Giá vàng hôm nay 1/8: Vàng trong nước và vàng thế giới đảo chiều

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Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
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GĐXH - Giá vàng hôm nay (1/8) trong nước quay đầu tăng ở cả hai chiều, trong khi giá vàng thế giới về sát mốc 4.000 USD/ounce.

Theo đó, giá vàng miếng SJC được các thương hiệu niêm yết ở mức 137,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 141,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng so với phiên trước đó. Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn được các thương hiệu điều chỉnh tăng, giảm trái chiều. Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn Kim Gia Bảo được giao dịch quanh mức 13,85 triệu đồng/chỉ ở chiều mua vào và 14,25 triệu đồng/chỉ ở chiều bán ra, tương đương 138,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 600.000 đồng/lượng chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng chiều bán ra.

DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 138-142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 1/8: Vàng trong nước biến động, trong khi vàng thế giới sụt giảm - Ảnh 1.

Vàng trong nước biến động, trong khi vàng thế giới sụt giảm.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 138,7-142,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng 1/8 neo ở mức 4.043 USD/ounce, giảm gần 60 USD/ounce so với phiên sáng qua.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với giá vàng trong nước.

Như vậy, sau khi tăng mạnh, giá vàng thế giới đã đảo chiều giảm trở lại, song vẫn duy trì trên ngưỡng quan trọng 4.000 USD/ounce. Diễn biến của giá vàng trong nước tiếp tục cho thấy sự phân hóa giữa các thương hiệu, đặc biệt ở phân khúc vàng nhẫn.

Giá vàng hôm nay 1/8: Vàng trong nước biến động, trong khi vàng thế giới sụt giảm - Ảnh 2.Giá vàng hôm nay 31/7: Vàng SJC, vàng nhẫn các thương hiệu tăng hay giảm?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn trong nước tăng 1,5 triệu đồng/lượng.

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