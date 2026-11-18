Nhà riêng tại 7 phường mới thuộc quận Hoàng Mai cũ hạ giá cuối năm 2026

Từ tháng 11/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà riêng (nhà nguyên căn) tại khu vực 7 phường mới tại quận Hoàng Mai cũ dù vẫn được đăng tải khá rầm rộ tuy nhiên giá bán có xu hướng giảm mạnh. Nếu như tại cùng thời điểm năm ngoái, để tìm kiếm những căn nhà rao bán có giá dưới 5 tỷ khá hiếm, thì hiện nay, trên thị trường đã xuất hiện những căn nhà có giá mềm hơn.

Đơn cử có thể kể đến căn nhà thiết kế 5 tầng, nằm trên mặt ngõ rộng 3m, rộng 20m2 tại đường Giáp Bát, phường Tương Mai hiện đang được chị Vân - môi giới bất động sản rao bán với giá 4 tỷ đồng, tương đương 200 triệu đồng/m2.

Môi giới Trương Thúy Hồng giới thiệu căn nhà thiết kế 5 tầng, rộng 24m2 tại đường Tân Mai, phường Hoàng Mai hiện đang được rao bán với giá 4,39 tỷ đồng, tương đương 182,59 triệu đồng/m2.

Căn nhà thiết kế 3 tầng, rộng 35m2 tại đường Thanh Đàm, phường Vĩnh Hưng hiện đang được môi giới Hà Mẫn cho biết giá bán 4,75 tỷ đồng, tương đương 135,71 triệu đồng/m2.

Theo khảo sát, giá bán nhà riêng, đặc biệt những căn nhà riêng nằm sâu trong ngõ tại các phường Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt đang dao động phổ biến với mức giá từ 130-250 triệu đồng/m2. Trong khi tại thời điểm tháng 10/2025, giá nhà riêng tại các khu vực này đang dao động từ 150-400 triệu đồng/m2. Hai khu vực phường Vĩnh Hưng và Yên Sở dù giá nhà mềm hơn, như tại thời điểm tháng 10/2025, giá cũng đã vượt ngưỡng 130 triệu đồng/m2 kể cả những căn nhà nằm sâu trong ngõ.

7 phường mới được sáp nhập từ quận Hoàng Mai cũ

Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 7 phường mới Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt và Yên Sở từ quận Hoàng Mai cũ.

1. Phường Hoàng Mai

Hiện nay, địa phận phường Hoàng Mai mới hiện bao gồm phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Yên Sở, Thịnh Liệt, cùng một phần diện tích và dân số của các phường Giáp Bát, Hoàng Liệt, Tân Mai, Tương Mai, Hoàng Văn Thụ, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam và Trần Phú (thuộc quận Hoàng Mai cũ).

2. Phường Lĩnh Nam

Trong khi đó phường Lĩnh Nam được sáp nhập từ một phần của các phường Lĩnh Nam, Thanh Trì, Trần Phú, Yên Sở và phần còn lại của phường Thanh Lương

3. Phường Vĩnh Hưng

Phường Vĩnh Hưng được hợp nhất từ một phần các phường: Giáp Bát, Hoàng Liệt, Hoàng Văn Thụ, Lĩnh Nam, Tân Mai, Thịnh Liệt, Tương Mai, Trần Phú, Vĩnh Hưng, Yên Sở

4. Phường Tương Mai

Phường Tương Mai được hình thành từ việc sáp nhập phần lớn các phường Giáp Bát, Phương Liệt và phần còn lại của phường Mai Động, Minh Khai, Đồng Tâm, Trương Định, Hoàng Văn Thụ, Tân Mai, Tương Mai và phần còn lại của phường Vĩnh Hưng thuộc quận Hoàng Mai cũ.

5. Phường Định Công

Phường Định Công hiện nay được thành lập dựa trên một phần các phường Định Công, Hoàng Liệt, Thịnh Liệt của quận Hoàng Mai, một phần xã Tân Triều, xã Thanh Liệt thuộc huyện Thanh Trì và một phần phường Đại Kim, phần còn lại của phường Giáp Bát thuộc quận Hoàng Mai cũ.

6. Phường Hoàng Liệt

Phường Hoàng Liệt là phường mới được hình thành từ một phần phường Hoàng Liệt, một phần phường Đại Kim thuộc quận Hoàng Mai cũ, và một phần thị trấn Văn Điển, xã Tam Hiệp, xã Thanh Liệt thuộc huyện Thanh Trì.

7. Phường Yên Sở

Phường Yên Sở hiện nay được hình thành từ một phần phường Thịnh Liệt, phường Yên Sở thuộc quận Hoàng Mai cũ, phần còn lại của phường Hoàng Liệt, phường Trần Phú thuộc quận Hoàng Mai và một phần của xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì.

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