Xe gầm cao SUV hạng B giá 237 triệu đồng thiết kế đẹp sánh ngang Kia Seltos, Honda CR-V, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Ấn Độ?
GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng B với trang bị hiện đại cùng mức giá rẻ sẽ khiến cho loạt xe cùng phân khúc lo lắng về doanh số.
Xe gầm cao SUV hạng B thiết kế đẹp sánh ngang Kia Seltos, Honda CR-V ra mắt ở Ấn Độ
Sau một thời gian dài chờ đợi, Citroen Ấn Độ đã chính thức giới thiệu phiên bản cao cấp mới của mẫu xe C3 mang tên C3 X.
Các phiên bản C3 X được trang bị hai tùy chọn động cơ: một động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.2 lít với công suất 82 mã lực và một động cơ xăng tăng áp 1.2 lít cho công suất 110 mã lực.
Ngoài ra, camera 360 độ là một tùy chọn nâng cấp với giá 25.000 INR (khoảng 7,5 triệu đồng), khiến phiên bản cao cấp nhất – C3 X Shine Turbo-AT – có thể đạt mức giá lên tới 10,15 lakh INR (304 triệu đồng) nếu trang bị thêm tính năng này.
Về thiết kế, các biến thể C3 X không có sự thay đổi nào so với các phiên bản trước, ngoại trừ huy hiệu “C3 X” được gắn ở cửa sau. Hãng cũng giới thiệu màu sơn mới là Đỏ Garnet, có sẵn cả bản đơn sắc và hai tông màu (nóc đen). Màu Xám Bạch Kim (Platinum Grey) đã được thay thế bằng màu Xám Thép (Steel Grey), trong khi các màu khác như Trắng Polar, Xanh Cosmo và Đen Perla Nera vẫn được giữ nguyên.
Các trang bị mới trên phiên bản cao cấp C3 X Shine bao gồm gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động, khởi động bằng nút bấm và vào xe không cần chìa khóa. Nội thất của các phiên bản này cũng được bọc da tổng hợp trên bảng điều khiển, trong khi các phiên bản Live và Feel chỉ được trang bị nhựa màu Xám Injected và Xám Anodised.
Lưu ý rằng, camera 360 độ là tùy chọn riêng chỉ có trên các biến thể C3 X Shine, và hệ thống ga tự động (cruise control) chỉ có trên phiên bản C3 X Shine Turbo-AT.
Giá xe gầm cao SUV hạng B C3 X Shine
C3 X sẽ thay thế cho phiên bản cao cấp Shine trước đó, với mức giá dao động từ 7,9 lakh đến 9,9 lakh INR (khoảng 237 – 296 triệu đồng). Đặc biệt, phiên bản C3 X Shine Turbo có màu sơn hai tông tiêu chuẩn, trong khi phiên bản Shine sử dụng động cơ hút khí tự nhiên sẽ cần thêm 15.000 INR (khoảng 4,5 triệu đồng) để có màu sơn hai tông.
Chọn xe gầm cao dưới 600 triệu đồng
Dưới đây là một số mẫu xe gầm cao thuộc phân khúc MPV cỡ nhỏ và SUV - B có giá xấp xỉ 600 triệu đồng đáng để cân nhắc:
Mitsubishi Xpander AT: 598 triệu đồng
Mitsubishi Xpander đang là mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam từ đầu năm đến nay. Hiện, mẫu MPV 7 chỗ này được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản số sàn MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu đồng; 3 phiên bản AT, AT Premium và Cross được nhập khẩu từ Indonesia có giá lần lượt là 598, 658 và 698 triệu đồng.
Tất cả các phiên bản của Xpander đều sử dụng động cơ 1.5L, cho công suất 104 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp, dẫn động cầu trước.
Như vậy, với số tiền xấp xỉ 600 triệu đồng, khách hàng Việt có thể lựa chọn phiên bản số tự động AT (598 triệu đồng) chưa kể các khuyến mại từ đại lý. Xpander AT phù hợp với khá nhiều đối tượng khác nhau, từ gia đình đến dân chạy dịch vụ.
Suzuki XL7 hybrid: 599,9 triệu đồng
Suzuki XL7 là mẫu MPV lai SUV bán chạy nhất của thương hiệu Suzuki tại Việt Nam. Tuy nhiên, so sánh tương quan trên thị trường ô tô Việt, đây lại là mẫu xe liên tiếp 3 tháng qua lọt top 10 xe bán chậm nhất tháng. Mới đây, hãng xe Nhật Bản đã làm mới mẫu xe này với phiên bản sử dụng động cơ mild-hybrid cùng một số nâng cấp nhỏ với giá không đổi so với trước đây là 599,9 triệu đồng.
Suzuki XL7 hybrid sử dụng khối động cơ 1.5L kết hợp với động cơ điện nhẹ, dẫn động cầu trước, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp cho công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm. Với những khách hàng bình dân, đây là mẫu xe "đủ dùng", đáp ứng được nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.
Mazda CX-3 Luxury: 579 triệu đồng
CX-3 hiện vẫn là bản ra mắt tại Việt Nam vào tháng 4/2021, được THACO-Mazda nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 4 phiên bản. Sau nhiều lần điều chỉnh giá, các phiên bản của CX-3 là 1.5AT (base), Deluxe, Luxury và Premium đang có giá niêm yết từ 512-631 triệu đồng. Trong đó, bản Luxury (bản cao thứ 2) có giá 579 triệu đồng có thể là sự lựa chọn của nhiều khách hàng.
Các phiên bản của Mazda CX-3 đều sử dụng động cơ Skyactiv-G 1.5L, cho công suất 110 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Mẫu xe Nhật Bản có ngoại hình bắt mắt với những đường nét hiện đại, phù hợp với đối tượng khách hàng trẻ ở thành phố và đặc biệt là nữ giới.
Hyundai Creta phiên bản tiêu chuẩn: 579 triệu đồng
Hyundai Creta được ra mắt vào cuối tháng 3/2022 dưới dạng nhập khẩu từ Indonesia trước khi lắp ráp trong nước. Mẫu xe này cũng gần như ngay lập tức có chỗ đứng trên thị trường với nhiều lần lọt vào top xe bán chạy nhất tháng.
Creta hiện được Hyundai Thành Công giới thiệu với 4 phiên bản, đều sử dụng khối động cơ SmartStream G 1.5L, cho công suất 113 mã lực và 144 Nm sức kéo, kết hợp với hộp số vô cấp CVT. Giá bán niêm yết của các phiên bản từ 599-745 triệu đồng, nhưng đang được các đại lý giảm giá 20-30 triệu đồng trong tháng 8, trong đó phiên bản thấp nhất Creta Tiêu chuẩn có giá 579 triệu đồng.
KIA Seltos AT: 599 triệu đồng
Hiện, KIA Seltos 2024 được bán ra với 4 phiên bản, trong đó 3 phiên bản thấp là AT, Luxury và Premium sử dụng động cơ 1.5L cho công suất tối đa 113 mã lực, mô men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT. Còn phiên bản cao cấp nhất GT-line sử dụng động cơ 1.5L Turbo cho công suất tối đa 158 mã lực, mô men xoắn 253Nm, kết hợp hộp số 7 cấp ly hợp kép.
Giá bán các phiên bản của Seltos dao động khá rộng, từ 599-799 triệu đồng. Trong đó, phiên bản tiêu chuẩn Seltos AT có giá chưa tới 600 triệu đồng.
Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng
Mitsubishi Xforce là mẫu xe mới nhất góp mặt ở phân khúc B-SUV tại Việt Nam và ngay lập tức tạo nên doanh số ấn tượng. Thậm chí, mẫu xe thương hiệu Nhật Bản đã vươn lên vị trí số 1 của thị trường trong tháng 7/2024 vừa qua.
Mitsubishi Xforce ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 1/2024 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Xe có 4 phiên bản là GLX, Exceed, Premium và Ultimate với giá bán từ 599-705 triệu đồng. Các phiên bản đều sử dụng động cơ 1.5L sản sinh công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm, kết hợp số vô cấp CVT và dẫn động cầu trước. Em
Với tầm tài chính chưa đến 600 triệu đồng, phiên bản tiêu chuẩn Xforce GLX (giá 599 triệu đồng) có thể là sự lựa chọn phù hợp của nhiều khách hàng Việt hiện nay.
GĐXH - Xe máy điện của Honda đang chuẩn bị cập bến thị trường Việt Nam có giá bán siêu rẻ chỉ 13 triệu đồng.