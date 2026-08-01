Tỷ giá USD hôm nay 1/8: Đồng Đô la Mỹ suy yếu so với đồng yên Nhật

Giá vàng hôm nay 1/8: Vàng trong nước và vàng thế giới đảo chiều GĐXH - Giá vàng hôm nay (1/8) trong nước quay đầu tăng ở cả hai chiều, trong khi giá vàng thế giới về sát mốc 4.000 USD/ounce.

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF giảm 0,06%, hiện ở mức 99,8 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng USD, đồng EUR đã tăng nhẹ 0,1%, giao dịch lên mức 1,1535 USD/EUR, đồng bảng Anh cũng tăng 0,2% so với đồng bạc xanh. Trong khi đó, so với đồng yên Nhật, đồng USD lại giảm 0,8%, xuống mức 158,225 yên/USD...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY ở mức 99,8 điểm. USD ngân hàng tăng nhẹ. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật tăng giá trong khi đồng EUR biến động trái chiều tại các ngân hàng.

Đồng USD tiếp tục giảm so với đồng yên Nhật trong phiên thứ Sáu do thị trường kỳ vọng Nhật Bản có thể tiếp tục can thiệp để hỗ trợ đồng yên sau động thái một ngày trước đó. BOJ giữ nguyên lãi suất nhưng phát tín hiệu có thể tăng lãi suất trong các cuộc họp tới khi rủi ro lạm phát gia tăng. Trong khi đó, quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed tiếp tục gây áp lực lên đồng USD, khiến đồng bạc xanh hướng tới tuần giảm mạnh nhất kể từ cuối tháng 1/2026.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 1/8, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì ở mức 25.338 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng lên mức 24.122 đồng mua vào và 26.554 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 1/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 1/8/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 1/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 1/8/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 1/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 1/8/2026.

Tỷ giá USD hôm nay tăng tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank đã tăng 20 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 26,080-26,490 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã giảm 89 đồng chiều mua vào và tăng 6 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó, hiện giữ mức 25.930-26.470 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,090-26,470 đồng/USD, giữ nguyên mức giá so với phiên trước đó.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 1/8/2026, khảo sát lúc 09h18 phút ghi nhận ổn định so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.254 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.354 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 1/8, biến động trái chiều tại các ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,496.61-31,051.68 đồng/EUR, đã tăng 2 đồng cả chiều mua vào bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.447-31.167 đồng/EUR, đã giảm 242 đồng chiều mua vào tăng 168 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,659-31,087 đồng/EUR, giá đi ngang so với phiên trước.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 1/08/2026 khảo sát lúc 09h23 hiện đang được mua vào là 30.167 và bán ra là 30.264 đồng, ổn định so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật tăng nhẹ lên mức 158.33-169.26 đồng/Yen; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật cũng tăng mạnh lên mức 161,33-172,83 đồng/Yen. Trong khi đó tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 159.14-169.04 đồng, đi ngang so với phiên hôm qua.

Dù có USD đang có những biến động mạnh trên thị trường quốc tế, thì tại thị trường trong nước những ngày qua, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tiếp tục lập đỉnh, dù vậy tại các ngân hàng thương mại và thị trường tự do, đồng bạc xanh lại giao động với biên độ hẹp. Nhìn chung, mặt bằng tỷ giá hiện nay chưa tạo áp lực lớn đối với các nhu cầu thanh toán, du học hay du lịch bằng ngoại tệ.

Tỷ giá USD hôm nay 31/7: Đồng Đô la Mỹ khối ngân hàng và 'chợ đen' đồng loạt giảm GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ sáu ngày 31/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.