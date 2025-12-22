Xe máy điện Honda giá 20 triệu đồng ở Việt Nam đẹp hoài cổ, trang bị hiện đại, rẻ chỉ ngang Wave Alpha khiến khách hàng xôn xao

Xe máy điện Honda ở Việt Nam đẹp hoài cổ, trang bị hiện đại

Honda Cub E sở hữu thiết kế gọn gàng, mềm mại





Thời gian gần đây, HondaCub E nổi lên như một hiện tượng trong phân khúc xe máy điện tại Việt Nam.

Trước đó, vào cuối năm 2023, Honda Cub E từng được đăng ký bản quyền kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam, làm dấy lên kỳ vọng về khả năng xuất hiện một phiên bản Super Cub chạy điện trong tương lai.

Thiết kế mang đậm dấu ấn truyền thống, trong khi giá bán chỉ bằng một phần nhỏ so với bản Cub C125, đã giúp Cub E nhanh chóng được đánh giá là lựa chọn "đáng tiền" trong nhóm xe điện cỡ nhỏ mang yếu tố biểu tượng.

Không ít người tiêu dùng thậm chí xem Honda Cub E như một món đồ sưu tầm, vừa gợi nhớ quá khứ, vừa phù hợp xu hướng di chuyển xanh. Chính điều này khiến mẫu xe thường xuyên rơi vào tình trạng khan hàng tại các cửa hàng nhập khẩu.

Honda Cub E đặc biệt phù hợp với những người tìm kiếm một phương tiện di chuyển ngắn trong đô thị





Honda Cub E kế thừa gần như trọn vẹn ngôn ngữ thiết kế của dòng Super Cub, với thân xe gọn gàng, các đường nét mềm mại và cụm đèn pha tròn đặc trưng. Khung sườn làm từ hợp kim thép carbon, giúp đảm bảo độ bền và sự ổn định khi vận hành.

Xe sử dụng mâm đúc 17 inch, lốp không săm và có trọng lượng chỉ khoảng 53,6 kg, phù hợp với người dùng trẻ tuổi hoặc phụ nữ. Tuy nhiên, mẫu xe này chỉ được thiết kế yên đơn cho người lái, không hỗ trợ lắp thêm yên sau.

Về trang bị, Honda Cub E được tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số, hiển thị các thông tin cơ bản như tốc độ, quãng đường đã đi và dung lượng pin. Hệ thống chiếu sáng LED gồm đèn pha, đèn định vị ban ngày và xi-nhan đặt cao gần tay lái, vừa đảm bảo an toàn vừa giữ được nét cổ điển.

Xe sử dụng phanh đĩa phía trước, phanh tang trống phía sau, đi kèm cảm biến điện E-ABS có khả năng tự động ngắt động cơ khi bóp phanh. Ngoài ra, Cub E còn có cổng sạc USB, móc treo đồ phía trước và khả năng kết nối smartphone, cho phép theo dõi tình trạng pin, quãng đường di chuyển và hỗ trợ định vị GPS.

Honda Cub E sử dụng pin Lithium Ternary 48V – 20Ah, đặt dưới sàn để chân, nặng khoảng 6,4 kg. Theo thông tin từ các đơn vị bán lẻ, xe có thể di chuyển khoảng 65 km sau mỗi lần sạc đầy, với tốc độ tối đa khoảng 25 km/giờ, phù hợp với quy định dành cho xe điện cỡ nhỏ.

Do pin đặt dưới sàn, xe không có cốp chứa đồ, nhưng được bù lại bằng móc treo phía trước và bàn đạp trợ lực, cho phép sử dụng trong trường hợp pin cạn giữa đường.

Giá xe máy điện Honda Cub E

Mẫu xe này chưa được Honda Việt Nam phân phối chính hãng mà chủ yếu xuất hiện thông qua các cửa hàng kinh doanh xe nhập khẩu không chính thức, phần lớn có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Theo khảo sát tại một số đại lý tư nhân ở Hà Nội và TP.HCM, giá bán Honda Cub E hiện dao động khoảng 20 – 27 triệu đồng, tùy cấu hình, trang bị và thời điểm nhập hàng. Mức giá này được xem là khá "mềm" nếu đặt cạnh Honda Cub C125 chạy xăng đang được phân phối chính hãng với giá gần 100 triệu đồng.

Dù chưa có lễ ra mắt chính thức, Honda Cub E vẫn nhanh chóng tạo hiệu ứng trên thị trường, thu hút sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng yêu thích phong cách hoài cổ kết hợp công nghệ xanh.

Mẫu xe đặc biệt phù hợp với những người tìm kiếm một phương tiện di chuyển ngắn trong đô thị, thân thiện môi trường và mang đậm dấu ấn phong cách.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.



