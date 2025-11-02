Giá vàng hôm nay 2/11/2025: Giảm sâu, người 'lướt sóng' lỗ nặng

Giá vàng trong nước hôm nay

Ngày đầu tuần (27/10), giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 146,9-148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm nhẹ so với cuối tuần trước đó.

Ngày 28/10, thị trường ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong tuần. Giá vàng miếng SJC "bốc hơi" 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, xuống còn 143,1-145,1 triệu đồng/lượng.

Ngày 29/10, giá vàng miếng SJC bật tăng trở lại 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 146,1-148,1 triệu đồng/lượng. Các phiên tiếp theo, giá vàng miếng SJC ít biến động và chốt tuần ở mức 146,4-148,4 triệu đồng/lượng.

So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC gần như không đổi, dù trong tuần có thời điểm mất gần 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn loại từ 1 đến 5 chỉ của SJC đi ngang, kết tuần ở mức 143,6-146,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). Vàng nhẫn SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều sau một tuần.

Tại hệ thống Doji, giá vàng nhẫn 9999 cũng giảm mạnh đầu tuần rồi phục hồi. Đến 1/11, vàng nhẫn Doji nhích nhẹ lên 145,3-148,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), trở lại gần mức đầu tuần. Vàng nhẫn Doji giảm nhẹ 0,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, giữ nguyên chiều bán ra.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Chí Hiếu

Tuần qua, người mua vàng trong nước lỗ nặng khi giá vàng lao dốc. Chỉ trong ngày 28/10, vàng miếng SJC mất tới 3,8 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn SJC và Doji giảm hơn 3 triệu đồng/lượng, khiến những người mua lỗ hàng triệu đồng.

Dù giá có phục hồi sau đó, đến cuối tuần vẫn thấp hơn đáng kể so với đỉnh, khiến phần lớn người mua chưa thể gỡ lỗ. Theo phân tích từ VietnamNet.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo thông tin từ Quân Đội Nhân Dân: Giá vàng thế giới hôm nay được giao dịch ở mức 4.001,10 USD/ounce. Với giá vàng miếng trong nước cơ bản ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.001,10 USD/ounce (tương đương 127,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 21 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm 1% vào thứ sáu do bị ảnh hưởng bởi sự không chắc chắn về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay, nhưng kim loại quý này vẫn trên đà ghi nhận tháng tăng thứ ba liên tiếp. Giá vàng tương lai giao tháng 12 của Mỹ đóng cửa giảm 0,5% ở mức 3.996,5 USD/ounce.

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland, bà Beth Hammack, cho biết, bà phản đối việc Ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất trong tuần này và nói thêm rằng Fed cần duy trì một số hạn chế để giảm lạm phát.

Fed đã cắt giảm lãi suất vào thứ tư, nhưng những phát biểu cứng rắn của Chủ tịch Fed Jerome Powell đồng nghĩa với việc thị trường đang định giá khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12 là 63%, giảm so với mức hơn 90% vào đầu tuần này, theo công cụ FedWatch của CME.

Vàng mất đi sức hấp dẫn khi lãi suất tăng cao vì nó là một tài sản không sinh lời. Kim loại này đã tăng 53% trong năm nay, đạt mức cao kỷ lục 4.381,21 USD/ounce vào ngày 20-10. Các nhà phân tích nhận định, hiện tại, giá vàng có thể sẽ ổn định, nhưng vàng sẽ có những đợt tăng giá tiếp theo trong năm 2026.

Ngân hàng Morgan Stanley cho biết, họ tiếp tục nhận thấy tiềm năng tăng giá của vàng do lãi suất thấp hơn, dòng vốn đổ vào các quỹ ETF và bất ổn kinh tế dai dẳng. Ngân hàng này dự báo, giá vàng sẽ đạt mức trung bình 4.300 USD/ounce trong nửa đầu năm 2026.

Các ngân hàng lớn bao gồm HSBC, Bank of America và Société Générale đều chia sẻ những dự báo tương tự khi dự đoán giá vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce vào năm 2026. Công ty nghiên cứu Metals Focus của Anh cũng dự đoán vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce và bạc sẽ đạt 60 USD/ounce vào năm tới.

Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo, giá vàng chỉ tăng 5% trong năm tới, trong khi Natixis dự báo giá vàng trung bình khoảng 3.800 USD/ounce vào năm 2026. Tuy nhiên, ngay cả những dự báo thận trọng này cũng không hề bi quan. "Mặc dù được dự đoán là sẽ giảm nhẹ, giá vàng dự kiến sẽ vẫn cao hơn 180% so với mức trung bình giai đoạn 2015-2019 vào năm 2026", WB cho biết trong báo cáo của mình.

Xét về tình hình thực tại, thật khó để bi quan khi các ngân hàng trung ương tiếp tục tích lũy vàng để đa dạng hóa dự trữ. Hội đồng Vàng Thế giới cho biết, các ngân hàng trung ương đã mua khoảng 200 tấn vàng trong quý III/2025 và đang trên đà mua từ 750 đến 900 tấn trong năm nay. Ngay cả sau khi đã mua hơn 3.000 tấn vàng trong ba năm qua, nhu cầu về kim loại quý này vẫn đang rất mạnh.

Dự báo giá vàng

