Xe máy điện Dat Bike Era E1 sau 1 tháng cầm lái

Chủ xe at Bike Era E1 được sau 500km sử dụng nói về trải nghiệm thực tế. Ảnh: Tổng hợp

Sau 1 tháng sử dụng với quãng đường khoảng 500km, Dat Bike Era E1 cho thấy, nhiều ưu điểm về khả năng vận hành, không gian chứa đồ và tốc độ sạc. Tuy nhiên, mẫu xe máy điện này vẫn có một số điểm cần cân nhắc, từ tiếng ồn của bộ truyền động đến mức tiêu thụ pin trong điều kiện sử dụng thực tế, một người dùng chia sẻ trên Người quan sát.

Nhiều người vẫn e ngại chuyển sang xe điện bởi những bất tiện liên quan đến hạ tầng trạm sạc và dịch vụ sửa chữa. Tuy nhiên, với kinh nghiệm sử dụng ô tô điện và từng có 3 năm gắn bó với một mẫu xe máy điện khác, tôi tiếp tục lựa chọn một trải nghiệm mới với Dat Bike Era.

Phiên bản được lựa chọn là Era E1. So với E2, phiên bản này có giá cao hơn đôi chút nhưng được bổ sung hệ thống phanh kết hợp CBS, cổng sạc điện thoại và khả năng sạc nhanh. Đây đều là những trang bị thiết thực đối với nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Sau một tháng vận hành, khi đồng hồ ODO chạm mốc 500 km, Era E1 bộc lộ khá rõ những ưu điểm và hạn chế mà người dùng khó có thể nhận ra chỉ qua thông tin quảng cáo.

Một trong những lý do quan trọng khiến tôi quyết định đổi chiếc xe máy điện cũ sang Dat Bike Era là thiết kế cụm bánh sau có thể tháo rời. Đây là chi tiết tưởng chừng đơn giản nhưng giải quyết được một bất tiện thường gặp trên những mẫu xe máy điện sử dụng động cơ tích hợp trực tiếp vào bánh sau.

Với các dòng xe này, việc tháo lắp bánh xe để vá hoặc thay lốp thường phức tạp do phải xử lý cả cụm động cơ và hệ thống dây điện. Không ít thợ sửa xe máy truyền thống cũng ngần ngại tiếp nhận những trường hợp như vậy. Vì thế, thiết kế bánh sau tháo rời trên Era E1 mang lại sự thuận tiện đáng kể khi cần sửa chữa, bảo dưỡng.

Một thay đổi khác trong quá trình sử dụng là hệ thống khởi động và tắt máy bằng thẻ từ hoặc ứng dụng điện thoại thay cho ổ khóa cơ truyền thống. Từ khi nhận xe, điện thoại trở thành công cụ chính để tôi điều khiển phương tiện. Cách thức này mang lại cảm giác hiện đại và tương đối tiện lợi, đặc biệt với những người thường xuyên sử dụng điện thoại.

Cốp xe với dung tích lên tới 50 lít tăng khả năng chứa đồ. Xe phù hợp với đa dạng nhóm đối tượng người sử dụng. Ảnh: Tổng hợp

Tuy nhiên, khi giao xe cho vợ trải nghiệm, những trang bị công nghệ hay thiết kế cơ khí không phải yếu tố khiến cô ấy ấn tượng nhất. Thay vào đó, điểm cộng lớn nhất là khoang chứa đồ dưới yên có dung tích lên tới 50 lít.

Cốp xe được thiết kế theo dạng hình hộp sâu và dài, đủ không gian để chứa một bình nước tinh khiết 20 lít, một cây vợt cầu lông hoặc dựng đứng chai nước suối dung tích 1,5 lít. Với những gia đình thường xuyên đi chợ, mua sắm hoặc cần mang theo nhiều vật dụng, đây là lợi thế đáng kể.

Dù vậy, khu vực cốp xe vẫn có một chi tiết cần lưu ý. Phía sau khoang chứa đồ có lỗ mở để kiểm tra số khung, được che bằng nắp cao su. Ban đầu, tôi khá băn khoăn bởi phần nắp này không được cố định chắc chắn và có thể xê dịch khi xe vận hành.

Sau khi trao đổi với Dat Bike, tôi được giải thích rằng đây là thiết kế có chủ đích, giúp người dùng thuận tiện kiểm tra số khung và thực hiện thủ tục đăng ký, bấm biển số. Khi hoàn tất các thủ tục, chủ xe có thể sử dụng keo hoặc biện pháp phù hợp để cố định nắp.

Theo trải nghiệm cá nhân, đây là chi tiết nhỏ nhưng người mua nên lưu ý. Việc cố định lại nắp sau khi đăng ký xe sẽ giúp khu vực đáy cốp kín hơn, hạn chế bụi bẩn và nước từ phía bánh sau lọt vào trong quá trình sử dụng.

Về khả năng vận hành, động cơ công suất 5 kW trên Era E1 mang lại sức kéo tốt và khả năng tăng tốc nhanh. Điểm đáng chú ý là quá trình tăng tốc tương đối mượt, không tạo cảm giác giật cục hay quá đột ngột như nhiều người thường hình dung về xe điện.

Tuy nhiên, mẫu xe vẫn có một đặc tính có thể khiến những người nhạy cảm với âm thanh chưa thực sự hài lòng: tiếng phát ra từ bộ bánh răng truyền động.

Khi di chuyển trên đường lớn, giữa dòng phương tiện đông đúc hoặc những khu vực có nhiều tạp âm, tiếng động này gần như không đáng kể. Ngược lại, khi đi vào những con ngõ nhỏ hoặc đường vắng vào buổi tối, âm thanh vo ve từ hệ thống truyền động trở nên dễ nhận thấy hơn.

Đây không phải vấn đề quá lớn trong quá trình sử dụng, nhưng là đặc điểm người mua nên trải nghiệm trực tiếp trước khi quyết định.

Một tính năng khác cũng đòi hỏi người lái thay đổi thói quen là hệ thống phanh tái sinh. Nếu chưa từng sử dụng ô tô điện với chế độ lái một bàn đạp (One-pedal), người dùng nên bắt đầu với chế độ D để làm quen.

Khi chuyển sang chế độ S, lực hãm của phanh tái sinh được tăng lên mức cao nhất. Chỉ cần giảm lực vặn tay ga, xe lập tức giảm tốc khá nhanh, thậm chí có thể gần như dừng hẳn nếu đang di chuyển ở tốc độ thấp.

Điều này đòi hỏi người lái phải điều chỉnh nhịp tăng và nhả ga hợp lý để phương tiện vận hành mượt mà, đặc biệt khi chở thêm người phía sau. Tuy nhiên, sau khi đã quen, phanh tái sinh trở thành một tính năng hữu ích, giúp giảm đáng kể tần suất sử dụng phanh cơ trong quá trình di chuyển.

Quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc luôn là một trong những yếu tố được người dùng quan tâm khi lựa chọn xe máy điện. Dat Bike công bố Era E1 có thể đi được 200km sau mỗi lần sạc đầy. Tuy nhiên, con số thực tế còn phụ thuộc vào tốc độ, chế độ lái và thói quen sử dụng của mỗi người.

Sau 500km trải nghiệm, với thói quen tăng tốc khá thoải mái và thường xuyên sử dụng chế độ S, quãng đường xe đi được dao động khoảng 150-160km mỗi lần sạc. Nếu di chuyển nhẹ nhàng hơn ở chế độ D, mốc 180km hoàn toàn có cơ sở.

Như vậy, phạm vi hoạt động thực tế thấp hơn mức công bố của nhà sản xuất. Dù vậy, quãng đường này vẫn tương đối dư dả đối với nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị, thậm chí đáp ứng được những chuyến đi chơi gần của gia đình tại các khu vực lân cận.

Về khả năng nạp năng lượng, tính năng sạc siêu nhanh Boost là một trong những trang bị đáng chú ý trên Era E1. Theo thông tin được công bố, 15 phút sạc có thể bổ sung năng lượng cho khoảng 30km di chuyển.

Tuy nhiên, trong điều kiện sử dụng thông thường, đây không phải tính năng cần đến quá thường xuyên nếu người dùng có thói quen chủ động sạc xe.

Boost phát huy giá trị rõ nhất trong những tình huống khẩn cấp, chẳng hạn người dùng quên cắm sạc từ tối hôm trước, sáng hôm sau phát hiện pin gần cạn nhưng vẫn cần di chuyển đến nơi làm việc. Khi đó, 15 phút sạc nhanh có thể giúp bổ sung quãng đường cần thiết để tiếp tục hành trình.

Với nhu cầu đi lại thông thường, người dùng hoàn toàn có thể sắp xếp lịch sạc phù hợp và xem Boost như một phương án dự phòng khi cần thiết.

Xe máy điện Dat Bike Era E1 giá 32,9 triệu đồng có đáng mua?

Với mức giá 32,9 triệu đồng, Dat Bike Era E1 là mẫu xe máy điện có nhiều trang bị hướng đến tính thực dụng. Sau một tháng sử dụng, chiếc xe chưa phải phương tiện hoàn hảo, nhưng những gì nhận lại tương đối tương xứng với số tiền bỏ ra.

Khả năng tăng tốc mượt mà, động cơ 5kW, khoang chứa đồ dung tích 50 lít và tính năng sạc nhanh 15 phút bổ sung khoảng 30km là những ưu điểm đáng chú ý. Trong khi đó, tiếng bánh răng truyền động, quãng đường di chuyển thực tế thấp hơn mức công bố và một số chi tiết hoàn thiện ở khu vực cốp xe là những điểm người mua nên cân nhắc.

Theo Thanh niên Việt, giá 32,9 triệu đồng thấp hơn cả dòng xe tay ga máy xăng đang đắt khách nhất thị trường hiện nay, Dat Bike ERA mang tới một lựa chọn xe máy điện đa dụng, sở hữu không gian cốp rộng 50 lít, tư thế ngồi thoải mái, khối lượng nhẹ và tầm vận hành lớn, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày của cả gia đình.

Bên cạnh đó, Dat Bike ERA còn là lựa chọn đáng cân nhắc nhờ những thông số trang bị vượt trội trong tầm giá, từ không gian cốp rộng, dung lượng pin lớn đến tính tiện lợi khi sạc ở mọi nơi. Đây hoàn toàn là một giải pháp thay thế sòng phẳng và đáng tiền so với các dòng xe máy xăng truyền thống trong phân khúc phổ thông.

Nhìn chung, Dat Bike Era E1 phù hợp với người dùng cần một mẫu xe máy điện có khả năng vận hành tốt, không gian chứa đồ rộng và đáp ứng nhu cầu di chuyển thường xuyên trong đô thị. Điều quan trọng là người mua nên trực tiếp lái thử để đánh giá khả năng tăng tốc, phanh tái sinh và mức độ phù hợp với thói quen sử dụng của mình.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.



