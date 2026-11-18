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Giá vàng hôm nay 17/11: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji tăng giảm bao nhiêu? GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC sáng 17/11 giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, còn 137,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, sau đó tăng trở lại.

Giá vàng hôm nay trong nước

SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 134,2-137,2 triệu đồng/lượng

Tính đến 9h00, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 134,2-137,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đồng loạt đảo chiều giảm 500.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

DOJI niêm yết giá vàng SJC ở ngưỡng 134,2-137,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cùng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở ngưỡng 134-137 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 133 - 137 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đồng loạt "quay xe" giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 133,3-137,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 134-137 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cùng giảm 300.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng 18/11 tiếp tục chịu áp lực giảm, giao dịch quanh 3.850 USD/ounce, không xa mức thấp nhất trong 13 tháng. Đồng USD mạnh lên cùng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất khiến kim loại quý khó phục hồi.

Lúc 5h sáng nay (18/11, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.849,5 USD/ounce, giảm 7 USD/ounce, tương đương 0,18% so với phiên trước, theo dữ liệu từ Kitco.