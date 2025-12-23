Hà Nội: Diễn biến giá cho thuê nhà riêng tại các xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa tháng 12/2025
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê của các căn nhà riêng tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Diễn biến giá cho thuê nhà riêng tại các xã mới thuộc quận Hoài Đức cũ
Tại thời điểm tháng 12/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, dù các thông tin cho thuê nhà riêng tại khu vực 4 xã mới tại huyện Hoài Đức không quá rầm rộ, tuy nhiên giá cho thuê cũng đã tăng nhiệt.
Đơn cử có thể kể đến, căn nhà riêng thiết kế 5 tầng, rộng 45m2 tại đường Lai Xá, xã Hoài Đức (tức xã Kim Chung, huyện Hoài Đức cũ hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 10 triệu đồng/tháng.
Căn nhà riêng thiết kế 6 tầng, rộng 240m2 tại xã An Khánh (tức xã Song Phương, huyện Hoài Đức cũ) hiện đang được chính chủ rao cho thuê với giá 50 triệu đồng/tháng.
Gần ngã tư Sơn Đồng, thuộc xã Sơn Đồng, căn nhà riêng thiết kế 5 tầng, rộng 50m2 hiện đang được cho thuê với giá 16 triệu đồng/tháng.
Theo khảo sát, hiện nay giá cho thuê nhà riêng trên địa bàn 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa đang dao động từ 4-50 triệu đồng/tháng/căn. Trong đó những căn nhà riêng mặt phố thường có giá cho thuê từ 10-50 triệu đồng/tháng/căn. Những căn nhà riêng nằm sâu trong ngõ thường có giá dưới 10 triệu đồng/tháng. Mức giá còn tùy thuộc vào diện tích, công năng sử dụng, cũng như nội thất được trang bị trong từng căn nhà. Dù mức thuê này đang có giá mềm hơn các khu vực khác, đặc biệt là những khu vực trung tâm của thủ đô, nhưng so với mặt bằng giá chung tại khu vực huyện Hoài Đức những giai đoạn trước, mức giá này đã có sự tăng trưởng mạnh.
4 xã mới của huyện Hoài Đức cũ sau sáp nhập
1. Xã Hoài Đức
Hiện nay xã Hoài Đức được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Trạm Trôi, các xã Di Trạch, Đức Giang, Đức Thượng thuộc huyện Hoài Đức cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm cũ và xã Tân Lập, phần còn lại của xã Kim Chung thuộc huyện Hoài Đức cũ.
2. Xã An Khánh
Xã An Khánh hiện nay được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đông La, huyện Hoài Đức cũ, phần còn lại của phường Dương Nội quận Hà Đông cũ, phần còn lại của xã An Khánh, phần còn lại của xã La Phù, huyện Hoài Đức và phần còn lại của các xã Song Phương, Vân Côn, An Thượng thuộc huyện Hoài Đức.
3. Xã Dương Hòa
Hiện nay xã Dương Hòa đang được sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Cát Quế, Dương Liễu, Đắc Sở, Minh Khai và Yên Sở thuộc huyện Hoài Đức cũ.
4. Xã Sơn Đồng
Xã Sơn Đồng sau sáp nhập được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Lại Yên, Sơn Đồng, Tiền Yên, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã An Khánh, Song Phương, Vân Côn, một phần diện tích tự nhiên của xã An Thượng và phần còn lại của xã Vân Canh thuộc huyện Hoài Đức cũ.
