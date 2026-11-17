Mặt bằng giá nhà ở xã hội tại Hà Nội tiến sát ngưỡng 30 triệu đồng/m2

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội công bố ngày 16/11/2026, dự án nhà ở xã hội tại xã Phúc Thịnh (huyện Đông Anh cũ) chuẩn bị tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê và thuê mua 352 căn hộ từ ngày 17/12/2026 đến 17/1/2027. Giá bán bình quân tại dự án này lên tới gần 29,8 triệu đồng/m² (đã bao gồm VAT, chưa gồm kinh phí bảo trì). Với đơn giá trên, căn hộ diện tích nhỏ nhất 37,6 m² tại đây có giá hơn 1,1 tỉ đồng, còn căn lớn nhất 71,3 m² lên tới hơn 2,1 tỉ đồng. Bên cạnh đó, một số dự án nội đô khác như CT2 khu nhà ở X2 tại phường Lĩnh Nam cũng ghi nhận mức giá tạm tính khoảng 28,4 triệu đồng/m².

Mức giá trên 20 triệu đồng/m² cũng đang trở thành mặt bằng chung ở khu vực ngoại thành. Trong tháng 12/2026, hai dự án nhà ở xã hội tại xã Hạ Bằng (huyện Thạch Thất cũ) là Đồng Trúc - Thạch Thất (231 căn) và Tân Xã - Thạch Thất (112 căn) sẽ đồng loạt nhận hồ sơ với giá bán bình quân 23,5 triệu đồng/m², tương đương khoảng 880 triệu đồng đến 1,6 tỉ đồng/căn tùy diện tích.

Trước đó, dự án Khu nhà ở đô thị Kim Hoa (xã Tiến Thắng) mở bán đợt 2 với 398 căn hộ có giá gần 19,8 triệu đồng/m², tổng giá trị dao động từ 1,24 đến 1,38 tỉ đồng/căn.

Nguồn cung căn hộ dưới 1 tỉ đồng tại Hà Nội hiện khá khan hiếm, chủ yếu tập trung ở các dự án chuyển đổi từ quỹ căn cho thuê sang bán sau 5 năm như NHS Phương Canh (phường Xuân Phương) với giá khoảng 16,6 triệu đồng/m² (tương đương 721 triệu đến 1,09 tỉ đồng/căn) nhưng số lượng có hạn và chỉ dành cho đối tượng đang thuê tại dự án.

Thu nhập 35 - 45 triệu đồng/tháng vẫn chật vật với bài toán mua nhà ở xã hội

Từ ngày 7/4/2026, Nghị định số 136/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, nâng trần thu nhập được mua nhà ở xã hội lên mức không quá 25 triệu đồng/tháng đối với người độc thân và không quá 50 triệu đồng/tháng đối với hai vợ chồng. Chính sách này mở rộng đáng kể cơ hội cho người lao động đô thị, nhưng áp lực chi trả thực tế trước mức giá 1,5 - 2 tỉ đồng/căn vẫn là rào cản lớn.

Anh Nguyễn Minh Anh (28 tuổi), nhân viên hành chính tại phường Ba Đình, cho biết tổng thu nhập của hai vợ chồng đạt khoảng 36 triệu đồng/tháng. Dù nằm trong diện đủ điều kiện thu nhập theo quy định mới, gia đình chị vẫn phải đắn đo khi tìm hiểu các dự án mở bán cuối năm 2026. "Sau khi trừ 7 triệu đồng tiền thuê trọ, cùng chi phí ăn uống, học hành và sữa bỉm cho con nhỏ, mỗi tháng vợ chồng tôi chỉ dư ra khoảng 8 - 9 triệu đồng. Nếu mua một căn hộ 2 phòng ngủ giá khoảng 1,6 tỉ đồng ở ngoại thành, chúng tôi phải vay ngân hàng hơn 1,1 tỉ đồng. Tiền gốc và lãi hằng tháng ngốn gần hết khoản tiết kiệm, chưa kể chi phí đi lại vào nội đô làm việc tăng lên. Gia đình tôi chỉ mong có những căn hộ 2 phòng ngủ quanh mức 1 - 1,2 tỉ đồng ở khu vực kết nối thuận tiện với vành đai hoặc tuyến buýt nhanh", anh Minh Anh chia sẻ.

Chung nỗi trăn trở, anh Nguyễn Quang Hải (33 tuổi), kỹ sư cơ khí làm việc tại khu vực Đông Anh, chia sẻ thu nhập hai vợ chồng khoảng 40 triệu đồng/tháng nhưng cũng e ngại trước mức giá gần 30 triệu đồng/m² của dự án mới công bố tại địa bàn. Theo anh Hải, để có sẵn 30 - 40% vốn đối ứng (khoảng 500 - 700 triệu đồng) là bài toán khó với nhiều gia đình trẻ lập nghiệp tại Thủ đô, trong khi quỹ căn diện tích nhỏ giá hơn 1 tỉ đồng lại quá ít ỏi và có tỷ lệ cạnh tranh cao.

Mặt bằng giá nhà ở xã hội tại Hà Nội đang tiến sát ngưỡng 30 triệu đồng/m2.

Đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội và phát triển nhà ở cho thuê để giảm áp lực cho người mua nhà

Theo chỉ tiêu Chính phủ giao giai đoạn 2026 - 2030, cả nước phát triển gần 900.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; riêng Hà Nội được giao hoàn thành 84.000 căn (trong đó có 10.240 căn nhà ở cho thuê). Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố đang rà soát 187 dự án, đôn đốc tháo gỡ vướng mắc mặt bằng và thủ tục để khởi công các dự án đủ điều kiện ngay trong quý IV/2026.

Bên cạnh việc gia tăng nguồn cung, các chuyên gia cho rằng cơ chế chính sách đang tiếp tục được hoàn thiện để bảo đảm nhà ở xã hội đến đúng đối tượng và sát với sức mua thực tế. Tại cuộc họp Chính phủ ngày 15/11/2026 hoàn thiện dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) trước khi trình Quốc hội biểu quyết vào ngày 21/11, phương án chỉ cho phép bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm cho người thuộc nhóm đủ điều kiện mua loại hình nhà ở này (giá do các bên thỏa thuận) đã được ủng hộ nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ, trục lợi chính sách.

Từ ngày 2/12, Hà Nội tiếp nhận hồ sơ mua 206 căn nhà ở xã hội GĐXH - Dự án nhà ở xã hội Đồng Trúc - Thạch Thất (xã Hạ Bằng, Hà Nội) sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê và thuê mua từ ngày 2/12 đến 31/12. Giá bán được công bố ở mức 23,5 triệu đồng/m², tương đương khoảng 883 triệu đồng đối với căn hộ nhỏ nhất.

Nhóm đối tượng nào bị thu hồi đất được hưởng ưu tiên mua nhà ở xã hội tại Hà Nội? GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa công bố dự thảo quy định mới nhằm gỡ khó cho người dân khi bị thu hồi nhà, đất để thực hiện các dự án của Nhà nước. Theo đó, người đủ điều kiện tái định cư hoặc có hoàn cảnh khó khăn về chỗ ở sau thu hồi sẽ được ưu tiên bố trí quỹ căn Nhà ở xã hội mà không phải tham gia bốc thăm. Đáng chú ý, quy trình giới thiệu và "giữ quỹ căn hộ" được rút ngắn tối đa, đảm bảo người dân sớm có nơi an cư lập nghiệp.



