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Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định công nhận Công ty Cổ phần Tổng công ty ECOBA 36 trúng đấu giá khu đất hơn 2,2 ha tại phường Hạc Thành với giá 745 tỷ đồng.

Theo quyết định, khu đất đấu giá nằm tại phường Hạc Thành, giáp đường Phạm Đức Kỳ, Lê Dụ Tông, Đại lộ Võ Nguyên Giáp và đường Lê Hiến Tông.

Tổng diện tích là 22.568,21 m2, được hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, hạ tầng giao thông được kết nối.

Trong đó, 19.986,21 m2 đất hỗn hợp (nhóm nhà ở và dịch vụ) được đấu giá có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất ổn định lâu dài, 2.582 m2 còn lại dành làm bãi đỗ xe, không thu tiền sử dụng đất.

Dự kiến dự án sẽ cung cấp khoảng 2.197 căn hộ, đáp ứng quy mô dân số khoảng 6.590 người. Ảnh: NH.

Đơn vị trúng đấu giá là Công ty Cổ phần Tổng công ty ECOBA 36, với số tiền 745 tỷ đồng. Mức giá khởi điểm trước đó được phê duyệt là hơn 725,499 tỷ đồng, giá trúng cao hơn khoảng 19,5 tỷ đồng, tương đương 2,7%. Tính trên phần đất phải nộp tiền sử dụng đất, mức trúng bình quân vào khoảng 37,3 triệu đồng/m2.

Theo quy hoạch, dự án có chức năng nhà ở chung cư kết hợp thương mại, dịch vụ và văn phòng, dự kiến cung cấp khoảng 2.197 căn hộ, đáp ứng quy mô dân số khoảng 6.590 người. Chỉ tiêu quy hoạch gồm công trình cao 35 tầng nổi, 2 tầng hầm, mật độ xây dựng khoảng 55% và hệ số sử dụng đất 13 lần.

Với 2.582 m2 đất làm bãi đỗ xe được giao không thu tiền sử dụng đất, nhà đầu tư không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau khi xây dựng bãi đỗ xe ngoài trời, phải bàn giao cho cơ quan nhà nước quản lý, sử dụng chung. Thời hạn sử dụng phần đất bãi đỗ xe không quá 6 năm kể từ ngày nhà nước bàn giao đất.

Ngoài ra, ECOBA 36 còn phải thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến quỹ đất nhà ở xã hội theo quy định, cùng các khoản phí, lệ phí và nghĩa vụ khác nếu phát sinh. Nếu không nộp đủ tiền trúng đấu giá đúng hạn, kết quả công nhận có thể bị hủy.