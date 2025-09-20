Giá vàng hôm nay 20/9: Giá vàng thế giới bất ngờ bật tăng, giá vàng trong nước ra sao?

Giá vàng hôm nay 20/9

Lúc 6h ngày 20/9, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 130 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả hai chiều so với hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 126,3 - 129,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.656 USD/ounce, tăng 10,90 USD/ounce so với hôm qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.663 USD/ounce.

Giá vàng thế giới hôm nay 20/9

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay ghi nhận quanh mốc 3.686 USD/ounce, tăng thêm 40,4 USD/ounce so với phiên liền trước.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 117,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC hơn 14 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới bật tăng trong bối cảnh thị trường yên ắng vào cuối tuần. Tuy nhiên, đà tăng của kim loại quý bị hạn chế bởi chỉ số đồng đô la Mỹ tăng mạnh và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên, hiện ở mức 4,13%. Trong khi đó, chứng khoán toàn cầu đêm qua diễn biến trái chiều đến suy yếu; giá dầu thô giảm nhẹ, giao dịch quanh mức 63,25 USD/thùng.

Chuyên gia dự báo

Một trong những tâm điểm chú ý của nhà đầu tư là cuộc điện đàm dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cuộc thảo luận có thể định đoạt số phận của TikTok tại Mỹ, với trọng tâm là thỏa thuận chuyển giao quyền kiểm soát hoạt động của TikTok từ công ty mẹ ByteDance Ltd. (Trung Quốc) sang một tập đoàn các nhà đầu tư Mỹ.

Ngoài ra, cuộc điện đàm cũng mở ra cơ hội cho một cuộc gặp thượng đỉnh tiềm năng, thảo luận các vấn đề địa chính trị và đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Những diễn biến này có thể tác động đáng kể đến tâm lý thị trường tài chính toàn cầu, bao gồm cả giá vàng.

Theo giới phân tích, sự phục hồi của giá vàng hôm nay được thúc đẩy bởi lực mua mạnh từ nhà đầu tư. Tuy nhiên, các yếu tố địa chính trị, đặc biệt là những kết quả đạt được sau cuộc điện đàm Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, có thể tiếp tục tạo ra biến động mạnh trên thị trường vàng.