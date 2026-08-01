Trải nghiệm xe máy điện thiết kế trẻ trung, đi 70km/lần sạc giá 16,9 triệu đồng không cần bằng lái có đáng tiền?

Xuất hiện xe máy điện ở Việt Nam sở hữu pin LFP, tốc độ 85km/h, đi 250km/lần sạc giá 39 triệu đồng GĐXH - Xe máy điện giá 39 triệu đồng gây chú ý với pin LFP 4,3 kWh, phạm vi hoạt động 250km, tốc độ 85 km/h cùng chính sách bảo hành pin lên tới 10 năm.

Xe máy điện thiết kế trẻ trung, đi 70km/lần sạc, không cần bằng lái

Xe máy điện Yadea Vigor

Yadea Vigor là một trong những mẫu xe máy điện phổ thông được phát triển hướng tới nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên và người làm việc trong khu vực nội đô. Với mức giá chưa đến 17 triệu đồng, mẫu xe không chỉ gây ấn tượng nhờ thiết kế hiện đại mà còn được trang bị nhiều tiện ích thường chỉ xuất hiện trên các dòng xe có giá cao hơn.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Yadea Vigor tạo thiện cảm với phong cách thiết kế mềm mại, trẻ trung và hiện đại. Thân xe sử dụng nhiều đường cong bo tròn thay vì những đường gân góc cạnh, tạo cảm giác thân thiện và phù hợp với thị hiếu của người dùng trẻ.

Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 1.725 x 720 x 1.045 mm. Đây là thông số khá gọn gàng giúp người điều khiển dễ dàng xoay trở trong các tuyến phố đông đúc hoặc khu vực có không gian hẹp.

Yadea còn đầu tư khá nhiều vào các trang bị phục vụ trải nghiệm sử dụng hằng ngày.

Khoảng sáng gầm đạt 175 mm cũng là một lợi thế khi xe có thể di chuyển qua các gờ giảm tốc hay những đoạn đường mấp mô mà không quá lo cạ gầm.

Chiều cao yên 740 mm được đánh giá phù hợp với thể trạng của phần lớn người Việt, đặc biệt là học sinh và nữ giới. Người lái có thể chống chân dễ dàng khi dừng đèn đỏ hoặc di chuyển ở tốc độ thấp.

Trọng lượng xe chỉ khoảng 93 kg nên việc dắt xe, quay đầu hay đưa xe vào bãi gửi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn so với nhiều mẫu xe tay ga chạy xăng.

Không chỉ chú trọng thiết kế, Yadea còn đầu tư khá nhiều vào các trang bị phục vụ trải nghiệm sử dụng hằng ngày.

Xe được trang bị hệ thống đèn Full LED giúp tăng khả năng chiếu sáng vào ban đêm đồng thời mang đến diện mạo hiện đại hơn.

Phía trước người lái là màn hình tinh thể lỏng kích thước 8,27 inch hiển thị rõ ràng các thông số như tốc độ, dung lượng ắc quy, quãng đường đã đi hay trạng thái vận hành. Màn hình có độ tương phản tốt, giúp người lái dễ quan sát ngay cả khi di chuyển dưới trời nắng.

Yadea Vigor cũng được tích hợp khóa thông minh mang lại sự thuận tiện trong quá trình sử dụng và góp phần nâng cao tính an toàn cho phương tiện.

Yadea Vigor cũng được tích hợp khóa thông minh mang lại sự thuận tiện trong quá trình sử dụng

Khoang chứa đồ dưới yên có dung tích 18 lít, đủ để chứa mũ bảo hiểm nửa đầu cùng nhiều vật dụng cá nhân như áo mưa, túi xách nhỏ, sạc điện thoại hay sách vở.

Xe có tải trọng tối đa lên tới 130 kg, đáp ứng tốt nhu cầu chở thêm người hoặc hành lý trong những chuyến đi ngắn.

Một trong những ưu điểm lớn của Yadea Vigor nằm ở khả năng đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày với chi phí vận hành thấp.

Xe có tốc độ tối đa khoảng 46 km/h, phù hợp với việc di chuyển trong đô thị cũng như khu vực trường học, khu dân cư.

Theo quy định hiện hành, với mức tốc độ này, Yadea Vigor thuộc nhóm xe máy điện không yêu cầu người điều khiển phải có giấy phép lái xe. Người từ đủ 16 tuổi trở lên có thể sử dụng nếu đáp ứng các quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Nguồn năng lượng của xe đến từ bộ ắc quy Graphene TTFAR hoặc ắc quy Thiên Năng tùy theo từng phiên bản.

Cụ thể, khách hàng có thể lựa chọn phiên bản sử dụng ắc quy Graphene TTFAR dung lượng 60V-22Ah hoặc ắc quy Thiên Năng dung lượng 60V-20Ah.

Theo công bố của nhà sản xuất, quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc đầy đạt khoảng 60-70 km.

Yadea Vigor thuộc nhóm xe máy điện không yêu cầu người điều khiển phải có giấy phép lái xe.

Con số này đủ để đáp ứng nhu cầu đi học, đi làm hoặc di chuyển trong thành phố suốt nhiều ngày trước khi cần sạc lại, tùy theo quãng đường sử dụng thực tế.

Thời gian sạc đầy dao động từ 7-8 giờ, phù hợp với thói quen cắm sạc qua đêm. Người dùng chỉ cần sạc vào buổi tối và có thể sử dụng xe trong ngày hôm sau mà không phải lo lắng về việc hết điện giữa đường.

Bên cạnh đó, việc sử dụng điện thay cho nhiên liệu xăng cũng giúp chi phí vận hành giảm đáng kể, đồng thời hạn chế tiếng ồn và lượng khí thải ra môi trường.

Hệ thống phanh trên xe gồm phanh đĩa phía trước kết hợp phanh tang trống phía sau mang đến khả năng kiểm soát ổn định trong điều kiện di chuyển thông thường.

Nhờ kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ cùng khả năng vận hành đơn giản, Yadea Vigor đặc biệt phù hợp với những người mới làm quen với xe máy điện hoặc cần một phương tiện phục vụ việc đi học, đi làm trong phạm vi ngắn.

Giá xe máy điện Yadea Vigor

Theo công bố của hãng, Yadea Vigor hiện có giá niêm yết 16,9 triệu đồng.

Ở phân khúc dưới 20 triệu đồng, mẫu xe của Yadea tạo lợi thế nhờ sự cân bằng giữa thiết kế, trang bị và khả năng vận hành. Những tiện ích như màn hình LCD cỡ lớn, hệ thống đèn LED, khóa thông minh hay cốp chứa đồ rộng góp phần nâng cao trải nghiệm sử dụng, trong khi quãng đường di chuyển tới 70 km và tốc độ tối đa 46 km/h đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hằng ngày.

Với mức giá niêm yết 16,9 triệu đồng, Yadea Vigor là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc dành cho học sinh, sinh viên hoặc người dùng đang tìm kiếm một mẫu xe máy điện có chi phí đầu tư hợp lý, dễ sử dụng và tiết kiệm chi phí vận hành trong thời gian dài.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.