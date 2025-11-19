Giá vàng hôm nay 19/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng nhẫn đang tăng trở lại.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (19/11), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 148,7-150,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay được giao dịch trong vùng giá 148,5-150 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trong nước đầu giờ sáng nay cũng được một số thương hiệu điều chỉnh tăng.

Đầu phiên 19/11, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được điều chỉnh lên mức 145,9-148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều mua và đắt thêm 500.000 đồng/lượng ở chiều bán so với mức chốt hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay đứng im so với mức chốt hôm qua, niêm yết ở mức 146-149 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu sáng nay niêm yết ở mức 148-151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Ở phiên 18/11, giá vàng điều chỉnh giảm khoảng 1,2-1,7 triệu đồng/lượng.

Cuối phiên giao dịch ngày 18/11, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 147,3-149,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 145,3-147,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước. Doji công bố giá vàng nhẫn 9999 ở mức 146-149 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 900.000 đồng ở cả hai chiều.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay biến động nhẹ. Lúc 8h39' ngày 19/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.063 USD/ounce, giảm 6 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 19/11, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 130,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Tới 20h30 ngày 18/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.069 USD/ounce. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York ở mức 4.063 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 18/11 cao hơn khoảng 55% (tương đương 1.444 USD/ounce) so với cuối năm 2024. Quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng, vàng thế giới tương đương khoảng 130 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 19,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 18/11.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York tối 18/11 (giờ Việt Nam) quay đầu tăng hơn 23 USD, tương đương +0,6% lên ngưỡng 4.070 USD/ounce sau khi lao dốc trên thị trường châu Á và châu Âu, có lúc về sát 4.000 USD/ounce.