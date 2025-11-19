Xe máy điện giá 41 triệu đồng thiết kế hiện đại, công nghệ đỉnh cao đẹp ngang SH Mode, rẻ hơn Air Blade

Xe máy điện thiết kế hiện đại, công nghệ đỉnh cao đẹp ngang SH Mode

Yamaha Motor India đã ra mắt EC-06, mẫu xe máy điện hoàn toàn mới được thiết kế cho nhu cầu di chuyển trong đô thị và liên đô thị. EC-06 cùng với Aerox E tạo thành dòng xe điện đầu tiên của Yamaha tại Ấn Độ, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình hướng đến di chuyển bền vững của thương hiệu. Việc giao xe dự kiến bắt đầu vào quý sau, cũng là thời điểm giá bán sẽ được công bố.

Hướng đến nhóm khách hàng trẻ, am hiểu công nghệ, EC-06 được phát triển dựa trên nền tảng của River EV — một thương hiệu xe điện Ấn Độ mà Yamaha đã đầu tư. Mẫu EC-06 mới kết hợp ADN hiệu suất của Yamaha với thiết kế sạch, hiện đại và tính thực dụng, định vị như một mẫu xe điện thông minh và phong cách cho nhịp sống đô thị hiện đại.





Yamaha EC-06 nổi bật với dáng vẻ thanh thoát và tương lai, thể hiện triết lý thiết kế “Ride Easy for Active Lifestyle” của hãng. Kiểu bố trí trọng tâm cao giúp tăng độ linh hoạt và khả năng xoay trở trong môi trường giao thông đông đúc, trong khi thiết kế lõi ngang giữ cho xe cân bằng và ổn định. Thế đứng vững vàng cùng các đường nét thân xe sắc sảo, gọn gàng mang đến vẻ hiện đại, hướng đến những người lái đề cao cá tính và công năng ngang nhau.

Yamaha cho biết EC-06 được phát triển tại Ấn Độ với tư duy toàn cầu, kết hợp sự đơn giản, thực tế và phong cách cao cấp trong một hình dáng nhỏ gọn.

Trái tim của EC-06 là động cơ điện 4,5 kW cho công suất cực đại 6,7 kW, kết hợp với pin cố định dung lượng lớn 4 kWh. Cấu hình này mang lại mô-men xoắn tức thời và khả năng tăng tốc mượt mà, phù hợp cho việc di chuyển trong thành phố và những quãng đường ngắn trên cao tốc.

Xe có phạm vi hoạt động được chứng nhận lên đến 160 km cho mỗi lần sạc đầy — thuộc hàng đầu trong phân khúc. EC-06 hỗ trợ ba chế độ lái: Eco, Standard và Power, cho phép người lái tùy chỉnh hiệu suất theo nhu cầu; đồng thời chế độ lùi giúp thao tác dễ dàng hơn trong không gian chật hẹp. Việc sạc khá thuận tiện với bộ sạc cắm tại gia tiêu chuẩn, mất khoảng 9 giờ để sạc đầy.





Yamaha trang bị cho EC-06 hàng loạt tính năng tăng cường sự tiện lợi và an toàn. Xe cũng tích hợp liền mạch với hệ sinh thái kết nối của Yamaha, cho phép người lái theo dõi dữ liệu xe, tình trạng sạc và lịch bảo dưỡng một cách số hóa. Các trang bị nổi bật gồm: Phanh đĩa trước và sau; Hệ thống đèn LED toàn bộ (đèn trước, đèn hậu và xi-nhan); Màn hình LCD màu hiển thị thông tin hành trình; Bộ telematics tích hợp SIM hỗ trợ kết nối thời gian thực và truy cập từ xa thông qua ứng dụng riêng; Cốp dưới yên dung tích 24,5 lít đáp ứng nhu cầu hằng ngày.

Giá xe máy điện EC-06

Xe máy điện EC-06 được giới truyền thông dự đoán sẽ có mức giá từ 1,60 lakh Rs (khoảng 41 triệu đồng). Định vị là mẫu xe tay ga điện phong cách cao cấp, EC-06 hướng đến giới trẻ thành đạt trong đô thị, những người muốn một giải pháp di chuyển thân thiện môi trường nhưng vẫn khác biệt. Mẫu xe phù hợp với những ai đề cao sự đổi mới, phong cách và tính bền vững — và mong muốn một chiếc xe điện không chỉ đơn thuần là phương tiện đi lại.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.

VinFast Evo 200 Lite (19,4 triệu đồng)

VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.

Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.

Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.