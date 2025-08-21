Xe máy điện giá 44 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh dáng như SH Mode, chi phí như ngang Lead, Vision
GĐXH - Xe máy điện vừa ra mắt đang khiến dân tình xôn xao bởi thiết kế đẹp long lanh, sẵn sàng thế chân loạt xe ga của Honda như Vision, LEAD và SH Mode.
Xe máy điện thiết kế đẹp long lanh như SH Mode
Tại sự kiện Sankalp, Ola Electric đã ra mắt S1 Pro Plus 2025 tại Ấn Độ.
Các trang bị nổi bật trên S1 Pro Plus 2025 vừa ra mắt đó chính là đèn pha LED, bảng đồng hồ là màn hình LCD 4,3 inch, cho phép kết nối điện thoại thông minh, phát nhạc và chức năng bản đồ, điều khiển giọng nói.
Người dùng có thể kết nối với màn hình bằng Bluetooth, khi đó thông qua smartphone họ có thể điều khiển từ xa, hay kiểm tra tình trạng pin hiện tại. Ngoài ra, người dùng cũng có thể gửi vị trí của chiếc S1 Pro Plus 2025 trong thời gian thực hay thậm chí là gửi tin nhắn và thực hiện cuộc gọi.
Thậm chí, S1 Pro Plus cũng đi kèm với ABS hai kênh, một tính năng đầu tiên trong phân khúc mà ngay cả Honda SH Mode cũng chưa có được.
Về vận hành, Ola S1 Pro Plus được trang bị động cơ điện 13kW (17,5 mã lực), cho phép xe đạt tốc độ tối đa 141km/h ở phiên bản 5,3kWh. Phiên bản 4kWh có tốc độ tối đa 128km/h. Xe có phạm vi hoạt động IDC là 320km ở phiên bản 5,3kWh, trong khi phiên bản 4kWh được công bố là 242km.
Được biết, dòng xe Ola S1 Pro Plus thế hệ thứ 3 hiện có động cơ gắn giữa và truyền động xích trên tất cả các phiên bản. Ola thế hệ thứ 3 có bộ pin do công ty tự phát triển cùng với động cơ, pin và các thành phần khác được tích hợp thành một khối duy nhất, được gắn trực tiếp vào khung xe.
Giá xe máy điện S1 Pro Plus 2025
Xe máy điện S1 Pro Plus 2025 giá từ 1,70 lakh Rupee (khoảng 44 triệu đồng), rẻ hơn tới 30.000 Rupee (tương đương 7,8 triệu đồng) so với phiên bản cũ. Đặc biệt, S1 Pro Plus mới được trang bị bộ pin 4.680 cell do Ola tự phát triển.
Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam
Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.
DK Roma SX: 19,99 triệu đồng
DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.
Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...
Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.
Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.
Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng
Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.
Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.
Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.
Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.
Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)
Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.
Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.
Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.
VinFast Evo 200 Lite (19,4 triệu đồng)
VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.
Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.
Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.
2 ngân hàng có lãi suất 12 tháng cao hơn 7,6%: Gửi tiết kiệm 200 triệu đồng nhận tiền lãi bao nhiêu?Giá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,9 - 9%.
Giá vàng hôm nay 20/8: Vàng SJC, vàng nhẫn giảmGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm nhẹ sau ít ngày tăng cao.
Giá iPhone 13, iPhone 13 Pro Max mới nhất giảm không phanh, rẻ chưa từng có dù iPhone 17 chưa xuất hiệnGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 13, iPhone 13 Pro Max mới nhất đang có mức giá rẻ chưa từng có, giá đập hộp chỉ hơn 11 triệu đồng.
Xe gầm cao SUV hạng B giá 237 triệu đồng thiết kế đẹp sánh ngang Kia Seltos, Honda CR-V, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng B với trang bị hiện đại cùng mức giá rẻ sẽ khiến cho loạt xe cùng phân khúc lo lắng về doanh số.
Toyota giảm giá kỷ lục, Vios và Veloz Cross rẻ chưa từng có, cơ hội mua xe ô tô hiếm thấy trong năm 2025Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá xe ô tô Toyota mới nhất đang giảm sốc tới 75 triệu đồng nhờ ưu đãi 100% phí trước bạ.
Sau sáp nhập, nhà ở tại huyện Hoài Đức, Đông Anh hay Gia Lâm cũ có mức giá tốt nhất?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, khi giá nhà tại các khu vực vùng lõi thủ đô tăng cao, nhiều người có xu hướng dịch chuyển mua nhà ở những khu vực xa hơn. Tuy nhiên sau thời điểm sáp nhập, giá nhà tại các huyện Hoài Đức, Đông Anh, Gia Lâm cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Xe ga 125cc giá 20 triệu đồng đẹp như SH Mode, trang bị chẳng kém Air Blade, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 125cc giá rẻ như Honda Wave Alpha, nhưng lại sở hữu trang bị có phần lấn lướt cả Vision và SH Mode.
Xe gầm cao SUV hạng B giá 425 triệu đồng cạnh tranh Kia Seltos, Honda HR-V, rẻ hơn Toyota Vios, chỉ nhỉnh hơn Kia Morning có gì đặc biệt khi ra măt ở Ấn Độ?Giá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng B mang thương hiệu châu Âu vừa ra mắt đã được dân tình ồ ạt săn đón vì giá siêu rẻ chỉ 425 triệu đồng, hạ đo ván Kia Seltos và Honda HR-V.
Có 4 tỷ đồng chọn mua nhà ở quận Hà Đông, Hoàng Mai, hay Long Biên cũ thì lời hơn?Giá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Sau thời điểm sáp nhập, giá nhà tại các khu vực trung tâm thành phố Hà Nội vẫn duy trì ở ngưỡng cao, thậm chí ngay cả những khu vực xa hơn như các phường mới được thành lập từ các quận cũ như Hà Đông, Hoàng Mai, Long Biên cũng khó tìm được nhà dưới 4 tỷ đồng.
Có 100 triệu đồng gửi ở Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV 3 tháng lãi ra sao?Giá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Với mức lãi suất hiện tại, dù con số lãi chưa thực sự cao, song gửi tiết kiệm vẫn được xem là kênh đầu tư an toàn.
Xe gầm cao SUV hạng A giá 205 triệu đồng thiết kế cực đẹp sánh ngang Toyota Raize, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?Giá cả thị trường
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng A có thiết kế cực đẹp, giá bán chỉ 205 triệu đồng rẻ hơn hẳn Kia Morning và Hyundai Grand i10.