thần vì trang bị còn quá đỉnh và giá rẻ như bèo. iPhone Pro Max màn 120Hz đầu tiên và hiện vẫn là chiếc iPhone mà người đang dùng nó được khuyên là không cần thiết phải đổi sang iPhone 16 Pro Max.

Apple đã thu gọn tối đa phần notch chứa camera trước và cụm FaceID để có màn hình toàn diện hơn. Cùng với đó, Apple cũng đã đưa tính năng làm mới 120Hz lên và đưa iPhone 13 Pro Max cạnh tranh sòng phẳng với các flagship Android cùng thời.

Nhiều chuyên gia công nghệ khuyên rằng nếu bạn đang dùng iPhone 13 Pro Max

Phần hiệu năng của iPhone 13 Pro Max được đảm bảo bởi chip Apple A15 Bionic (5 nm) 6 lõi gồm (2x3,22 GHz Avalanche + 4x2.0 GHz Blizzard); GPU Apple (đồ họa 5 lõi). Con chip này mạnh hơn đáng kể so với đàn anh A14 Bionic trên iPhone 12 Pro Max.

Về camera, iPhone 13 Pro Max tiếp tục được nâng cấp mạnh trong đó nổi bật là camera tele có thể zoom 3x tương đương tiêu cự 70mm trong nhiếp ảnh. Nhìn chung iPhone 13 Pro Max là lựa chọn thích hợp với người dùng thích trang bị xịn sò nhưng tài chính ở mức trung.

Giá iPhone 14 Pro Max từ 16.59 triệu đồng

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max - 128GB: 16.59 triệu đồng;

iPhone 14 Pro Max - 256GB: 17.39 triệu đồng;

iPhone 14 Pro Max - 512GB: 18.29 triệu đồng.

Lý do nên mua iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max gần như không khác biệt lớn so với iPhone 16 Pro Max về mặt các tính năng cơ bản thậm chí người dùng sẽ khó nhận ra nếu đã sử dụng iPhone 14 Pro Max. Chỉ trừ khi dùng đến các tính năng chuyên biệt như xử lý video 4K hay chụp xa tới 5x, mới có thể thấy khác biệt. Tuy nhiên bản thân iPhone 14 Pro Max cũng có camera zoom quang học 3x cũng rất xịn rồi.

Đây cũng là iPhone đầu tiên có màn Dynamic Island và có ngoại hình giống iPhone 16 Pro Max nhất. Nó cũng là bản nâng cấp toàn diện nhất khi Apple chính thức thay đổi thiết kế màn hình từ tai thỏ sang đục lỗ. Tuy không đục lỗ nhỏ vì còn vướng FaceID nhưng Apple đã tối ưu lỗ đục hình viên thuốc với cái gọi là Dynamic Island có thể tùy biến hiệu ứng đẹp mắt.

iPhone 14 Pro Max gần như không khác biệt lớn so với iPhone 16 Pro Max

Cùng với đó, camera trên iPhone 14 Pro Max cũng nâng cấp mạnh với cảm biến chính lên đến 48MP từ 12MP của iPhone 13 Pro Max. Trong khi đó, camera tele vẫn là 3x.

Hiệu năng của iPhone 14 Pro Max cũng tiến thêm một bước quan trọng với chip Apple A16 Bionic (4 nm): 6 lõi gồm (2x3,46 GHz Everest + 4x2,02 GHz Sawtooth); GPU Apple (đồ họa 5 lõi). Con chip này hiện vẫn cực mạnh với khả năng xử lý khủng cân mọi game hay ứng dụng nặng nhất.