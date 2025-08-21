Giá vàng hôm nay 21/8: Vàng SJC, vàng nhẫn đột ngột tăng mạnh
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC đột ngột tăng bốc đầu, tới 600.000 đồng mỗi lượng, vọt lên nấc thang kỷ lục mới 125,4 triệu đồng; vàng nhẫn trên đỉnh cao 120,3 triệu đồng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 9h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 124,4-125,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 123,4-125,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,3-120,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 chiều mua vào và tăng 200.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,5-120,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Tới cuối phiên giao dịch ngày 20/8, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji được niêm yết ở mức 123,8-124,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.
Trong khi đó, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 116,8-119,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 200.000 đồng/lượng so với phiên trước. Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji ở mức 117-120,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng chiều bán ra và xác lập kỷ lục cao mới.
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới sáng nay được điều chỉnh đi lên. Lúc 8h37' hôm nay (ngày 21/8, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.343,3 USD/ounce, tăng 1,3 USD/ounce so với đêm qua.
Sáng 21/8, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức hơn 107,9 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Giá vàng thế giới niêm yết lúc 23h30 ngày 20.8 ở ngưỡng 3.341,8 USD/ounce, tăng 27,7 USD.
Tới 20h ngày 20/8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.342 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 3.395 USD/ounce.
Giá vàng thế giới đêm 20/8 cao hơn khoảng 27,3% (tương đương 717 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 107,9 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 20/8.
Giá vàng trên sàn New York tối 20/8 (giờ Việt Nam) quay đầu tăng khá mạnh trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi manh mối tín hiệu chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
