Giá bạc hôm nay 19/11: Thị trường quốc tế phục hồi nhẹ, kéo theo giá giao dịch trong nước tiến sát 53 triệu đồng/kg
GĐXH - Giá bạc hôm nay (19/11) ghi nhận có sự phục hồi nhẹ khi giá bạc quốc tế nhỉnh mốc 51 USD/oz, kéo theo giá giao dịch trong nước phục hồi nhẹ ở vùng giá 52,6 triệu đồng/kg.
Vào lúc 10h10 phút sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá bạc quốc tế giao ngay nhỉnh hơn so với phiên ngày 18/11, từ vùng 50 USD/oz lên vùng trên 51 USD/oz.
Giá giao ngay này đã kéo theo thị trường trong nước phục hồi nhẹ khi sáng nay, Phú Quý mở phiên giá bạc hôm nay ở vùng 53,3 triệu đồng/kg nhưng tại các phiên điều chỉnh sau đó, giá giao dịch đạt đến vùng 53,6 đến 53,7 triệu đồng/kg, tương đương 2,016 triệu đồng/lượng.
Hệ thống Ancarat cũng điều chỉnh giá giao dịch hôm nay ở vùng giá 52,6 triệu đồng/kg, tương đương 2,007 triệu đồng/lượng. Mức giá này nhỉnh hơn khoảng 400.000 đồng/kg so với giá tại thời điểm mở phiên.
Sacombank-SBJ niêm yết giá giao dịch bạc miếng Kim Phúc Lộc ở vùng giá 1,929 – 1,980 triệu đồng/lượng. Mức giá này thấp hơn so với giá giao dịch bạc lượng của Phú Quý và Ancarat.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam những giỏ xinh xắn, đẹp- độc- lạ trở thành lựa chọn số 1Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Những ngày cận kề Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), không khí mua sắm quà tặng tri ân thầy cô tại Hà Nội trở nên nhộn nhịp hơn. Theo các tiểu thương, năm nay, các mẫu giỏ quà xinh được khác hàng ưa chuộng.
Giá vàng hôm nay 19/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn có thể sớm hồi phục theo thế giới.
SUV cỡ C giá 258 triệu đồng rộng như Mazda CX-5, đẹp tối giản, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - SUV hạng C hoàn toàn mới vừa trình làng, nổi bật với thiết kế hầm hố, động cơ tăng áp 1.5L, nội thất hiện đại và mức giá chỉ bằng một phần ba Mazda CX-5.
Xe máy điện giá 41 triệu đồng thiết kế hiện đại, công nghệ đỉnh cao đẹp ngang SH Mode, rẻ hơn Air BladeGiá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện được nhiều khách hàng săn đón nhờ thiết kế thể thao như Honda Air Blade, dễ thế chân Vision với mức giá chỉ khoảng 41 triệu đồng.
Xe ô tô 7 chỗ hạng sang giảm sốc tới 400 triệu đồng, trang bị đẳng cấp thương gia, rẻ chỉ ngang xe hybrid tầm trungGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Xe ô tô 7 chỗ hạng sang đang được giảm kỷ lục gần 400 triệu đồng, rẻ hơn cả nhiều mẫu SUV tầm trung tại Việt Nam.
Giá iPhone 14 Pro Max, 13 Pro Max, 12 Pro Max giảm mạnh, thấp chưa từng thấy, xứng danh bộ 3 Pro Max rẻ nhất Việt NamGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá iPhone 14 Pro Max, 13 Pro Max, 12 Pro Max giảm mạnh, bộ ba iPhone Pro Max này tuy cũ nhưng khả năng cân mọi tác vụ vẫn rất tuyệt vời giá lại đang cực rẻ.
Hà Nội: Giá phòng trọ cho thuê tại 3 phường Thanh Xuân, Phương Liệt và Khương Đình tháng 11/2025 biến động như thế nào?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sau sáp nhập, thị trường phòng trọ tại phường Thanh Xuân, Phương Liệt và Khương Đình càng sôi động với nhiều lựa chọn đa dạng, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của sinh viên và người lao động. Giá thuê dao động từ 1,5–7 triệu đồng/tháng, tùy vào diện tích, vị trí và tiện ích.
Giá vàng hôm nay 18/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh giảmGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC giảm sâu về dưới 150 triệu đồng/lượng.
Ngân hàng gây sốc khi lãi suất tiết kiệm 13 tháng vượt 8%: Gửi tiết kiệm 100 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền lãi?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,4 - 9%.
Giá bạc hôm nay 18/11: Thị trường trong nước tiếp tục giảm sâu, giao dịch quanh mức 52 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Thị trường bạc trong nước ngày 18/11 tiếp tục ghi nhận xu hướng đi xuống so với những phiên trước. Giá bạc hiện đang giao dịch quanh vùng 52 triệu đồng/kg, mức thấp nhất trong nhiều ngày gần đây.
Xe ô tô điện giá 35 triệu đồng của Việt Nam rẻ hơn cả xe máy Air Blade, chỉ ngang VisionGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ô tô tải điện GIO Tano 250, được phát triển bởi các kỹ sư Việt Nam vừa chính thức ra mắt với mức giá dự kiến khoảng 35 triệu đồng và phạm vi hoạt động lên đến 70 km mỗi lần sạc.