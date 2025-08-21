Xe ô tô giá 197 triệu đồng ở Việt Nam đẹp ngọt ngào, thiết kế riêng phù hợp đô thị rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ nhỉnh ngang Honda SH
GĐXH - Xe ô tô thiết kế nhỏ xinh có mức giá siêu rẻ chỉ 197 triệu đồng sắp được bán ở Việt Nam khiến dân tình xôn xao.
Xe ô tô ở Việt Nam đẹp ngọt ngào, thiết kế riêng phù hợp đô thị
Ra mắt tại Việt Nam với tên gọi Wuling Macaron (hay Wuling Mini EV LV2), mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ này do liên doanh SGMW (SAIC – General Motors – Wuling) sản xuất, vốn nổi tiếng với các dòng xe điện mini dành cho thành phố.
Lấy cảm hứng từ những chiếc bánh macaron nhiều màu sắc, toàn bộ thân xe được bo tròn mềm mại, tạo cảm giác dễ thương nhưng vẫn hiện đại. Đây là phong cách hướng đến giới trẻ, phụ nữ và các gia đình nhỏ. Người dùng có 4 tùy chọn màu bắt mắt: hồng pastel, xanh lá tươi, vàng chanh và trắng ngọc trai.
Với kích thước 2,9 m dài, 1,5 m rộng, 1,6 m cao, Wuling Macaron dễ dàng di chuyển qua những con phố chật hẹp hoặc tìm chỗ đỗ trong bãi xe đông đúc. Trọng lượng nhẹ giúp việc điều khiển dễ dàng, kể cả với người mới lái.
Cửa xe mở rộng hỗ trợ ra vào thuận tiện, ngay cả khi đỗ ở không gian hẹp. Nội thất gọn gàng, bố trí hợp lý, màn hình cảm ứng trung tâm hỗ trợ Bluetooth, nghe nhạc, gọi điện rảnh tay. Camera lùi, phanh ABS, túi khí và hệ thống phanh tự động hỗ trợ tránh va chạm ở tốc độ thấp giúp tăng độ an toàn. Xe còn có chế độ Eco tiết kiệm điện khi di chuyển trong điều kiện tắc đường.
Hàng ghế trước rộng rãi, ghế sau phù hợp cho trẻ em hoặc người lớn đi quãng ngắn. Khoang chứa đồ đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm hoặc để hành lý nhỏ gọn.
Xe trang bị động cơ điện 20 kW (27 mã lực), tăng tốc mượt mà và êm ái trong đô thị. Phạm vi hoạt động 120 – 170 km cho mỗi lần sạc, đáp ứng nhu cầu đi làm, đi học hoặc dạo phố cuối tuần.
Giá xe ô tô Wuling Macaron
Tại Việt Nam, Wuling Macaron có giá 197 triệu đồng, trở thành một trong những mẫu xe điện rẻ nhất thị trường. Mức giá này đủ sức cạnh tranh không chỉ với xe điện mà cả nhiều mẫu xe xăng hạng A.
Xe ô tô giá từ 150 triệu đồng/chiếc sắp bán tại thị trường Việt Nam có gì đặc biệt?
Làn sóng xe điện tại thị trường Việt hứa hẹn sẽ rất sôi động khi TMT Motors mới đây đã hé lộ loạt mẫu xe điện mini mà hãng chuẩn bị phân phối.
Cụ thể, trong thông báo gần đây, TMT Motors cho biết hãng đã thống nhất cùng liên doanh SGMW (SAIC, General Motors và Wuling) dự kiến đưa ra bản thương mại của Baojun E100, Baojun Yep 2023 và Baojun Yep Plus tại thị trường Việt.
Xe ô tô điện Baojun E100 (200km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V
Với chiều dài tổng thể 2.488 mm, chiều rộng 1.506 mm và chiều cao 1.670 mm, Baojun E100 là một mẫu xe điện hai chỗ ngồi rất nhỏ gọn của liên doanh SGMW.
Baojun E100 được trang bị động cơ điện tạo ra công suất 39 mã lực và 110Nm mô-men xoắn cực đại, chiếc xe điện có thể di chuyển trong quãng đường dưới 200km cho một lần sạc, hoàn toàn phù hợp với môi trường đô thị.
Gói pin lithium-ion của Baojun E100 có thể được sạc chậm đầy trong khoảng 5 giờ và SGMW đang nghiên cứu đưa ra giải pháp để rút ngắn sạc nhanh từ 20% – 80% xuống chỉ còn 2 giờ.. Ngoài ra chiếc xe còn có khả năng tự hồi phục năng lượng thông qua hệ thống tái tạo năng lượng phanh thông minh. Xe không cần sạc tại trạm, chỉ cần sạc ở ổ cắm điện 220V ở bất cứ đâu.
E100 là một chiếc xe hai ghế kiểu dáng Smart nhỏ gọn với chiều dài cơ sở chỉ 1.600 mm, bán kính quay đầu 3,7 mét cũng giúp E100 di chuyển trong thành phố dễ dàng hơn. Chiếc xe nhỏ bé này có tốc độ tối đa 100 km/h, điều này có nghĩa là E100 vẫn có thể di chuyển trên các đường quốc lộ hay cao tốc có tốc độ cho phép dưới 100km/h.
E100 có hệ thống treo phía trước độc lập và hệ thống treo tay đòn đơn phía sau. Các tính năng tiêu chuẩn khác gồm có chống bó cứng phanh ABS với phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ đỗ phanh điện tử, cảm biến đỗ xe, ghế an toàn Isofix cho trẻ em và hệ thống cảnh báo người đi bộ.
Hiện TMT Motors đang đàm phán với đối tác SGMW dự kiến đưa sản phẩm thương mại phiên bản có khả năng thay thế dần xe 2 bánh gắn máy với mức giá dự kiến kèm theo pin dưới 150 triệu đồng.
Xe ô tô điện Baojun Yep 2023 (303km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V
Baojun Yep 2023 gây chú ý, thu hút công chúng khi lần đầu ra mắt và bắt đầu bán sản phẩm vào tháng 4/2023.
Xe sở hữu ngoại hình vuông vức, đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED xen kẽ đi cùng dải LED định vị ban ngày kiểu đứt đoạn. Phía dưới, phần cản trước được sơn tối màu. Xe sử dụng bộ mâm hai tông màu cùng tạo hình hoa 4 cánh.
Không gian nội thất của Baojun Yep nổi bật với cụm màn hình đôi kích thước 10,25 inch, hiển thị đầy đủ thông số, tiện nghi và camera 360 độ. Ghế ngồi trên Baojun Yep 2023 là loại bọc da, ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.
Xe sử dụng duy nhất một mô tơ điện cho công suất 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau.
Thời gian sạc tại nhà là 8h và nhà sản xuất SGMW đang cải tiến để rút ngắn thời gian sạc nhanh tại nhà là 3,5 tiếng và sạc siêu nhanh tại trạm sạc rút xuống còn 30 phút.
TMT Motors cho biết, Baojun Yep 2023 sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới với mức giá dự kiến kèm theo pin khoảng 300 triệu đồng .
Baojun Yep Plus (401 km/lần sạc) – sạc điện tại nhà, ổ cắm 220V
Ngoài bản 3 cửa, Baojun Yep 2023, nay đã có thêm bản 5 cửa mang tên Baojun Yep Plus, ra mắt vào tháng 4/2024. Baojun Yep Plus có chất lượng và tiện lợi hơn rất nhiều so với bản 2 cửa Baojun Yep khi lên xuống xe không phải hạ ghế.
Xe sử dụng động cơ điện đặt ở phía trước với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, pin lithium 41.9 kWh mang lại phạm vi di chuyển 401km. Xe có tốc độ tối đa 150km/h. Bốn chế độ lái là Economy+, Economy, Standard và Sport.
Dù là mẫu xe hướng đến số đông với giá bán dễ tiếp cận, Baojun Yep Plus vẫn sở hữu không gian hiện đại: bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, màn hình điều khiển trung tâm loại nổi 10,1 inch, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bệ trung tâm có giá đỡ ly và sạc không dây.
Xe hỗ trợ cả sạc nhanh và sạc thường. Ở chế độ sạc chậm, thời gian sạc là 9 tiếng, sạc nhanh rút thời gian sạc tại nhà 7kW xuống còn 4 tiếng và sạc siêu nhanh từ 20% đến 80% chỉ mất 35 phút.
Một số tiện ích đáng chú ý khác có thể kể đến trên Baojun Yep Plus như: camera 360 độ, điều hòa 2 chiều tự động, hệ thống lọc không khí, cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt.
Hiện, cả TMT Motors và SGMW đang đàm phán định giá bán, dự kiến Baojun Yep Plus có giá dưới 500 triệu đồng khi bán tại Việt Nam.
Giá vàng hôm nay 21/8: Vàng SJC, vàng nhẫn đột ngột tăng mạnhGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC đột ngột tăng bốc đầu, tới 600.000 đồng mỗi lượng, vọt lên nấc thang kỷ lục mới 125,4 triệu đồng; vàng nhẫn trên đỉnh cao 120,3 triệu đồng.
Bánh trung thu 'lên kệ' sớm: Đa dạng mẫu mã, giá cả hợp túi tiền, phục vụ nhu cầu người dân Thủ đôGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Trung thu, nhưng tại Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh những gian hàng bánh trung thu đã được dựng lên dọc các tuyến phố hay trong siêu thị, trung tâm thương mại. Hương vị đặc trưng của mùa trăng rằm dường như đã “ghé cửa” sớm, gợi nhớ trong lòng nhiều người sự háo hức, mong chờ.
Giá iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro Max mới nhất giảm sốc cả triệu đồng, thấp chưa từng có dù vẫn xịn ngang iPhone 16 Pro MaxGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 12 Pro Max, 13 Pro Max, 14 Pro Max mới nhất đang là những lựa chọn hot trên thị trường iPhone cũ nhờ trang bị mạnh mẽ, cung cấp hiệu năng vượt trội ở mức giá cực bèo.
Xe máy điện giá 44 triệu đồng thiết kế đẹp long lanh dáng như SH Mode, chi phí như ngang Lead, VisionGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện vừa ra mắt đang khiến dân tình xôn xao bởi thiết kế đẹp long lanh, sẵn sàng thế chân loạt xe ga của Honda như Vision, LEAD và SH Mode.
2 ngân hàng có lãi suất 12 tháng cao hơn 7,6%: Gửi tiết kiệm 200 triệu đồng nhận tiền lãi bao nhiêu?Giá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,9 - 9%.
Giá vàng hôm nay 20/8: Vàng SJC, vàng nhẫn giảmGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm nhẹ sau ít ngày tăng cao.
Giá iPhone 13, iPhone 13 Pro Max mới nhất giảm không phanh, rẻ chưa từng có dù iPhone 17 chưa xuất hiệnGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá iPhone 13, iPhone 13 Pro Max mới nhất đang có mức giá rẻ chưa từng có, giá đập hộp chỉ hơn 11 triệu đồng.
Xe gầm cao SUV hạng B giá 237 triệu đồng thiết kế đẹp sánh ngang Kia Seltos, Honda CR-V, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng B với trang bị hiện đại cùng mức giá rẻ sẽ khiến cho loạt xe cùng phân khúc lo lắng về doanh số.
Toyota giảm giá kỷ lục, Vios và Veloz Cross rẻ chưa từng có, cơ hội mua xe ô tô hiếm thấy trong năm 2025Giá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Giá xe ô tô Toyota mới nhất đang giảm sốc tới 75 triệu đồng nhờ ưu đãi 100% phí trước bạ.
Sau sáp nhập, nhà ở tại huyện Hoài Đức, Đông Anh hay Gia Lâm cũ có mức giá tốt nhất?Giá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, khi giá nhà tại các khu vực vùng lõi thủ đô tăng cao, nhiều người có xu hướng dịch chuyển mua nhà ở những khu vực xa hơn. Tuy nhiên sau thời điểm sáp nhập, giá nhà tại các huyện Hoài Đức, Đông Anh, Gia Lâm cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Có 100 triệu đồng gửi ở Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV 3 tháng lãi ra sao?Giá cả thị trường
GĐXH - Với mức lãi suất hiện tại, dù con số lãi chưa thực sự cao, song gửi tiết kiệm vẫn được xem là kênh đầu tư an toàn.