Xe ô tô 7 chỗ hạng sang giảm sốc tới 400 triệu đồng, trang bị đẳng cấp thương gia, rẻ chỉ ngang xe hybrid tầm trung

Xe ô tô 7 chỗ hạng sang Kia Carnival 3.5G Signature giảm sốc

Carnival 3.5G giảm giá mạnh tại đại lý, nhưng số lượng không còn nhiều





Nhiều đại lý Kia trên toàn quốc bất ngờ tung ưu đãi "chấn động" cho mẫu Kia Carnival 3.5G Signature là phiên bản máy xăng 7 chỗ cao cấp nhất từng được bán tại Việt Nam.

Theo khảo sát, giá niêm yết của Carnival 3.5G Signature là 1,759 tỷ đồng, tuy nhiên hiện đang được giảm trực tiếp tới 380 triệu đồng, kéo giá thực tế xuống còn 1,379 tỷ đồng. Đây là mức giảm chưa từng có, thậm chí thấp hơn nhiều so với các dòng SUV cỡ trung phổ thông như Mazda CX-8 hay Hyundai Santa Fe.

Được biết đây là chương trình xả kho những chiếc Carnival máy xăng V6 cuối cùng, bởi bản facelift 2025 đã chuyển sang động cơ dầu và hybrid. Tuy nhiên, nhiều đại lý chỉ còn vài xe, chủ yếu là màu trắng hoặc đen, khách mua chậm là hết.

Với mức giảm gần 400 triệu đồng, tương đương một chiếc Kia Morning mới tinh, người mua Carnival 3.5G có thể xem đây là "deal xe sang giá xe bình dân" đúng nghĩa.

Thậm chí, nếu tính theo lý thuyết, 380 triệu đồng tiết kiệm có thể đổ xăng đủ dùng 6 năm nếu chạy đều 100 km/ngày bởi mức tiêu hao trung bình của Carnival máy xăng chỉ 9,7 lít/100 km.

Với mức giảm gần 400 triệu đồng, Kia Carnival 3.5G Signature đang trở thành mẫu MPV 7 chỗ cao cấp có giá rẻ nhất phân khúc, đồng thời là cơ hội hiếm để sở hữu dòng xe máy xăng V6 mạnh mẽ trước khi "tuyệt chủng".

Đánh giá xe ô tô 7 chỗ Kia Carnival 3.5G Signature

Carnival 3.5G Signature sở hữu động cơ xăng V6 3.5L

Khác với bản mới chỉ còn tùy chọn dầu và hybrid, Carnival 3.5G Signature sở hữu động cơ xăng V6 3.5L, sản sinh công suất 269 mã lực và mô-men xoắn cực đại 331 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp mượt mà.

Khối động cơ này mang lại khả năng tăng tốc ấn tượng, độ êm gần như tuyệt đối và cảm giác lái "đậm chất SUV sang". Đây cũng là dòng máy từng được Kia trang bị cho các mẫu cao cấp như Sorento hay Telluride.

Nhiều khách hàng sở hữu bản máy xăng nhận xét: "Xe chạy cực êm, tăng tốc nhẹ như không, leo đèo hay chở đủ tải vẫn mượt mà. Tiêu hao nhiên liệu cao hơn máy dầu một chút nhưng bù lại trải nghiệm lái và độ êm không dòng nào sánh được."

Với cấu hình 7 chỗ ngồi, Carnival 3.5G hướng tới khách hàng gia đình hoặc doanh nghiệp vận chuyển cao cấp là nơi yếu tố thoải mái và sang trọng được đặt lên hàng đầu.

Kia Carnival 3.5G Signature mang phong cách thiết kế "SUV hóa MPV" với phần đầu xe hầm hố, lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng mạ crôm sáng, cụm đèn pha LED thích ứng thông minh nối liền nhau qua dải định vị ban ngày sắc nét.

Phần hông xe gây ấn tượng với trụ C mạ crôm bản lớn, tay nắm cửa đồng màu thân xe, cùng mâm hợp kim 19 inch hình cánh hoa đầy mạnh mẽ. Đuôi xe nổi bật với dải đèn LED liền mạch kéo ngang, cùng ốp kim loại bạc ở cản sau tăng tính thể thao.

Cửa hông và cốp sau đều đóng mở điện và hỗ trợ mở rảnh tay

Cửa hông và cốp sau đều đóng mở điện và hỗ trợ mở rảnh tay, chỉ cần người dùng cầm chìa khóa tiến lại gần. Hệ thống gương chiếu hậu tách rời khỏi trụ A giúp giảm điểm mù, đồng thời tích hợp cảnh báo điểm mù, gập-chỉnh điện và xi-nhan LED.

Với chiều dài 5.155 mm và chiều rộng 1.995 mm, Carnival mang dáng dấp của một chiếc SUV hạng sang đích thực nhưng vẫn duy trì đặc trưng MPV rộng rãi và tiện dụng.

Bên trong Carnival 3.5G là không gian sang trọng được ví như "phòng khách di động". Xe trang bị màn hình đôi 12,3 inch, nối liền cụm đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống giải trí trung tâm lấy cảm hứng từ Mercedes-Benz.

Toàn bộ nội thất được bọc da Nappa cao cấp, ốp nhôm sáng và chi tiết Piano Black sang trọng. Hàng ghế thứ hai dạng thương gia có thể ngả điện, chỉnh đệm đỡ bắp chân, sưởi làm mát, nhớ vị trí và rèm che nắng riêng mang đến cảm giác ngồi êm ái và tiện nghi bậc nhất phân khúc.

Cửa sổ trời kép, âm thanh Bose 12 loa, đèn viền nội thất, sạc không dây, đề nổ từ xa, điều hòa tự động 3 vùng, và cốp điện thông minh là những tiện nghi tiêu chuẩn. Đặc biệt, hệ thống camera 360 độ, hỗ trợ đỗ xe tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, phanh tay điện tử Auto Hold, cảnh báo chệch làn, cảm biến trước – sau đều được trang bị đầy đủ.

Với chiều dài trục cơ sở 3.090 mm, Carnival mang đến không gian ngồi rộng rãi hơn cả Toyota Alphard và khả năng cách âm xuất sắc là yếu tố khiến mẫu MPV này được nhiều doanh nghiệp dịch vụ và khách sạn cao cấp lựa chọn.

Ở thế hệ 2025, Kia đã thay thế động cơ V6 bằng máy dầu 2.2L và hybrid 1.6L nhằm tối ưu tiêu thụ nhiên liệu. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc mất đi cảm giác lái mạnh mẽ, êm ái và sang trọng đặc trưng của dòng V6.

Bởi vậy, dù sắp "khai tử", Carnival 3.5G vẫn được nhiều người săn đón như phiên bản cuối cùng của kỷ nguyên V6 xăng thuần túy mạnh, êm, bền và nhiều cảm xúc.

Mức giảm 380 triệu đồng đưa Carnival 3.5G xuống cùng tầm giá với Toyota Innova Cross hybrid hay VinFast VF 6 Plus, trong khi kích thước, động cơ và tiện nghi đều vượt trội.

Carnival 3.5G không chỉ là một chiếc xe sang trọng, mà còn là lựa chọn thực dụng: động cơ bền bỉ, nội thất đẳng cấp, an toàn toàn diện và tiện nghi cao cấp, phù hợp cho gia đình lớn, doanh nhân hoặc đơn vị vận tải hạng sang.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang'

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.



