Giá bạc hôm nay 19/11: Thị trường quốc tế phục hồi nhẹ, kéo theo giá giao dịch trong nước tiến sát 53 triệu đồng/kg

Vào lúc 10h10 phút sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá bạc quốc tế giao ngay nhỉnh hơn so với phiên ngày 18/11, từ vùng 50 USD/oz lên vùng trên 51 USD/oz.

Giá giao ngay này đã kéo theo thị trường trong nước phục hồi nhẹ khi sáng nay, Phú Quý mở phiên giá bạc hôm nay ở vùng 53,3 triệu đồng/kg nhưng tại các phiên điều chỉnh sau đó, giá giao dịch đạt đến vùng 53,6 đến 53,7 triệu đồng/kg, tương đương 2,016 triệu đồng/lượng.

Hệ thống Ancarat cũng điều chỉnh giá giao dịch hôm nay ở vùng giá 52,6 triệu đồng/kg, tương đương 2,007 triệu đồng/lượng. Mức giá này nhỉnh hơn khoảng 400.000 đồng/kg so với giá tại thời điểm mở phiên.

Sacombank-SBJ niêm yết giá giao dịch bạc miếng Kim Phúc Lộc ở vùng giá 1,929 – 1,980 triệu đồng/lượng. Mức giá này thấp hơn so với giá giao dịch bạc lượng của Phú Quý và Ancarat.

Bảng niêm yết giá giao dịch bạc của Ancarat.

Bảng niêm yết giá giao dịch bạc của Phú Quý.

Sơ đồ giá bạc diễn biến trong 7 ngày qua của Phú Quý.

