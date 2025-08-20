2 ngân hàng có lãi suất 12 tháng cao hơn 7,6%: Gửi tiết kiệm 200 triệu đồng nhận tiền lãi bao nhiêu?

Có 100 triệu đồng gửi ở Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV 3 tháng lãi ra sao? GĐXH - Với mức lãi suất hiện tại, dù con số lãi chưa thực sự cao, song gửi tiết kiệm vẫn được xem là kênh đầu tư an toàn.

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,9 - 9%.

Thời gian gần đây, một loạt động thái trái chiều về lãi suất huy động đã được ghi nhận tại các ngân hàng nước ngoài và ngân hàng liên doanh ở Việt Nam.

Từ ngày 15/8, Ngân hàng Standard Chartered giảm 0,1 điểm %/năm đối với tất cả các kỳ hạn.

Theo đó, lãi suất huy động kỳ hạn 1 và 2 tháng lần lượt còn 2,5% và 2,65%/năm; kỳ hạn 3 và 6 tháng lần lượt còn 3% và 3,5%/năm; kỳ hạn 9 tháng còn 4,1%/năm và các kỳ hạn từ 12-36 tháng đồng loạt về 4,4%/năm.

Ngược lại, CIMB Việt Nam (ngân hàng đến từ Malaysia) vừa điều chỉnh tăng lãi suất huy động từ ngày 14/8, với mức tăng từ 0,3-0,5%/năm, tùy từng kỳ hạn.

Lãi suất huy động trực tuyến mới nhất được CIMB Việt Nam áp dụng cho khách hàng tiêu chuẩn như sau: Lãi suất kỳ hạn 1 tháng là 4,3%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4,4%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,5%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 5%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 5,1%/năm và kỳ hạn 12 tháng là 5,2%/năm.

CIMB Việt Nam niêm yết lãi suất tiết kiệm theo phương thức lãi suất bậc thang. Lãi suất áp dụng cho khách hàng ưu tiên gửi tiết kiệm dưới 10 tỷ đồng cao hơn 0,1%/năm so với lãi suất áp dụng cho khách hàng tiêu chuẩn.

Lãi suất tiền gửi áp dụng cho khách hàng ưu tiên có tài khoản tiết kiệm từ 10 tỷ đồng trở lên được niêm yết cao hơn 0,2%/năm so với lãi suất áp dụng cho khách hàng tiêu chuẩn. Như vậy, lãi suất tiền gửi cao nhất tại CIMB Việt Nam là 5,4%/năm, kỳ hạn 12 tháng với số tiền gửi từ 10 tỷ đồng.

Trong khi đó, hai ngân hàng liên doanh là Indovina Bank (IVB) và Ngân hàng Việt Nga (VRB) cũng vừa điều chỉnh mạnh về lãi suất huy động.

Theo đó, IVB giảm lãi suất tiền gửi với mức giảm 0,1%/năm kỳ hạn 1-5 tháng, giảm 0,15%/năm với kỳ hạn 6-18 tháng và giảm 0,1%/năm các kỳ hạn từ 24 tháng trở lên.

Hiện lãi suất huy động áp dụng cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ tại IVB như sau: Kỳ hạn 1 tháng là 3,9%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,2%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 4,95%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 5%/năm, kỳ hạn 12-13 tháng là 5,5%/năm, kỳ hạn 18 tháng là 5,6%/năm và kỳ hạn từ 24 tháng là 5,7%/năm.

Đáng chú ý, Ngân hàng liên doanh Việt Nga (VRB) niêm yết lãi suất huy động trực tuyến cao nhất dành cho khách hàng doanh nghiệp lên đến 6,3%/năm. Đây là mức lãi suất hiếm gặp đối với các ngân hàng thương mại trong nước ở thời điểm hiện tại.

Theo công bố của VRB, lãi suất huy động trực tuyến dành cho khách hàng doanh nghiệp các kỳ hạn từ 1-5 tháng được niêm yết từ 4,2-4,4%/năm; lãi suất huy động trực tuyến các kỳ hạn từ 6-11 tháng được niêm yết từ 5,6-5,8%/năm.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 19/8/2025 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 2,4 3 3,7 3,7 4,8 4,8 BIDV 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETINBANK 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETCOMBANK 1,6 1,9 2,9 2,9 4,6 4,6 ABBANK 3,1 3,8 5,3 5,4 5,6 5,4 ACB 3,1 3,5 4,2 4,3 4,9 BAC A BANK 3,8 4,1 5,25 5,35 5,5 5,8 BAOVIETBANK 3,5 4,35 5,45 5,5 5,8 5,9 BVBANK 3,95 4,15 5,15 5,3 5,6 5,9 EXIMBANK 4,3 4,5 4,9 4,9 5,2 5,7 GPBANK 3,95 4,05 5,65 5,75 5,95 5,95 HDBANK 3,85 3,95 5,3 5,3 5,6 6,1 KIENLONGBANK 3,7 3,7 5,1 5,2 5,5 5,45 LPBANK 3,6 3,9 5,1 5,1 5,4 5,4 MB 3,5 3,8 4,4 4,4 4,9 4,9 MBV 4,1 4,4 5,5 5,6 5,8 5,9 MSB 3,9 3,9 5 5 5,6 5,6 NAM A BANK 3,8 4 4,9 5,2 5,5 5,6 NCB 4 4,2 5,35 5,45 5,6 5,6 OCB 3,9 4,1 5 5 5,1 5,2 PGBANK 3,4 3,8 5 4,9 5,4 5,8 PVCOMBANK 3,3 3,6 4,5 4,7 5,1 5,8 SACOMBANK 3,6 3,9 4,8 4,8 5,3 5,5 SAIGONBANK 3,3 3,6 4,8 4,9 5,6 5,8 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 2,95 3,45 3,95 4,15 4,7 5,45 SHB 3,5 3,8 4,9 5 5,3 5,5 TECHCOMBANK 3,45 4,25 5,15 4,65 5,35 4,85 TPBANK 3,7 4 4,9 5 5,3 5,6 VCBNEO 4,35 4,55 5,6 5,45 5,5 5,55 VIB 3,7 3,8 4,7 4,7 4,9 5,2 VIET A BANK 3,7 4 5,1 5,3 5,6 5,8 VIETBANK 4,1 4,4 5,4 5,4 5,8 5,9 VIKKI BANK 4,15 4,35 5,65 5,65 5,95 6 VPBANK 3,7 3,8 4,7 4,7 5,2 5,2 WOORI BANK 3,2 3,7 4,3 4,3 5 5 HSBC 1 2,25 2,75 2,75 3,25 3,75 Standard Chartered 2,5 3 3,5 4,1 4,44 4,44 Shinhan Bank 2,5 2,7 3,7 3,7 4,9 5,3 Public Bank 3,8 4 5 5,2 5,5 5,5 IVB 3,9 4,2 4,95 5 5,5 5,6 VRB 3,3 3,5 5,1 5,2 5,5 5,6 UOB Việt Nam 3 3 4 4 4 Hong Leong Bank 3,25 3,55 4,45 4,4 4,65 CIMB Việt Nam 4,3 4,5 5 5,1 5,2

Đáng chú ý, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 12 tháng trở lên dao động từ 6-6,3%/năm.

Đối với khách hàng cá nhân, VRB công bố chương trình tặng thêm lãi suất khi gửi tiết kiệm trực tuyến từ ngày 16/8 đến 14/9, với mức 0,5-0,8%/năm.

Cụ thể, sau khi cộng thêm, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng lên đến 4,1%/năm; kỳ hạn 2-5 tháng là 4,3%/năm; kỳ hạn 6-8 tháng là 5,7%; kỳ hạn 9-10 tháng khách thực nhận là 5,8%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 6%/năm và kỳ hạn 13-36 tháng lên đến 6,1%/năm.

2 ngân hàng có lãi suất 12 tháng cao hơn 7,6%

Lãi suất PVcomBank hiện ở mức cao nhất thị trường, lên đến 9% cho kỳ hạn 12 tháng với số tiền gửi tối thiểu 2.000 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, PVcomBank niêm yết lãi suất 12 tháng cao nhất ở mức 5,1% khi khách hàng gửi tiền online và 4,8% khi gửi tiền tại quầy.

Theo sau, HDBank với mức lãi suất 7,7% cho kỳ hạn 12 tháng, điều kiện duy trì số dư tối thiểu 500 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, HDBank niêm yết lãi suất 12 tháng cao nhất ở mức 5,6% khi khách hàng gửi tiền online và 5,5% khi gửi tiền tại quầy.

Top những ngân hàng có lãi suất từ cao khi gửi tiết kiệm 12 tháng ở điều kiện thường có thể kể đến như: Cake by VPBank, GPBank, Vikki Bank...

Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 6%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Khách hàng lĩnh lãi đầu kỳ, theo tháng, theo quý nhận lãi suất lần lượt là: 5,53%; 5,73%; 5,76%.

Ở những kỳ hạn khác Cake by VPBank niêm yết lãi suất từ 4,18 - 6%/năm.

GPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất 12 tháng ở mức 5,95%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm điện tử. Hiện mức lãi suất cao nhất ngân hàng này niêm yết là 5,95% ở kỳ hạn 13 - 36 tháng.

Vikki Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 5,95% khi khách hàng cá nhân gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ. Hiện Vikki Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 6%/năm.

Gửi tiết kiệm 12 tháng nhận tiền lãi bao nhiêu?

Bạn có thể tham khảo cách tính tiền lãi để biết số tiền lãi nhận được sau khi gửi tiết kiệm là bao nhiêu. Để tính tiền lãi, bạn có thể áp dụng công thức:

Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi

Ví dụ, người dân gửi 200 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 5,95%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

200 triệu đồng x 5,95%/12 x 12 = 11,9 triệu đồng.

Ví dụ, người dân gửi 400 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 6%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

400 triệu đồng x 5,95%/12 x 12 = 23,8 triệu đồng.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kì. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.