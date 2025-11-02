Giá vàng hôm nay 2/11/2025: Giảm sâu, người 'lướt sóng' lỗ nặng
GĐXH - Giá vàng hôm nay 2/11/2025 đã kết thúc tuần trên ngưỡng 4.000 USD/ounce. Giá vàng trong nước hạ nhiệt, trong tuần có thời điểm mất gần 4 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước hôm nay
Ngày đầu tuần (27/10), giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 146,9-148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm nhẹ so với cuối tuần trước đó.
Ngày 28/10, thị trường ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong tuần. Giá vàng miếng SJC "bốc hơi" 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, xuống còn 143,1-145,1 triệu đồng/lượng.
Ngày 29/10, giá vàng miếng SJC bật tăng trở lại 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 146,1-148,1 triệu đồng/lượng. Các phiên tiếp theo, giá vàng miếng SJC ít biến động và chốt tuần ở mức 146,4-148,4 triệu đồng/lượng.
So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC gần như không đổi, dù trong tuần có thời điểm mất gần 4 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn loại từ 1 đến 5 chỉ của SJC đi ngang, kết tuần ở mức 143,6-146,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). Vàng nhẫn SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều sau một tuần.
Tại hệ thống Doji, giá vàng nhẫn 9999 cũng giảm mạnh đầu tuần rồi phục hồi. Đến 1/11, vàng nhẫn Doji nhích nhẹ lên 145,3-148,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), trở lại gần mức đầu tuần. Vàng nhẫn Doji giảm nhẹ 0,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, giữ nguyên chiều bán ra.
Tuần qua, người mua vàng trong nước lỗ nặng khi giá vàng lao dốc. Chỉ trong ngày 28/10, vàng miếng SJC mất tới 3,8 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn SJC và Doji giảm hơn 3 triệu đồng/lượng, khiến những người mua lỗ hàng triệu đồng.
Dù giá có phục hồi sau đó, đến cuối tuần vẫn thấp hơn đáng kể so với đỉnh, khiến phần lớn người mua chưa thể gỡ lỗ. Theo phân tích từ VietnamNet.
Giá vàng thế giới hôm nay
Theo thông tin từ Quân Đội Nhân Dân: Giá vàng thế giới hôm nay được giao dịch ở mức 4.001,10 USD/ounce. Với giá vàng miếng trong nước cơ bản ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.001,10 USD/ounce (tương đương 127,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 21 triệu đồng/lượng.
Giá vàng giảm 1% vào thứ sáu do bị ảnh hưởng bởi sự không chắc chắn về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay, nhưng kim loại quý này vẫn trên đà ghi nhận tháng tăng thứ ba liên tiếp. Giá vàng tương lai giao tháng 12 của Mỹ đóng cửa giảm 0,5% ở mức 3.996,5 USD/ounce.
Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland, bà Beth Hammack, cho biết, bà phản đối việc Ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất trong tuần này và nói thêm rằng Fed cần duy trì một số hạn chế để giảm lạm phát.
Fed đã cắt giảm lãi suất vào thứ tư, nhưng những phát biểu cứng rắn của Chủ tịch Fed Jerome Powell đồng nghĩa với việc thị trường đang định giá khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12 là 63%, giảm so với mức hơn 90% vào đầu tuần này, theo công cụ FedWatch của CME.
Vàng mất đi sức hấp dẫn khi lãi suất tăng cao vì nó là một tài sản không sinh lời. Kim loại này đã tăng 53% trong năm nay, đạt mức cao kỷ lục 4.381,21 USD/ounce vào ngày 20-10. Các nhà phân tích nhận định, hiện tại, giá vàng có thể sẽ ổn định, nhưng vàng sẽ có những đợt tăng giá tiếp theo trong năm 2026.
Ngân hàng Morgan Stanley cho biết, họ tiếp tục nhận thấy tiềm năng tăng giá của vàng do lãi suất thấp hơn, dòng vốn đổ vào các quỹ ETF và bất ổn kinh tế dai dẳng. Ngân hàng này dự báo, giá vàng sẽ đạt mức trung bình 4.300 USD/ounce trong nửa đầu năm 2026.
Các ngân hàng lớn bao gồm HSBC, Bank of America và Société Générale đều chia sẻ những dự báo tương tự khi dự đoán giá vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce vào năm 2026. Công ty nghiên cứu Metals Focus của Anh cũng dự đoán vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce và bạc sẽ đạt 60 USD/ounce vào năm tới.
Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo, giá vàng chỉ tăng 5% trong năm tới, trong khi Natixis dự báo giá vàng trung bình khoảng 3.800 USD/ounce vào năm 2026. Tuy nhiên, ngay cả những dự báo thận trọng này cũng không hề bi quan. "Mặc dù được dự đoán là sẽ giảm nhẹ, giá vàng dự kiến sẽ vẫn cao hơn 180% so với mức trung bình giai đoạn 2015-2019 vào năm 2026", WB cho biết trong báo cáo của mình.
Xét về tình hình thực tại, thật khó để bi quan khi các ngân hàng trung ương tiếp tục tích lũy vàng để đa dạng hóa dự trữ. Hội đồng Vàng Thế giới cho biết, các ngân hàng trung ương đã mua khoảng 200 tấn vàng trong quý III/2025 và đang trên đà mua từ 750 đến 900 tấn trong năm nay. Ngay cả sau khi đã mua hơn 3.000 tấn vàng trong ba năm qua, nhu cầu về kim loại quý này vẫn đang rất mạnh.
Dự báo giá vàng
Ngân hàng Morgan Stanley cho biết, họ tiếp tục nhận thấy tiềm năng tăng giá của vàng do lãi suất thấp hơn, dòng vốn đổ vào các quỹ ETF và bất ổn kinh tế dai dẳng. Ngân hàng này dự báo, giá vàng sẽ đạt mức trung bình 4.300 USD/ounce trong nửa đầu năm 2026. VTC đưa tin.
Các ngân hàng lớn bao gồm HSBC, Bank of America và Société Générale đều chia sẻ những dự báo tương tự khi dự đoán giá vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce vào năm 2026. Công ty nghiên cứu Metals Focus của Anh cũng dự đoán vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce và bạc sẽ đạt 60 USD/ounce vào năm tới.
Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo, giá vàng chỉ tăng 5% trong năm tới, trong khi Natixis dự báo giá vàng trung bình khoảng 3.800 USD/ounce vào năm 2026. Tuy nhiên, ngay cả những dự báo thận trọng này cũng không hề bi quan.
"Mặc dù được dự đoán là sẽ giảm nhẹ, giá vàng dự kiến sẽ vẫn cao hơn 180% so với mức trung bình giai đoạn 2015-2019 vào năm 2026", WB cho biết trong báo cáo của mình.
Xe ga 110cc giá chỉ 21 triệu đồng đẹp hơn SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ bằng xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe tay ga 110 thiết kế đẹp mắt cùng giá bán dễ tiếp cận hơn, khách hàng có thể sẽ chuyển hướng sang săn đón thay vì Honda Vision.
Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 1): Mất thị lực mắt trái sau tiêm filler mũi tại cơ sở thẩm mỹ PusanBảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước
GĐXH - Tin vào quảng cáo “nâng mũi phong thủy cải vận”, bà Đỗ Thị Q. (60 tuổi, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) đã phải trả giá đắt: Mất thị lực mắt trái sau khi tiêm filler (chất làm đầy) vào vùng mũi, tại Trung tâm thẩm mỹ Pusan ở phường Tương Mai, Hà Nội.
Bảo Tín Minh Châu cảnh báo khẩn tới khách hàng liên quan tới việc đặt cọc vàngBảo vệ người tiêu dùng - 5 giờ trước
GĐXH - Bảo Tín Minh Châu đã lên tiếng cảnh báo thông tin then chốt mà khách hàng cần ghi nhớ để tránh bị lừa đảo.
Xe ô tô giá 130 triệu đồng, thiết kế nhỏ xinh hiện đại, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ ngang Honda SH sẽ về Việt Nam?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Xe ô tô điện có giá khởi điểm chỉ hơn 130 triệu đồng, 1 lần sạc đi 220 km đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm tại thị trường nội địa vốn đang cạnh tranh gay gắt.
Xe ga 150cc giá 29,5 triệu đồng, trang bị như SH, rẻ hơn cả Honda VisionGiá cả thị trường - 17 giờ trước
GĐXH - Xe 150cc giá rẻ mới đã chính thức có mặt trên thị trường, giúp người dùng có cơ hội sở hữu ‘siêu phẩm’ với đầy đủ ABS kênh đôi và TCS như Honda SH chỉ với số tiền ít ỏi hơn cả Vision.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 1/11/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 1/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
UBND Hà Nội và Bộ Công thương cùng đề nghị dừng thực hiện việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tại Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa thuXu hướng - 20 giờ trước
GĐXH - Tối 31/10, UBND Thành phố Hà Nội vừa có Văn bản số 5867/UBND-NC ngày 31/10/2025 gửi Ban Chỉ đạo Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất – 2025 về việc dừng tổ chức bắn pháo hoa nổ tại Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất – 2025.
Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất – 2025: Hàng thời trang giảm giá 'la liệt', người tiêu dùng săn deal 'hời'Bảo vệ người tiêu dùng - 20 giờ trước
GĐXH - Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất – năm 2025 đang trở thành điểm đến "hot" nhất những ngày cuối tháng 10 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội).
Vietcombank cảnh báo nóng về thủ đoạn lừa đảo mới cực tinh vi qua tin nhắn SMSBảo vệ người tiêu dùng - 22 giờ trước
GĐXH - Vietcombank cảnh báo thủ đoạn lừa đảo gửi tin nhắn SMS mạo danh thông báo điểm thưởng hết hạn, hướng dẫn đổi quà để đánh cắp thông tin thẻ
Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê nhà mặt phố tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa ĐôGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê của các căn nhà mặt phố tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Xe ô tô 7 chỗ giá 283 triệu đồng trang bị tiện nghi, rộng hơn Toyota Innova Cross, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ về Việt Nam?Giá cả thị trường
GĐXH - Xe ô tô 7 chỗ “rẻ nhất” có kích thước lớn hơn Toyota Innova Cross nhưng nhỏ hơn Kia Carnival đã được bán tại Trung Quốc.